Thanh Lam bật cười khi Quốc Trung nhắc lại "nốt sai" của đời sống hôn nhân

Triển lãm "Living Heritage - Di sản cho tương lai" diễn ra sáng 15/11 tại TPHCM, quy tụ nhiều gương mặt tên tuổi của làng nhạc Việt. Trong đó, sự xuất hiện của "Hiệp sĩ Jazz" Niels Lan Doky đặc biệt gây chú ý. Mang trong mình hai dòng máu Việt - Đan Mạch, ông trở về nước và gặp gỡ công chúng sau 20 năm xa quê.

Chia sẻ tại sự kiện, Niels Lan Doky cho biết ông cảm thấy vinh dự và tự hào khi được đồng hành cùng dự án "Living Heritage - Di sản cho tương lai". Với ông, đây là một dự án ý nghĩa, lan tỏa những giá trị tích cực và nhắc nhớ về sức mạnh của di sản tinh thần Việt Nam trong thời đại mới.

"Hiệp sĩ Jazz" Niels Lan Doky xuất hiện tại triển lãm (Ảnh: Ban tổ chức).

Nghệ sĩ kể rằng khi ngồi lắng nghe các đồng nghiệp Việt Nam trao đổi trên sân khấu, dù không hiểu trọn vẹn tiếng Việt, ông lại thấy xúc động lạ kỳ. Những thanh âm ấy gợi ông nhớ về thời thơ ấu, khi gia đình ông sống tại Đan Mạch nhưng luôn có những người bạn Việt Nam lui tới thăm cha ông, một người Hà Nội.

"Tôi thường ngồi bên cạnh và nghe cha trò chuyện bằng tiếng Việt. Dù không hiểu nội dung, cảm giác ấy rất quen thuộc. Lâu lắm rồi tôi mới được trải nghiệm lại. Nó khiến tôi thấy ấm áp và thoải mái", ông chia sẻ.

Không chỉ trò chuyện về cảm xúc trở về, Niels Lan Doky còn mang đến một góc nhìn thú vị về sáng tạo. Ông cho rằng, ngay cả nốt nhạc sai cũng vẫn là một nốt nhạc, quan trọng là chơi điều gì sau đó. Với ông, nghệ thuật không chỉ là sự hoàn hảo mà còn là khả năng chấp nhận rủi ro và biến sai sót thành cơ hội.

Nhạc sĩ Quốc Trung (ở giữa) có nhiều chia sẻ thú vị khi nhắc về hôn nhân với Thanh Lam (Ảnh: Ban tổ chức).

Lắng nghe câu chuyện này, nhạc sĩ Quốc Trung chia sẻ góc nhìn đồng điệu. "Trong cuộc sống, chúng ta luôn cố chọn "nốt nhạc đúng", tức là chọn lựa thông minh. Nhưng trong âm nhạc, đôi khi chính nốt sai lại mở ra nhiều cánh cửa mới".

Quốc Trung kể chuyện quá khứ với Thanh Lam (Video: Quỳnh Tâm).

Anh nói vui rằng nghệ sĩ thường có sự nghiệp ổn định nhưng hôn nhân thì không phải lúc nào cũng vậy, lấy ví dụ về bản thân và ca sĩ Thanh Lam.

"Trước đây, khi tôi và Thanh Lam chia tay, nhiều người tiếc. Nhưng thực ra điều đó mở ra cơ hội mới. Chị Thanh Lam tìm được người chồng bác sĩ hạnh phúc, còn tôi thì biết thêm nhiều phụ nữ tuyệt vời khác", anh dí dỏm chia sẻ.

Lắng nghe chia sẻ của nhạc sĩ Quốc Trung, diva Thanh Lam ngồi ở hàng ghế khách mời bật cười đồng tình, bầu không khí của buổi triển lãm trở nên vui vẻ hơn.

Diva Thanh Lam và Diva Hà Trần ở hàng ghế khách mời (Ảnh: Ban tổ chức).

Triển lãm "Living Heritage - Di sản cho tương lai" mang đến cho công chúng một không gian đa tầng, từ trưng bày nghệ thuật, thư pháp cho đến các nền tảng đa phương tiện. Không chỉ là triển lãm, đây còn là hành trình tái hiện tư tưởng, trải nghiệm và cảm hứng của những người Việt có tầm ảnh hưởng quốc tế trong nhiều lĩnh vực như y học, tài chính, văn hóa, nghệ thuật.

Sự kiện cũng đánh dấu sự ra mắt của sách điện tử "The Universal Within - Vũ trụ của TÂM", giới thiệu những nhân vật Việt tiêu biểu trên toàn cầu. Trong số này có thể kể đến: PGS.TS.BS Phan Toàn Thắng, người tiên phong trong nghiên cứu tế bào gốc; Niels Lan Doky (Đỗ Kỳ Lân) - nghệ sĩ jazz đẳng cấp thế giới; Bà Nguyễn Thị Xuân Phượng - đạo diễn, phóng viên chiến trường, họa sĩ và tác giả...