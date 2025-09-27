"Nữ tiếp viên" Trâm Anh: Vẻ ngoài gợi cảm, từng là á quân 7 năm trước

Bên cạnh Thái Hòa và Kaity Nguyễn, một gương mặt đang được chú ý không kém trong Tử chiến trên không là Trâm Anh - nữ diễn viên thủ vai tiếp viên Nhàn. Trên màn ảnh, cô gây ấn tượng khi hóa thân thành người tiếp viên gan dạ, phải đối mặt với những trận hành hạ khốc liệt từ không tặc. Gương mặt sáng, đôi mắt truyền cảm giúp cô khắc họa rõ nét tâm trạng nhân vật, từ nỗi sợ hãi tột cùng đến sự kiên cường.

Trâm Anh nói, để lột tả tâm lý một nhân vật luôn bị uy hiếp, cô phải học cách "sống" trong cảm giác căng thẳng. Người truyền cho cô nhiều cảm xúc nhất chính là bạn diễn Thái Hòa.

"Ngay khi bước vào cảnh quay, chỉ cần nhìn anh Thái Hòa là tôi như thấy chữ "không tặc" hiện trên trán. Tôi thật sự bị ám ảnh bởi ánh mắt, từng cử chỉ của anh. Khi anh kề dao, dù chỉ là diễn, tôi cũng rùng mình vì sợ", Trâm Anh kể.

Trâm Anh (SN 1995) không phải gương mặt xa lạ với khán giả. Cô lần đầu được biết đến rộng rãi khi tham gia The Face Vietnam 2018 và giành ngôi á quân dưới sự dẫn dắt của Minh Hằng. Sau chương trình, Trâm Anh hoạt động với tư cách người mẫu ảnh, gương mặt quảng cáo cho nhiều thương hiệu, trước khi thử sức ở lĩnh vực diễn xuất.

Bước vào con đường diễn xuất, Trâm Anh khởi đầu bằng những web-drama như Kẻ săn tin, Trói buộc yêu thương. Nhưng phải đến năm 2021, cô mới thực sự được biết đến rộng rãi với vai "tiểu tam" trong Cây táo nở hoa.

Sự thành công của vai diễn cũng kéo theo không ít rắc rối dành cho Trâm Anh. Nữ diễn viên từng bị khán giả công kích, chửi bới mỗi ngày vì ghét nhân vật. "Đó chỉ là vai diễn, nhưng ảnh hưởng ngoài đời khiến tôi áp lực khủng khiếp", cô tâm sự.

Năm 2022, cô trở thành "nàng thơ" của đạo diễn Victor Vũ trong Trại hoa đỏ, rồi ghi dấu ở các phim Cái giá của hạnh phúc, Tiểu tam không có lỗi…

Bên cạnh đó, Trâm Anh còn thử sức ở ca hát khi tham gia gameshow Trời sinh một cặp cùng ca sĩ Ái Phương. Dù không phải giọng ca chuyên nghiệp, cô vẫn chiếm được thiện cảm nhờ sự tự tin và nỗ lực hết mình trên sân khấu.

Trong khi con đường nghệ thuật ngày càng rộng mở, Trâm Anh lại chọn cách kín tiếng trong đời tư. Thời gian qua, cô nhiều lần vướng nghi vấn hẹn hò ca sĩ Trương Thế Vinh khi cả hai thường xuất hiện chung trong một nhóm bạn, thậm chí bị soi có thú cưng giống nhau. Tuy nhiên, cả hai đều im lặng trước tin đồn.

"Điều tôi lo sợ là khán giả hiểu lầm, nghĩ rằng tôi chỉ dựa vào chuyện tình cảm để nổi tiếng chứ không có thực lực. Tôi không muốn những bước đi đầu tiên trong nghề bị đánh giá sai lệch như vậy", Trâm Anh chia sẻ trong một bài phỏng vấn.

Bắt đầu sự nghiệp từ năm 2018 nhưng phải đến hiện tại, cái tên Trâm Anh mới dần được chú ý. Nữ diễn viên cho biết cô lựa chọn hướng đi "chậm mà chắc", phù hợp với tính cách của mình. Cô nói, không muốn tạo ra những câu chuyện ồn ào để được bàn tán. Với cô, con đường dài hơi vẫn là chứng minh năng lực bằng vai diễn và nỗ lực làm nghề.

Ảnh: Facebook nhân vật.