Tối 14/11, tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu - Đông 2025, siêu mẫu Hoàng Thùy xuất hiện với vai trò vedette (kết màn) trình diễn bộ sưu tập của thương hiệu Pantio.

Tại đây, cô tái hiện cú xoay váy từng được giới mộ điệu tán dương, kết hợp thêm những động tác kỹ thuật catwalk (diễn thời trang), tạo nên phần kết màn đầy mãn nhãn trên sàn diễn.

Còn nhớ màn xoay váy nổi bật nhất của Hoàng Thùy từng diễn ra tại Bán kết Miss Universe năm 2019 (Mỹ), khi cô trình diễn trang phục dạ hội do nhà thiết kế (NTK) Nguyễn Công Trí thực hiện.

Khi ấy, Hoàng Thùy khéo léo kết hợp “Bamboo Walk” - phong cách catwalk đặc trưng được huấn luyện viên Anjo Santos định hướng - với cú xoay váy đầy uyển chuyển, khiến tà váy bung rộng mạnh mẽ và vô cùng ấn tượng.

Màn trình diễn không chỉ cho thấy kỹ năng và bản lĩnh sân khấu của Hoàng Thùy mà còn giúp cô ghi điểm gần như tuyệt đối trong mắt khán giả quốc tế, tạo nên khoảnh khắc gây chú ý mạnh mẽ trên truyền thông ở thời điểm đó.

Tối 14/11, siêu mẫu Hoàng Thùy tái hiện cú xoay váy từng gây sốt truyền thông quốc tế (video: Cẩm Tiên - Lê Phương Anh - Mai Châm).

Với kinh nghiệm dày dặn trên sàn diễn, cú xoay của Hoàng Thùy khoe đôi chân thẳng tắp và thần thái cuốn hút. Không chỉ vậy, cô còn liên tục tương tác với máy quay, biến mỗi bước đi và mỗi cú xoay váy thành điểm nhấn.

Những cú xoay váy điêu luyện và bước đi cuốn hút trên sàn diễn không chỉ minh chứng cho kỹ năng chuyên môn, mà còn phản ánh quan điểm sống và triết lý nghề nghiệp mà Hoàng Thùy theo đuổi.

Hoàng Thùy từng chia sẻ, bản thân cô từ trước tới nay luôn bị đặt lên bàn cân so sánh với nhiều người mẫu khác. Tuy nhiên, cô tâm đắc với câu nói: “Đối thủ lớn nhất của mình chính là bản thân và người có thể giúp mình tỏa sáng không ai khác chính là bản thân mình”.

Với các thế hệ đàn anh, đàn chị đi trước, Hoàng Thùy luôn dành sự tôn trọng. “Họ là người đặt nền móng trong nghề, cho những gì mà tôi và các bạn người mẫu khác có được như bây giờ. Tôi xem kinh nghiệm của những người đi trước như kim chỉ nam để định hướng cho bản thân, đồng thời học hỏi cách giữ vững phong độ trên sàn diễn”, cô nói.

Khi được hỏi về chuyện khán giả hay so sánh cô với các đàn chị về khả năng catwalk, Hoàng Thùy thẳng thắn: “Khán giả có thể so sánh, nhưng tôi sẽ thể hiện tốt nhất ở cương vị công việc của mình. Qua đó, mọi người có thể nhìn nhận tôi ở từng dự án, thay vì đặt tôi lên bàn cân với bất cứ ai. Bởi vì núi này cao sẽ có núi khác cao hơn”.

Siêu mẫu cũng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới sẽ được tham gia nhiều show thời trang chất lượng, nơi cô có thể tiếp tục phát huy khả năng trình diễn điêu luyện và để khán giả nhớ tới cô nhiều hơn với vai trò người mẫu chuyên nghiệp, thay vì chỉ là á hậu hay người đẹp.

Siêu mẫu Hoàng Thùy (SN 1992, Thanh Hóa) là Quán quân Vietnam’s Next Top Model 2011. Năm 2017, cô trở thành Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Đến năm 2019, cô đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Hoàn vũ và lọt vào top 20 chung cuộc.

Ngoài phần trình diễn của Hoàng Thùy, đêm thời trang còn có sự góp mặt của nhiều người mẫu, á hậu và gương mặt nổi tiếng, góp phần tạo nên không khí sôi động và đa sắc màu cho sự kiện.

Nguyễn Cao Minh Anh - Á hậu 1 Miss International Queen Vietnam (Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam) 2025 - là một trong những gương mặt nổi bật xuất hiện trên sàn diễn.

Minh Anh từng chia sẻ, khi còn bé, cô đã nhận thấy sự khác biệt của bản thân so với bạn bè, như tính cách điệu đà, thích mặc váy và trang điểm.

Cô sớm công khai mình thuộc cộng đồng LGBT (từ viết tắt dùng để chỉ chung các nhóm thiểu số về xu hướng tính dục và bản dạng giới) và nhận được sự ủng hộ từ gia đình. Năm 2024, Minh Anh hoàn tất phẫu thuật chuyển giới, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cuộc sống và sự nghiệp của mình.

Cũng xuất hiện trong bộ sưu tập là Trần Bảo Anh - Người đẹp Truyền thông Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025.

Cô gây ấn tượng với bộ trang phục áo dạ đen khoác ngoài, kết hợp với váy trắng bên trong và đội mũ cùng tông kiểu quý cô, tôn lên vẻ sang trọng.

Đêm diễn còn có sự góp mặt của nhiều người mẫu quốc tế, mang đến sự đa dạng về phong cách và tạo điểm nhấn thu hút cho bộ sưu tập.

Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu - Đông 2025 diễn ra ngày 11-15/11 tại Hà Nội, với chủ đề Pure Style Shines - Bản sắc riêng tạo phong cách.

Tuần lễ Thời trang quy tụ 20 nhà thiết kế và thương hiệu đến từ Việt Nam, Singapore, Philippines, Malaysia, Tây Ban Nha, Trung Quốc, Ấn Độ, Campuchia, Lào...