Loạt ô tô bán chạy tháng 10: VinFast áp đảo, Xpander tăng trưởng mạnh

Dịp mua sắm cuối năm kết hợp với nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn từ nhà phân phối giúp sức mua của thị trường “bùng nổ” trong tháng 10. Điều này phần nào được thể hiện qua danh sách 10 xe bán chạy khi tất cả sản phẩm đều trên mức 1.500 chiếc.

Vị trí số 1 vốn thuộc về VinFast VF 5, nay được chuyển sang cho “người em” VF 3. Mẫu mini SUV thuần điện này ghi nhận doanh số tăng trưởng tới 72,2% so với tháng 9, đạt 4.619 chiếc.

Hai mẫu xe khác của VinFast cũng ghi nhận kết quả bán hàng vượt mốc 4.000 xe, lần lượt là VF 5 và Limo Green. Bên cạnh đó, Herio Green và VF 6 tiếp tục hiện diện, với sức tiêu thụ đều vượt mốc 2.500 chiếc.

Mitsubishi Xpander tiếp tục bị VinFast Limo Green vượt qua, nhưng gây chú ý khi ghi nhận sức tiêu thụ tăng trưởng 47,5% so với tháng 9, đạt 2.644 chiếc. Kết quả này giúp Xpander tiếp tục trở thành mẫu xe động cơ đốt trong bán chạy nhất Việt Nam trong tháng 10.

Mitsubishi Xforce thành công bán vượt Toyota Yaris Cross trong tháng 10, nhờ sức tiêu thụ tăng trưởng gần 35%, đạt 1.854 chiếc. Dù vậy, cách biệt doanh số giữa hai sản phẩm trong tháng không nhiều.

Danh sách 10 mẫu ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 10 không có mẫu sedan hay hatchback nào. Xe Việt chiếm nửa bảng xếp hạng, xe Nhật nắm giữ 4 vị trí, xe Mỹ có 1 đại diện, xe Hàn tiếp tục “vắng bóng”.