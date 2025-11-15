Giám khảo Việt trợn mắt, lớn tiếng với người đẹp ngoại quốc gây tranh cãi

Sau khi Vietnam’s Next Top Model mùa thứ 9 khép lại, ê-kíp sản xuất công bố loạt video hậu trường các buổi casting (tuyển chọn) chưa lên sóng. Trong số đó, một đoạn clip liên quan đến thí sinh Emoura Phạm nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán, không phải vì phần thể hiện của cô, mà vì cách ứng xử bị cho là thiếu tinh tế của giám khảo Hà Đỗ.

Tại buổi tuyển chọn, Emoura Phạm, thí sinh mang dòng máu lai Việt Nam - Anh, xuất hiện với vốn tiếng Việt còn hạn chế. Cô cố gắng trả lời bằng những câu đơn giản, đôi lúc không nghe rõ và phải nhờ giám khảo nhắc lại câu hỏi.

Khán giả phẫn nộ trước biểu cảm, thái độ của giám khảo Hà Đỗ (Video: MultiTV).

Ngay khi biết thí sinh là người ngoại quốc, Hà Đỗ lập tức hỏi: "Em có quốc tịch Việt Nam không?". Khi Emoura Phạm xin nghe lại câu hỏi, Hà Đỗ nhắc lại với giọng điệu nhấn nhá, đi kèm biểu cảm trợn mắt, cau mày. Khi thí sinh trả lời "không có", các giám khảo tỏ rõ vẻ ngạc nhiên.

Chưa dừng lại, Hà Đỗ tiếp tục hỏi: "Nhưng em có biết đây là chương trình thực tế không?". Khi thí sinh không nghe rõ, nữ giám khảo chuyển sang tiếng Anh với tông giọng cao hơn, ánh mắt gay gắt.

Lúc này, Emoura Phạm chuyển sang tự giới thiệu bằng tiếng Anh để diễn đạt rõ ràng hơn, Hà Đỗ lại yêu cầu: "Sao không nói tiếng Việt đi, cố gắng nói tiếng Việt đi".

Biểu cảm của Hà Đỗ gây tranh cãi (Ảnh: Chụp màn hình).

Khoảnh khắc gây phản ứng mạnh nhất diễn ra khi Hà Đỗ gọi thí sinh đến gần và bảo: "Em chỉ tay vào chị Võ Hoàng Yến và nói "chị im đi"".

Dù bối rối, Emoura Phạm vẫn giữ thái độ lịch sự, đáp: "Em muốn dành sự tôn trọng nhất cho cả 4 vị giám khảo. Em nghĩ mình không nên nói điều này với bất cứ ai ở đây".

Đoạn video đã được cắt gọn so với tình huống thực tế, nhưng khi được đăng tải lập tức thổi bùng sự phẫn nộ. Hàng nghìn bình luận phần lớn chỉ trích thái độ kém tinh tế, thiếu chuẩn mực của giám khảo Hà Đỗ. Khán giả cho rằng việc trợn mắt, lớn giọng, liên tục gây khó cho một thí sinh còn hạn chế tiếng Việt là không thể chấp nhận.

Nhiều ý kiến bày tỏ sự khó chịu trước yêu cầu vô lý của Hà Đỗ, cho rằng việc yêu cầu thí sinh nói "chị im đi" với giám khảo không mang tính chuyên môn và làm giảm giá trị buổi casting.

Một số bình luận gây chú ý gồm: "Thí sinh cư xử còn văn minh hơn giám khảo", "Làm khó người không rành tiếng Việt là không phù hợp"…

Emoura Phạm trong buổi casting (Ảnh: Chụp màn hình).

Đoạn video được đăng từ ngày 22/10 nhưng đến nay vẫn liên tục được chia sẻ lại. Emoura Phạm gây chú ý nhờ ngoại hình nhưng cô không tiến sâu trong cuộc thi và không góp mặt trong danh sách thí sinh vào nhà chung.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện của Emoura Phạm cho biết, cô đến casting Vietnam’s Next Top Model hồi tháng 5 vì đam mê sàn diễn và thời trang. Dù vượt qua nhiều vòng thử thách, Emoura không vào được nhà chung.

"Emoura là người có tính cách rất tích cực. Bạn tham gia cuộc thi để trải nghiệm, học hỏi. Khi không được vào vòng trong, bạn vẫn tự động viên bản thân cố gắng hơn", người đại diện cho biết.

Emoura Phạm sở hữu vẻ đẹp lai (Ảnh: Facebook nhân vật).

Emoura Phạm có mẹ là người Việt, cha mang dòng máu Anh nhưng trưởng thành tại Nam Phi. Cô sinh sống tại Việt Nam đến năm 15 tuổi, sau đó sang Mỹ học phổ thông và đại học. Việc theo học trường quốc tế từ nhỏ, cùng thời gian dài sống ở Mỹ, khiến vốn tiếng Việt của Emoura bị hạn chế, nhưng cô luôn nỗ lực trau dồi khả năng ngôn ngữ.

Hồi tháng 2, Emoura trở lại Việt Nam và đăng ký dự thi Vietnam’s Next Top Model, một phần vì muốn khiến mẹ tự hào, đồng thời tin rằng thời trang Việt Nam có vị trí xứng đáng trên bản đồ quốc tế.

Từng được đào tạo diễn xuất tại Mỹ, Emoura cũng mong tìm kiếm thêm cơ hội nghệ thuật tại Việt Nam. Ngoài thời trang, cô còn có năng khiếu ca hát và chơi nhạc cụ.

Theo đại diện, Emoura là người hiền lành, nhẹ nhàng và hiếm khi nói lời gây tổn thương người khác. Hiện cô hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, góp mặt ở nhiều sàn diễn thời trang trong nước.