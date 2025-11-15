Mỹ tạm dừng đàm phán thương mại với Thái Lan, nêu điều kiện nối lại

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Nikorndej Balankura (Ảnh: Reuters).

Mỹ đang tạm dừng đàm phán với Thái Lan về việc hoàn tất một thỏa thuận thương mại song phương cho đến khi chính phủ Thái Lan tái khẳng định cam kết của mình đối với thỏa thuận ngừng bắn với Campuchia, Bangkok cho biết ngày 15/11.

Trước đó, căng thẳng giữa Thái Lan và Campuchia ở khu vực biên giới đã nóng lên liên quan tới sự cố với mìn. Sau đó, Thái Lan tạm đình chỉ Tuyên bố chung về thỏa thuận hòa bình với Campuchia sau vụ nổ mìn khiến 2 binh sĩ Thái Lan bị thương gần khu vực biên giới.

Mặt khác, Campuchia bác bỏ hoàn toàn cáo buộc rằng nước này đã rải mìn mới trong khu vực.

Diễn biến căng thẳng mới khiến việc thực thi thỏa thuận hòa bình giữa 2 nước Đông Nam Á gặp phải trở ngại.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Nikorndej Balankura cho biết, nước này vào cuối ngày 14/11 đã nhận được một lá thư từ Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) thông báo tạm dừng đàm phán để hoàn tất chi tiết thỏa thuận thương mại song phương.

Ông Nikorndej Balankura dẫn lại nội dung trong thư của USTR nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán thương mại có thể nối lại khi Thái Lan tái khẳng định cam kết thực thi tuyên bố ngừng bắn chung với Campuchia.

Về nguyên tắc, Mỹ và Thái Lan phải đàm phán và hoàn tất các chi tiết của thỏa thuận thương mại và chuẩn bị văn kiện để ký trước khi thỏa thuận có hiệu lực.

Vào tháng 10, Washington và Bangkok đã công bố một khuôn khổ cho thương mại có đi có lại, theo đó Mỹ duy trì mức thuế 19% đối với hàng hóa Thái Lan, đồng thời xác định các mặt hàng mà thuế quan có thể được điều chỉnh hoặc giảm về mức 0.

Ở một diễn biến khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã điện đàm với các lãnh đạo Thái Lan và Campuchia vào cuối ngày 14/11 sau khi căng thẳng biên giới nóng lên trong tuần này, và ông nghĩ rằng mọi chuyện rồi sẽ “ổn”.

Ông Trump không đề cập gì đến lá thư USTR mà Thái Lan đã nêu ra.

Ông Nikorndej, người phát ngôn Bộ Ngoại giao, nói rằng Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã giải thích sự việc với ông Trump trong cuộc gọi, “người đã thể hiện sự thông cảm đối với vấn đề này”.

Trong một bài đăng Facebook sau cuộc gọi, ông Anutin cho biết ông đã đề nghị ông Trump giảm mức thuế 19% đối với hàng hóa Thái Lan.

Ông Anutin nói rằng ông Trump trả lời rằng đó vốn đã là một mức thuế thấp, nhưng ông sẽ xem xét yêu cầu nếu việc gỡ bỏ mìn dọc biên giới với Campuchia được hoàn tất nhanh chóng.