Chuyện ít biết về túi Hermès Birkin giá 10 triệu USD, đắt nhất lịch sử

Món đồ thời trang vượt mốc 10 triệu USD

Ngày 12/11, Valuence Japan giới thiệu trước truyền thông tại Tokyo (Nhật Bản) chiếc túi Birkin đầu tiên - mẫu được thiết kế riêng cho cố diễn viên Jane Birkin và được xem là biểu tượng thời trang toàn cầu.

Trước đó, chiếc túi do Shinsuke Sakimoto, CEO Valuence Holdings Inc., mua tại phiên đấu giá Sotheby’s ở Paris (Pháp) hồi tháng 7. Với tổng giá trị 10,1 triệu USD sau phí, đây là chiếc túi Hermès đắt nhất từng được bán đấu giá, vượt kỷ lục của mẫu Hermès White Himalaya Niloticus Crocodile Diamond Retourne Kelly 28 vào năm 2021.

Chiếc túi Birkin đầu tiên, được thiết kế riêng cho cố diễn viên Jane Birkin, được bán với giá hơn 10 triệu USD tại phiên đấu giá hồi tháng 7 (Ảnh: Reuters).

Tại phiên đấu giá, món phụ kiện bằng da được mô tả là “hoàn toàn độc nhất” và “chiếc túi nổi tiếng nhất mọi thời đại”. Giá khởi điểm 1,17 triệu USD nhanh chóng tăng mạnh khi các vị khách đua nhau đấu giá qua điện thoại và cạnh tranh quyết liệt.

Ban đầu, người mua được giữ kín danh tính, chỉ được biết là một nhà sưu tập Nhật Bản. Tuy nhiên, Sakimoto sau đó tự công khai, gọi đây là “cột mốc cá nhân” và “khoảnh khắc định hình” đối với Valuence - công ty do anh sáng lập vào năm 2011.

“Giá trị của sản phẩm không chỉ nằm ở giá tiền, mà còn ở câu chuyện và triết lý thương hiệu gửi gắm”, Sakimoto chia sẻ. Chiếc túi sẽ không được bán lại mà dự kiến trưng bày tại các bảo tàng và không gian triển lãm để công chúng chiêm ngưỡng.

Lịch sử ra đời của một biểu tượng thời trang

Chiếc túi Birkin ra đời năm 1984 khi Hermès thiết kế độc quyền theo yêu cầu của Jane Birkin, nữ nghệ sĩ người Anh sinh tại London. Tên viết tắt “JB” của bà được khắc dưới phần khóa túi. Một năm sau, mẫu túi được hoàn thiện và giao cho Birkin.

Từ thành công của chiếc túi làm riêng, Hermès bắt đầu sản xuất các phiên bản thu nhỏ, đưa Birkin trở thành dòng túi mang tính biểu tượng, góp phần đưa nhà mốt Pháp vươn tầm toàn cầu.

Jane Birkin và chiếc túi xách Hermès Birkin đầu tiên trên thế giới (Ảnh: Vogue).

Câu chuyện bắt nguồn từ cuộc gặp tình cờ giữa Jane Birkin và Jean-Louis Dumas - CEO Hermès lúc đó - trên một chuyến bay đến London (Anh) vào thập niên 1980.

Khi làm rơi đồ đạc xuống sàn, Birkin phàn nàn về việc không có chiếc túi nào đủ lớn và tiện dụng. Bà lấy túi nôn để phác thảo mẫu túi lý tưởng. Ý tưởng đó khiến Dumas quyết định thiết kế một mẫu túi riêng cho bà. Khi Hermès hỏi liệu có thể thương mại hóa mẫu túi mang tên mình hay không, Birkin đã đồng ý.

Theo nhà đấu giá Sotheby’s, chiếc Hermès Birkin đầu tiên là “mảnh ghép lịch sử thời trang độc nhất”, từ một phụ kiện thực dụng trở thành hiện tượng văn hóa đại chúng, đại diện cho sự sang trọng tinh tế.

Chiếc túi nguyên bản mà Hermès làm cho Jane Birkin được chế tác thủ công, có phần đồng mạ vàng, đinh tán đáy và nhiều chi tiết khác biệt so với các phiên bản thương mại. Đây cũng là chiếc Birkin duy nhất có dây đeo vai cố định, đáp ứng nhu cầu di chuyển thường xuyên của nữ nghệ sĩ. Bà còn gắn kèm một chiếc bấm móng tay vì “không thích để móng tay dài”.

Sau này, nhiều dòng sản phẩm Hermès Birkin ra đời và trở thành những món đồ thời trang được khao khát (Ảnh: Vogue Teen).

Jane Birkin giữ chiếc túi đầu tiên trong 10 năm, trước khi bán đấu giá gây quỹ chống AIDS vào năm 1994. Chiếc túi tiếp tục được bán lại vào năm 2000 và kể từ đó thuộc sở hữu tư nhân. Chủ sở hữu trước, Catherine B., từng miêu tả: “Chiếc túi mang đầy đủ đặc điểm của một ngôi sao. Giá của nó phản ánh câu chuyện Hermès, vượt xa một món phụ kiện”.

Jane Birkin - người thổi hồn cho chiếc túi đắt nhất thế giới

Hàng thập kỷ sau thời hoàng kim thập niên 70, sức ảnh hưởng của Jane Birkin với thời trang vẫn không hề suy giảm. Bà là diễn viên, ca sĩ người Anh nhưng thành danh tại Pháp. Jane nổi tiếng với vẻ đẹp phóng khoáng, phong cách tối giản nhưng đầy cuốn hút, được xem là một trong những biểu tượng thời trang thế kỷ XX.

Khác với nhiều ngôi sao, Birkin ưu tiên tính hữu dụng của các món đồ bà sở hữu. Trước khi có chiếc túi xách mang tên mình, bà xuất hiện khắp nơi với chiếc giỏ cói giản dị. Trên đường phố Paris (Pháp), Birkin luôn gắn liền với mái tóc rối, áo thun ôm, quần jeans cũ và chiếc giỏ mây đựng đủ đồ đạc, một hình ảnh đối lập, được ca ngợi như làn gió mới thời bấy giờ.

Phong cách Birkin khuyến khích phụ nữ yêu sự không hoàn hảo và để thời trang phục vụ bản thân. Công thức áo thun tối giản cùng quần jeans cổ điển mà bà yêu thích nay trở thành cảm hứng chủ đạo cho nhiều nhà mốt như Celine, Saint Laurent hay Khaite.

Jane Birkin sở hữu 5 chiếc Hermès Birkin và biến chúng thành những món đồ đời thường thay vì là một món đồ thời trang xa xỉ (Ảnh: Pinterest).

Ngay cả chiếc túi đắt giá nhất thế giới, Birkin cũng dùng như một món đồ đời thường. Bà dán sticker (hình dán), treo móc khóa, để túi lộn xộn, thậm chí gắn cả đồ chơi. Điều đó thách thức quan niệm truyền thống về xa xỉ, biến chiếc túi trị giá cả một gia tài thành vật dụng gắn bó cá nhân.

Suốt đời, Jane Birkin chỉ sở hữu 5 chiếc Birkin, con số được xem là ít ỏi so với vị thế của bà. Bà từng nói: “Tôi không thích có quá nhiều túi. Bất kỳ chiếc túi nào đồng hành cùng tôi đều trải qua cùng một hành trình, từ khoang máy bay đến bị biến dạng vì sử dụng quá nhiều”.

Dù là linh hồn của dòng túi, Jane Birkin từng đề nghị Hermès đổi tên sản phẩm sau khi Tổ chức PETA cảnh báo về khai thác da cá sấu. Hermès sau đó khẳng định cam kết tuân thủ quy trình đạo đức trong chăm sóc và khai thác tại các trang trại đối tác.