Đen Vâu đổi vị trí cho Hoàng Thùy Linh khi tổng duyệt diễu hành A80

Các nghệ sĩ diễu hành trên Quảng trường Ba Đình, Hà Nội (Video: Tiến Tuấn).

Sáng 30/8, các nghệ sĩ là đại biểu thuộc khối văn hóa - thể thao diễu hành trên Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Đây là một trong những màn trình diễn tổng duyệt chương trình diễu binh, diễu hành chúc mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80).

Là một trong những nghệ sĩ nổi bật tham gia buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành, rapper Đen Vâu hân hoan bước đi cùng các đồng nghiệp.

Khác với vẻ lãng tử trên sân khấu, Đen Vâu xuất hiện với trang phục vest chỉn chu, tay cầm lá cờ Đảng. Đen Vâu là nghệ sĩ nổi tiếng với tính cách trầm tĩnh, điềm đạm. Vẻ mặt rạng rỡ khi đi tham gia sự kiện của đất nước thể hiện niềm tự hào như những gì anh chia sẻ với Dân trí trước đó.

“Khoảnh khắc được băng ngang qua Quảng trường Ba Đình thiêng liêng đến mức khó tả. Khi đó, tôi nhớ lại những lời dặn dò của Bác Hồ, những lời nhắn gửi của các thế hệ đi trước rằng, thanh niên phải biết yêu quý, gìn giữ hòa bình”, Đen Vâu bày tỏ.

Dễ thấy vị trí trong đoàn diễu hành của Đen Vâu đã có sự thay đổi so với buổi sơ duyệt. Trước đó, anh được sắp xếp đi ngay sau Hoàng Thùy Linh, bên cạnh xe diễu hành. Tuy nhiên, hôm nay khi tổng duyệt, vị trí của rapper này ở gần cuối hàng.

Nam rapper cho rằng, việc được tham gia diễu hành là một kỷ niệm lớn, một dấu ấn không thể quên. Anh nói: “Ngay cả bây giờ, khi nghĩ lại, tôi vẫn thấy hồi hộp. Đây là một vinh dự không phải ai cũng có được. Đất nước ta đã trải qua quá nhiều đau thương, mất mát để có được nền hòa bình hôm nay. Buổi lễ cũng là một lời nhắc nhở thế hệ trẻ rằng tất cả những gì đang có đều được đánh đổi bằng xương máu và công lao của biết bao thế hệ cha anh”.

Vị trí của Đen Vâu trong đoàn diễu hành được thay thế bởi Hoàng Thùy Linh. Còn vị trí của Hoàng Thùy Linh trước đó do ca sĩ MONO đảm nhiệm. Các nghệ sĩ đều rạng rỡ, tích cực thể hiện vai trò của mình trong đoàn diễu hành.

Hoàng Thùy Linh có mặt từ sớm để cùng đồng nghiệp luyện tập. Nữ ca sĩ bày tỏ sự vui mừng và vinh dự khi được chọn tham gia đại lễ A80.

"Khi được nhìn thấy nhiều nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú đã có những đóng góp lớn cho nền nghệ thuật nước nhà tập luyện, tôi thấy xúc động và thấy đó như một lời nhắc nhở để hoàn thiện mình hơn. Tôi cũng muốn cống hiến để phục vụ khán giả tốt hơn nữa", Hoàng Thùy Linh chia sẻ.

Nữ ca sĩ gốc Hà Nội cho biết, việc "vượt nắng, thắng mưa" với cô là điều bình thường. Cô không thấy mệt mỏi mà luôn cảm thấy hân hoan khi được tham gia cùng mọi người.

Buổi tổng duyệt còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ gạo cội của miền Bắc như: NSND Lan Hương, NSƯT Đỗ Kỷ, NSND Lê Khanh và những nghệ sĩ nổi danh miền Nam như: Lâm Vỹ Dạ, Huỳnh Lập, Trương Quỳnh Anh...

Ca sĩ Tăng Duy Tân, diễn viên Hồng Diễm, ca sĩ Phương Thanh, MC Khánh Vy, diễn viên Trung "Ruồi"... cũng góp mặt trong đoàn diễu hành.

Ảnh: Tiến Tuấn