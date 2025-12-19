Mỹ nhân mới xuất hiện trên phim giờ vàng VTV hút hàng triệu lượt xem

Diễn viên trẻ Bích Ngọc xuất hiện trong phim "Lằn ranh" (Video: VTV).

Một phân cảnh trong bộ phim truyền hình Lằn ranh, phát sóng trên khung giờ vàng VTV, đã bất ngờ thu hút hơn 2 triệu lượt xem trên mạng xã hội, đưa tên tuổi nữ diễn viên trẻ Hà Bích Ngọc đến gần hơn với công chúng.

Khán giả không ngớt lời khen ngợi nhan sắc của cô, với những bình luận như: "Trông như hoa hậu", "Thêm một cô gái gia nhập dàn mỹ nhân VFC"... Sự tò mò về gương mặt mới này đang nhanh chóng lan tỏa.

Nhan sắc của diễn viên trẻ Hà Bích Ngọc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hà Bích Ngọc, diễn viên trẻ lần đầu chạm ngõ phim truyền hình, bày tỏ sự bất ngờ và vui mừng trước phản ứng tích cực từ khán giả.

Cô chia sẻ: "Mới chỉ xuất hiện trong vài phút ngắn ngủi ở tập phim gần nhất nhưng nhận được sự quan tâm tích cực của khán giả là điều ngoài dự đoán với một gương mặt mới như tôi. Đó là niềm vui lớn, đồng thời cũng là động lực để tôi nghiêm túc hơn với nghề diễn".

Trong Lằn ranh, Bích Ngọc hóa thân thành Đinh Thủy, một nhân vật khó đoán, được dìu dắt bởi chị họ Mỹ Trinh (nữ lãnh đạo doanh nghiệp Trinh Tam). Trước mắt, Thủy đang tiếp cận nhân vật Triển (diễn viên Mạnh Trường thủ vai) với những mục đích riêng.

Nữ diễn viên trẻ bật mí: "Phim đang chiếu nên tôi cũng không dám tiết lộ nhiều về nhân vật. Chỉ có thể nói rằng, đạo diễn sẽ hé lộ dần dần, có nhiều không gian để khán giả tò mò, bàn luận trước mỗi tập phim".

Lý giải về việc tạo được ấn tượng mạnh mẽ chỉ trong một phân đoạn ngắn, Bích Ngọc cho rằng đó là sự cộng hưởng của nhiều yếu tố: Tình tiết phim hấp dẫn, cơ hội diễn chung với diễn viên Mạnh Trường và sự tò mò của khán giả dành cho một gương mặt mới.

Cô cũng chia sẻ, hình ảnh trên màn ảnh phản ánh khá gần với con người ngoài đời của cô: Nhẹ nhàng, tình cảm và chân thành.

Bích Ngọc vui vì được khán giả quan tâm trong vai diễn đầu tiên trên truyền hình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bởi xuất thân là mẫu ảnh thời trang, Bích Ngọc ý thức rõ nguy cơ bị chú ý nhiều về ngoại hình hơn khả năng diễn xuất. Vì vậy, cô chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho những thử thách khó, chấp nhận học lại từ đầu khi rẽ hướng sang diễn xuất.

Bích Ngọc thừa nhận, nhan sắc là một lợi thế ban đầu để bước vào nghề, nhưng cũng là lời nhắc nhở cô phải trau dồi kỹ năng, tránh bị "đóng khung" ở vẻ ngoài. "Tôi luôn tự nhắc mình cần học hỏi nhiều hơn để qua những vai diễn khán giả nhớ đến mình vì diễn xuất", cô chia sẻ.

Khó khăn lớn nhất với cô hiện nay là giọng nói và cách thoại sao cho tự nhiên, đúng nhịp cảm xúc của nhân vật.

Bích Ngọc cũng thẳng thắn cho biết, bước ngoặt khiến cô quyết định theo đuổi diễn xuất nghiêm túc là những ngày làm việc trên phim trường Lằn ranh, khi cô được đạo diễn NSƯT Mai Hiền trực tiếp hướng dẫn cách phân tích tâm lý, cử chỉ nhân vật. Trải nghiệm đó khiến cô nhận ra mình muốn chinh phục những vai diễn khó hơn, khám phá giới hạn bản thân.

Ngoài việc là một diễn viên, Bích Ngọc còn là một người mẫu thời trang (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ngoài diễn xuất, Bích Ngọc xây dựng hình ảnh theo hướng nữ tính, sang trọng và lịch sự, phong cách phù hợp với nền tảng người mẫu ảnh thời trang.

Cô cho biết bản thân khá kỷ luật trong việc giữ gìn vóc dáng, phong thái, một phần nhờ sự đồng hành, nhắc nhở của chị gái từ nhỏ.

Về quan điểm sống, nữ diễn viên trẻ cho rằng phụ nữ đẹp không chỉ ở ngoại hình mà còn ở tính cách, tâm hồn, cách sống và những giá trị tích cực mang lại cho người khác.

Trong chuyện tình cảm, cô không đặt ra tiêu chuẩn cụ thể, chỉ mong tìm được người biết đồng hành và sẻ chia vì bản thân là người sống thiên về tình cảm.

Nữ diễn viên sinh năm 2001 muốn tập trung phát triển sự nghiệp đóng phim truyền hình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Lằn ranh là bộ phim đầu tiên đưa Hà Bích Ngọc đến với khán giả truyền hình. Trước đó, năm 2024, cô tham gia khóa đào tạo diễn xuất ngắn hạn kéo dài 6 tháng tại Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC), vượt qua 3 vòng tuyển chọn và được học hỏi cùng các nghệ sĩ tên tuổi.

Sinh năm 2001, quê ở Sơn Tây (Hà Nội), Hà Bích Ngọc từng theo học Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Cô yêu thích thể thao, chụp ảnh, đọc sách và tự nhận mình là người tích cực, linh hoạt trong các hoạt động.

Trong chặng đường sắp tới, Bích Ngọc cho biết sẽ tập trung nhiều hơn cho phim truyền hình, coi mỗi vai diễn là một cơ hội học hỏi, thay vì đặt ra tham vọng quá lớn ở giai đoạn đầu vào nghề.