Khoảnh khắc đáng yêu Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu cùng tập luyện cho A80

Khoảnh khắc đáng yêu khi Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu cùng tập luyện cho A80, chiều 28/8 (Video: Mai Châm - Lê Phương Anh).

Chiều 28/8, các đại biểu thuộc khối văn hóa - thể thao tiếp tục tham gia buổi tập luyện diễu binh, diễu hành chào mừng Quốc khánh 2/9. Trước đó, các nghệ sĩ rất tích cực tham gia hoạt động tập luyện chuẩn bị cho ngày lễ lớn của dân tộc.

Trong buổi tập luyện này, rapper Đen Vâu và ca sĩ Hoàng Thùy Linh thu hút nhiều sự chú ý của khán giả.

Theo sắp xếp đội hình của Ban tổ chức, Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu được sắp xếp vị trí ngay cạnh nhau, cùng nhau tập luyện đội hình diễu hành. Nữ ca sĩ gốc Hà Nội đi phía trước chàng rapper, ở bên phải của xe diễu hành.

Hai nghệ sĩ tích cực tập luyện theo hiệu lệnh của người chỉ huy. Các thao tác biểu diễn đối với khối diễu hành của nghệ sĩ cũng không có độ khó cao như các khối diễu binh, chỉ bao gồm duy trì khoảng cách đội hình và nhịp bước đều, xen kẽ với các động tác tay và vẫy cờ.

Điểm thuận lợi của buổi diễn tập diễu binh, diễu hành ngày hôm nay là thời tiết khá đẹp, có nắng nhưng không quá oi bức. Do vậy, việc tập luyện của các nghệ sĩ diễn ra nhịp nhàng, suôn sẻ. Buổi tập kéo dài từ đầu giờ chiều cho đến tối.

Giữa các phần tập luyện, nghệ sĩ được nghỉ ngơi hồi sức. Tranh thủ khoảng thời gian này, rất đông khán giả đến xem đã xin chụp ảnh cùng với Đen Vâu. Chủ nhân bản hit Mang tiền về cho mẹ thể hiện sự thân thiện, nhiệt tình. Người hâm mộ mang giấy bút tới đều được anh ký tên, hỏi thăm ân cần.

Nam rapper cũng có những cuộc trò chuyện thân tình với NSND Lan Hương. Trong ảnh, anh chăm chú lắng nghe các nghệ sĩ tiền bối chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên Dân trí tại buổi diễn tập, Đen Vâu nói rằng anh vô cùng vinh dự và tự hào khi được tham gia diễu hành chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

"Khoảnh khắc được băng ngang qua Quảng trường Ba Đình thiêng liêng đến mức khó tả. Khi đó, tôi nhớ lại những lời dặn dò của Bác Hồ, những lời nhắn gửi của các thế hệ đi trước rằng, thanh niên phải biết yêu quý, gìn giữ hòa bình.

Đất nước ta đã trải qua quá nhiều đau thương, mất mát để có được nền hòa bình hôm nay. Vì thế, dịp lễ đặc biệt này cũng là một lời nhắc nhở thế hệ trẻ rằng tất cả những gì đang có đều được đánh đổi bằng xương máu và công lao của biết bao thế hệ cha anh", rapper Đen Vâu bày tỏ.

Đen Vâu cũng thừa nhận rằng, chính anh là người đã xin được tham gia lễ diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9. Điều này đã được NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn - cho biết tại buổi họp báo liên quan đến chuỗi sự kiện chào mừng Quốc khánh 2/9.

NSND Xuân Bắc nói rằng, thời gian qua nhiều nghệ sĩ là các diễn viên, ca sĩ, hoa hậu, vận động viên nổi tiếng... đã chủ động đăng ký tham gia đội hình diễu binh, diễu hành sắp tới. "Đen Vâu nhắn tin cho tôi xin được tham gia diễu binh, diễu hành từ sớm”, NSND Xuân Bắc tiết lộ.

Về phía Hoàng Thùy Linh, cô cũng chia sẻ cảm xúc tương tự như Đen Vâu. Nữ ca sĩ cảm thấy việc được là một phần trong số các đại biểu tham gia diễu binh, diễu hành mừng ngày đại lễ của dân tộc là niềm tự hào to lớn.

Hoàng Thùy Linh chia sẻ: "Tôi thấy mình thật nhỏ bé khi nhìn các cô chú NSND, NSƯT - những người đã cống hiến cả cuộc đời cho nền nghệ thuật nước nhà. Được đứng cạnh họ vừa là niềm vinh dự, vừa là lời nhắc nhở tôi phải nỗ lực hoàn thiện bản thân, tiếp tục cống hiến cho công việc mà tôi đã nhận được rất nhiều tình yêu thương từ khán giả".

Nữ ca sĩ cũng nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Liên tục có khán giả đến xin chụp ảnh kỷ niệm với giọng ca Để Mị nói cho mà nghe trong lúc cô nghỉ giữa giờ.

Trước đó, Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu đã tham gia buổi sơ duyệt cấp Nhà nước lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 với khoảng 40.000 người tham dự. Khoảnh khắc Đen Vâu đi sau Hoàng Thùy Linh trong buổi sơ duyệt khiến cộng đồng mạng thích thú.

Ngày 26/8, hai nghệ sĩ này cũng cùng với đoàn đại biểu của Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch và dàn nghệ sĩ thuộc khối văn hoá - thể thao của lễ diễu binh, diễu hành đến viếng Lăng Bác và thăm Khu di tích Phủ Chủ tịch. Sau đó, ảnh chụp chung của Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu được chính nữ ca sĩ chia sẻ cũng nhận được nhiều sự quan tâm.

Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh cũng từng nhiều lần hợp tác trong các sản phẩm âm nhạc và biểu diễn. Cách đây không lâu, cặp nghệ sĩ cùng song ca ca khúc Vị nhà trên sân khấu buổi hòa nhạc V Concert – Rạng rỡ Việt Nam.

Trước đó, Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh đã có các MV sản xuất cùng nhau như: Làm gì phải hốt, Gieo quẻ, Miền đất hứa.

Ảnh: Nguyễn Hà Nam