U22 Trung Quốc thắng U22 Hàn Quốc, cục diện khó lường cho U22 Việt Nam

Trước giờ bóng lăn vào tối 15/11, U22 Hàn Quốc được đánh giá cao hơn U22 Trung Quốc. Tuy nhiên, diễn biến trên sân lại trái ngược với dự đoán của giới chuyên môn và người hâm mộ.

Điểm chung giữa hai đội là các cầu thủ của họ rất dồi dào thể lực, họ chơi không ngại va chạm. Phút bù giờ thứ hai của hiệp một, Kim Yong Hak của U22 Hàn Quốc có cơ hội đối mặt với thủ môn đối phương, nhưng anh lại xử lý hỏng.

Baihelamu Abuduwaili lập cú đúp bàn thắng giúp U22 Trung Quốc chiến thắng (Ảnh: Sohu).

Sang hiệp hai, kịch tính bắt đầu xuất hiện. Phút 72, Baihelamu Abuduwaili tăng tốc vượt qua hàng phòng ngự của U22 Hàn Quốc, trước khi Baihelamu Abuduwaili tung cú sút chính xác, ghi bàn giúp U22 Trung Quốc dẫn trước 1-0.

Phút 81, cách biệt được nhân đôi cho đội chủ nhà. Trong pha bóng này, hậu vệ đội U22 Hàn Quốc để mất bóng, cầu thủ U22 Trung Quốc cướp được, trước khi cầu thủ này chuyền bóng cho Baihelamu Abuduwaili.

Tiền đạo của U22 Trung Quốc thực hiện pha đánh gót điệu nghệ, ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho U22 Trung Quốc.

Chiến thắng này bất ngờ đưa U22 Trung Quốc lên thẳng ngôi đầu bảng, với 3 điểm sau hai trận. Điều đáng chú ý, 3 đội còn lại tại Panda Cup 2025, gồm U22 Việt Nam, Hàn Quốc và Uzbekistan đều có 3 điểm mỗi đội.

Lần lượt, các đội Hàn Quốc, U22 Việt Nam và Uzbekistan xếp thứ nhì, thứ ba và thứ 4 trên bảng xếp hạng, xét theo chỉ số phụ.

Ngày 18/11, lượt trận cuối cùng của giải sẽ phân định thứ hạng chung cuộc của các đội, U22 Việt Nam gặp U22 Hàn Quốc vào 14h30, còn đội chủ nhà U22 Trung Quốc chạm trán với U22 Uzbekistan vào 18h35.