Hồ Ngọc Hà "kêu cứu", bức xúc vì bị lợi dụng hình ảnh tràn lan

Mới đây, Hồ Ngọc Hà bất ngờ đăng tải bài viết cảnh báo nghiêm túc về tình trạng hình ảnh nghệ sĩ bị lợi dụng tràn lan trên mạng xã hội.

Khác với thái độ im lặng thường thấy, nữ ca sĩ cho biết cô buộc phải lên tiếng khi các hành vi giả mạo đã vượt quá giới hạn an toàn, gây ảnh hưởng trực tiếp đến khán giả và các đối tác mà cô đang hợp tác.

Một số trang mạng sử dụng hình ảnh, giọng nói và tên tuổi của cô cho mục đích quảng cáo trái phép (Ảnh: Facebook nhân vật).

Hồ Ngọc Hà thừa nhận công nghệ ngày càng hiện đại cũng là lúc ranh giới thật giả bị xóa nhòa. Nhiều năm qua, cô chọn không phản ứng trước tin đồn hay nội dung giật gân vì tin rằng khán giả đủ tinh tế để hiểu. Tuy nhiên, chính sự kiệm lời đó lại khiến một số trang mạng mặc nhiên sử dụng hình ảnh, giọng nói và tên tuổi của cô cho mục đích quảng cáo trái phép.

"Đã đến lúc cần phải rõ ràng mọi chuyện ở đây một lần để các khách hàng hay khán giả yêu thương tôi không bị lừa gạt", nữ ca sĩ chia sẻ.

Cô cho biết thời gian gần đây, khán giả gửi rất nhiều tin nhắn bức xúc khi bị lừa bởi các quảng cáo cắt ghép hình ảnh của cô bằng AI, gắn vào những sản phẩm không rõ nguồn gốc. Nhiều người vì tin tưởng thương hiệu cá nhân của cô mà rơi vào cảnh "tiền mất, tật mang".

Việc bị sử dụng hình ảnh trái phép ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của cô (Ảnh: Facebook nhân vật).

Theo Hồ Ngọc Hà, những nội dung này hoàn toàn không được cô hoặc ê-kíp cho phép, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh và uy tín nghề nghiệp, đồng thời tạo ra hiểu lầm rằng cô thiếu chọn lọc trong quá trình ký kết hợp đồng.

"Tiếng kêu cứu này cũng là một trong những nghệ sĩ hiện đối mặt với tình trạng bị lợi dụng hình ảnh quảng cáo trái phép những sản phẩm không biết từ đâu ra", Hồ Ngọc Hà viết.

Nữ ca sĩ mong muốn các cơ quan chức năng, đặc biệt là đơn vị quản lý liên quan đến Luật An ninh mạng, sớm vào cuộc để bảo vệ nghệ sĩ và người tiêu dùng.

Không riêng Hồ Ngọc Hà, Ngô Thanh Vân cũng bức xúc lên tiếng khi bị mạo danh tràn lan trên mạng xã hội. Thời gian gần đây, nhiều trang quảng cáo sử dụng hình ảnh, tên tuổi và thậm chí tạo giọng nói AI của cô để thêu dệt các câu chuyện xa rời thực tế.

Đáng chú ý, nữ diễn viên phủ nhận hoàn toàn tin đồn bản thân sở hữu biệt thự xa hoa hay khối tài sản "khủng". Cô cho biết gia đình mình sống giản dị, bình yên và không hề hào nhoáng như những mô tả được dựng lên nhằm câu view hoặc trục lợi.

"Tôi thấy nhiều nội dung dùng hình ảnh và giọng nói giả mạo của tôi để gắn vào những câu chuyện không đúng sự thật, từ việc bịa đặt chuyện giàu sang cho đến quảng cáo các sản phẩm tôi chưa từng sử dụng", Ngô Thanh Vân cho biết.

Ngô Thanh Vân cũng gặp tình trạng tương tự như Hồ Ngọc Hà (Ảnh: Facebook nhân vật).

Theo cô, những thông tin sai lệch này không chỉ làm tổn hại danh dự, mà còn khiến khán giả hiểu lầm hoặc mua phải các sản phẩm kém an toàn.

Là một người mẹ mới có con nhỏ, Ngô Thanh Vân cho biết điều cô mong muốn nhất là giữ bình yên cho gia đình. Thế nhưng loạt quảng cáo và tin đồn bịa đặt đang khiến cô lo lắng. Nữ diễn viên kêu gọi khán giả cảnh giác và giúp báo cáo những tài khoản sử dụng hình ảnh của cô trái phép.