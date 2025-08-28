Nghệ sĩ tập A80: Đen Vâu, Hoàng Thuỳ Linh rạng rỡ, Lan Hương U70 vẫn "sung"

Tại đường Quán Thánh (Hà Nội), dàn nghệ sĩ thuộc khối văn hoá - thể thao đã có mặt từ 13h ngày 28/8 để tập luyện chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành hướng đến lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (đại lễ A80).

Theo ghi nhận của nhóm phóng viên Dân trí, những gương mặt mới sẽ tham gia khối thể thao - văn hoá trong buổi tập luyện đã có mặt, như: NSND Thu Quế, Phương Thanh, Huỳnh Lập, Trung Ruồi...

Trong giờ giải lao, NSND Lan Hương trò chuyện thân thiết với Đen Vâu. Nữ nghệ sĩ cho biết, Đen Vâu là một nghệ sĩ trẻ tài năng, khiêm tốn và luôn tôn trọng những nghệ sĩ lớn tuổi.

"Khi đi tập với các cháu, chúng tôi thấy mình trẻ ra và nhiều năng lượng. Dù phải thức khuya, dậy sớm, luyện tập dưới nắng gắt hay mưa rào, chúng tôi cũng quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ", NSND Lan Hương chia sẻ.

Ca sĩ Đen Vâu cho rằng, thế hệ thanh niên phải biết yêu quý hoà bình. Khi anh cùng đồng nghiệp diễu hành qua Quảng trường Ba Đình vào buổi sơ duyệt, anh cảm nhận được sự thiêng liêng, tự hào và hồi hộp.

"Lễ kỷ niệm sẽ nhắc nhở người trẻ rằng, mọi thứ được xây dựng từ xương máu của cha ông ta. Chúng ta hãy giữ gìn hoà bình và cùng nhau phát triển đất nước", Đen Vâu tâm sự.

Để có mặt ở Hà Nội, Đen đã sắp xếp công việc và dành sự ưu tiên cho việc tham gia vào lễ diễu binh, diễu hành.

Hoàng Thuỳ Linh cũng có mặt từ sớm để cùng đồng nghiệp luyện tập. Nữ ca sĩ bày tỏ sự vui mừng và vinh dự khi được chọn tham gia đại lễ A80.

"Khi được nhìn thấy nhiều NSND, NSƯT có nhiều đóng góp cho nền nghệ thuật nước nhà tập luyện, tôi thấy xúc động và thấy đó như lời nhắc nhở để hoàn thiện mình hơn. Tôi cũng muốn cống hiến để phục vụ khán giả tốt hơn nữa", Hoàng Thùy Linh chia sẻ.

Nữ ca sĩ cho biết, việc "vượt nắng, thắng mưa" với cô là điều bình thường. Cô không thấy mệt mỏi mà luôn cảm thấy hân hoan để tham gia cùng mọi người.

Tại buổi luyện tập, ca sĩ Phương Thanh được diễn viên Thu Quỳnh quan tâm, chăm sóc.

Hồng Diễm lưu giữ hình ảnh cùng diễn viên trẻ Bảo Hân. Nữ diễn viên sinh năm 1983 cho biết, đợt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), chị thấy các nghệ sĩ ở TPHCM tham gia diễu hành rất đẹp và đã nghĩ, không biết ở đại lễ A80, chị có được tham gia không.

"Sau đó, tôi gặp anh Xuân Bắc, anh ấy hỏi: “Dịp diễu hành tới đây, em có tham gia không?”, thế là tôi nhận lời luôn. Tôi vinh dự và tự hào khi được tham gia vào đội hình diễu binh, diễu hành lần này", Hồng Diễm nói.

Các nghệ sĩ: Lương Thu Trang, Thu Quỳnh, Phương Thanh (từ trái qua) rạng rỡ ghi những khoảnh khắc đẹp cùng nhau.

Diễn viên Minh Thu, Tô Dũng và nhạc sĩ Tuấn Cry (từ trái qua) đều giữ tinh thần tích cực, sự vui vẻ để chuẩn bị cho đại lễ sắp tới.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Thu Quỳnh cho biết, cô tự hào, vinh dự và hãnh diện khi được đứng trong đội hình diễu hành, chuẩn bị cho đại lễ A80. Những ngày qua, dù tập dưới trời mưa hay nắng, cô và đồng nghiệp đều giữ tinh thần tích cực, vui vẻ.

Khối văn hoá - thể thao sẽ gồm 160 nghệ sĩ. Họ sẽ cùng 12 khối quần chúng nỗ lực tập luyện từng ngày để bảo đảm thành công chung của sự kiện A80.

Diễn viên Hồng Quang cho biết, để được là nhân sự chính thức của khối, anh đã phải viết một tâm thư gửi NSND Xuân Bắc để xin được xem xét.

"Thực ra, ở nhà hát, 100 nghệ sĩ đều muốn tham gia buổi diễu binh, diễu hành nhân dịp Quốc khánh. Và việc được chọn diễu hành là một vinh dự rất lớn, một cơ duyên hiếm có trong đời nghệ sĩ của tôi", anh nói.

Nghệ sĩ Trung Ruồi là một trong những nhân tố mới của buổi diễu binh, diễu hành.

Dù luyện tập dưới thời tiết không thuận lợi nhưng các nghệ sĩ luôn thể hiện sự quyết tâm, để tạo nên những bước chân đi đều, vững chãi cho đại lễ sắp tới. Trong ảnh là nghệ sĩ Dũng Hớn chụp ảnh cùng người hâm mộ của mình.

Diễn viên Huỳnh Lập (áo đỏ) cùng nghệ sĩ Thuỳ Liên có những phút giây thư giãn. Được tham gia diễu binh, diễu hành không chỉ là niềm vinh dự, tự hào mà còn là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi nghệ sĩ.

Dàn nghệ sĩ hào hứng tập luyện cho Đại lễ A80 (Video: Nguyễn Hà Nam - Lê Phương Anh - Mai Châm).

Ảnh: Nguyễn Hà Nam