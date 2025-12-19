Sắc vóc xinh đẹp, gợi cảm của nữ chủ tịch "gây bão" trong phim Lằn ranh

Góp mặt trong bộ phim truyền hình Lằn ranh, nữ diễn viên Nguyễn Huyền Trang đang nhận được sự quan tâm lớn của khán giả khi đảm nhận vai Mỹ Trinh - nữ Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam đầy sắc sảo và khéo léo.

Đáng chú ý, việc nữ chủ tịch Trinh Tam trở thành người tình bí mật của một lãnh đạo cấp cao do NSND Trung Anh thủ vai đang tạo hiệu ứng mạnh trên sóng giờ vàng VTV. Những phân đoạn tình cảm vừa ngọt ngào, giàu cảm xúc vừa đầy toan tính giữa Phó Bí thư Sách và Mỹ Trinh liên tục hút hàng triệu lượt xem, trở thành tâm điểm bàn luận của khán giả.

Sự xuất hiện của Mỹ Trinh được dự đoán sẽ là nhân tố then chốt, vừa có thể làm lũng đoạn bộ máy quyền lực tại Việt Đông, vừa là "nút mở" giải quyết những âm mưu kịch tính đang dần lộ diện.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, diễn viên Huyền Trang thừa nhận, vai diễn nữ chủ tịch Mỹ Trinh là một thử thách không hề nhỏ với cô. Ở tuổi 35, để hóa thân thành một người phụ nữ sắc sảo, đĩnh đạc và có phần ghê gớm trên thương trường, Huyền Trang đã phải đầu tư rất kỹ lưỡng từ ngoại hình, kiểu tóc cho đến phong cách thời trang để tạo nên vẻ ngoài già dặn, cứng cáp hơn so với tuổi thật.

"Có thời điểm tôi phải gồng lên rất nhiều, từ thần thái, ánh mắt đến lời thoại, chỉ mong nhân vật hiện ra đủ mạnh mẽ và quyết đoán. Áp lực là có, nhưng cũng chính vai diễn này buộc tôi phải vượt qua giới hạn của bản thân", nữ diễn viên tâm sự.

Đặc biệt, sự kết hợp với NSND Trung Anh mang đến cho Huyền Trang không ít áp lực nhưng cũng là cơ hội học hỏi quý giá. Ngoài đời xưng hô chú - cháu, song khi lên phim, cả hai phải thể hiện những phân đoạn tình cảm đòi hỏi sự nhập vai cao và tiết chế cảm xúc tinh tế.

Chia sẻ về trải nghiệm này, Huyền Trang cho biết: “Được làm việc cùng một "cây đa, cây đề" như chú Trung Anh là áp lực rất lớn, buộc tôi phải chuẩn bị thoại kỹ lưỡng từ nhà vì tâm lý nhân vật căng thẳng. Trên phim chú rất quyền lực, nhưng ngoài đời lại khá ngại khi diễn cảnh tình cảm, thậm chí còn đỏ mặt mỗi khi bị đoàn phim trêu. Nhờ sự chỉ bảo tận tình của chú về cách nhả chữ và xử lý lời thoại, tôi đã tự tin hơn để hoàn thành những phân đoạn nặng ký".

Khi được hỏi về việc thường xuyên đảm nhận các vai phụ hoặc hình ảnh "người thứ ba", Huyền Trang khẳng định cô không quá bận lòng về việc vai lớn hay nhỏ.

Cô quan niệm, dù xuất hiện ít hay nhiều, điều quan trọng nhất là phải để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả. Với Huyền Trang, phim ảnh không phải là một cuộc dạo chơi để tìm kiếm sự nổi tiếng mà là đam mê cháy bỏng mà cô quyết tâm theo đuổi đến cùng.

Nguyễn Huyền Trang ( SN 1991) tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, là diễn viên của Nhà hát Tuổi trẻ. Trước khi gây ấn tượng với vai Mỹ Trinh trong Lằn ranh, Huyền Trang từng xuất hiện trong các dự án phim: Đường lên Điện Biên, Lựa chọn số phận, Gia phả của đất, Đấu trí và Hành trình công lý, Biệt dược đen…

Dù thường đảm nhận các vai phụ, Huyền Trang vẫn ghi dấu ấn nhờ lối xây dựng nhân vật có chiều sâu, cá tính rõ nét cùng sắc vóc gợi cảm, sáng màn ảnh.

Sở hữu sắc vóc cân đối cùng gương mặt mang đường nét sắc sảo, Nguyễn Huyền Trang ngoài đời trung thành với hình ảnh một người phụ nữ trưởng thành, thanh lịch.

Cô thừa nhận bản thân có gu ăn mặc "già dặn" hơn so với tuổi thật, thường ưu tiên những thiết kế ôm sát tôn dáng nhưng vẫn đảm bảo sự kín đáo, quý phái. Sự kết hợp tinh tế giữa nét gợi cảm và phong cách sang trọng không chỉ giúp cô tỏa sáng ở đời thực mà còn là nền tảng hoàn hảo để nữ diễn viên xây dựng nên thần thái cuốn hút, chỉn chu cho những nhân vật có cá tính mạnh trên màn ảnh.

Trong một số khoảnh khắc đời thường, Nguyễn Huyền Trang lựa chọn thiết kế hai mảnh gam trắng với phom dáng ôm sát, khéo léo tôn vóc dáng nhưng vẫn giữ được tinh thần thanh lịch.

Cách tiết chế chi tiết, kết hợp phụ kiện tối giản giúp tổng thể trang phục vừa gợi cảm vừa sang trọng, đúng với phong cách trưởng thành mà nữ diễn viên theo đuổi ngoài đời.

Nguyễn Huyền Trang biến hóa linh hoạt với phong cách thời trang biển mang tinh thần phóng khoáng nhưng vẫn giữ sự tiết chế cần thiết. Trên du thuyền, nữ diễn viên kết hợp bikini họa tiết với quần jeans ống rộng cạp cao, vừa tôn vòng eo gọn gàng vừa tạo cảm giác trẻ trung, cá tính.

Trong khi đó, ở bãi biển, cô lựa chọn bodysuit ren gam trung tính với phom dáng ôm sát, kết hợp phụ kiện tối giản như mũ cói và kính râm, mang lại vẻ gợi cảm vừa phải, thanh lịch và trưởng thành.

Chia sẻ về bí quyết giữ gìn nhan sắc và thần thái trẻ trung, nữ diễn viên tin rằng tinh thần lạc quan, suy nghĩ tích cực và việc uống nhiều nước chính là "chìa khóa" quan trọng nhất chứ không nhất thiết phải lệ thuộc vào hàng hiệu hay những phương pháp quá cầu kỳ.

