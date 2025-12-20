Mỹ Tâm nhận giải "Thành tựu trọn đời", Hòa Minzy là đại sứ truyền cảm hứng

Tối 19/12, phố đi bộ Nguyễn Huệ (TPHCM) rộn ràng với Lễ vinh danh và trao Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam 2025. Chương trình do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, UBND TPHCM và Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam phối hợp tổ chức.

Ca sĩ Isaac xuất hiện đầy năng lượng trên sân khấu (Ảnh: Ban tổ chức).

Bên cạnh việc tôn vinh các chiến dịch sáng tạo, giải thưởng năm nay dành nhiều hạng mục ghi nhận đóng góp của nghệ sĩ và người có sức ảnh hưởng - những gương mặt góp phần định hình hình ảnh quảng cáo tích cực, gần gũi và giàu giá trị nhân văn trong đời sống xã hội.

Ở nhóm giải dành cho cá nhân có ảnh hưởng lâu dài, ca sĩ Mỹ Tâm được trao danh hiệu Đại sứ quảng cáo - "Thành tựu trọn đời". Chia sẻ tại lễ vinh danh, nữ ca sĩ cho biết trong suốt quá trình hoạt động nghệ thuật và tham gia các hoạt động vì cộng đồng, cô chưa từng nghĩ đến việc nhận giải thưởng.

Ca sĩ Mỹ Tâm được vinh danh ở hạng mục “Thành tựu trọn đời” (Ảnh: Ban tổ chức).

Việc được ghi nhận ở hạng mục "Thành tựu trọn đời" khiến cô càng ý thức hơn trong việc giữ gìn hình ảnh, uy tín cá nhân và lan tỏa những giá trị tích cực đến xã hội.

Cùng tinh thần đó, Hòa Minzy được trao danh hiệu Đại sứ quảng cáo truyền cảm hứng của năm. Hình ảnh gần gũi, chân thành cùng những dự án hướng đến gia đình và cộng đồng giúp nữ ca sĩ ghi dấu ấn không chỉ trên sân khấu, mà còn trong các hoạt động truyền thông mang tính nhân văn.

Ở lĩnh vực sáng tác, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và Phan Mạnh Quỳnh cùng được vinh danh ở hạng mục Nhà soạn nhạc quảng cáo của năm. Nguyễn Văn Chung cho biết sau 23 năm sáng tác, anh luôn lấy trải nghiệm sống, những điều học hỏi được từ thực tế xã hội làm chất liệu sáng tạo.

Theo nhạc sĩ, trách nhiệm của người làm nghề không chỉ nằm ở giai điệu hay ca từ, mà còn ở việc lan tỏa những điều tích cực.

Danh hiệu Đại sứ quảng cáo ấn tượng năm nay thuộc về ca sĩ Isaac và Đông Nhi - hai nghệ sĩ có hành trình hoạt động bền bỉ và hình ảnh tích cực trong mắt công chúng.

Ở hạng mục dành cho thế hệ trẻ, Rhyder được vinh danh là Đại sứ quảng cáo trẻ ấn tượng của năm. Trong khi đó, Quang Hùng MasterD dẫn đầu và trở thành Đại sứ quảng cáo được yêu thích nhất.

Isaac và Đông Nhi được vinh danh vì hành trình hoạt động bền bỉ, tích cực (Ảnh: Ban tổ chức).

Nhận giải, Isaac bày tỏ sự tri ân đối với khán giả đã đồng hành cùng anh suốt 15 năm làm nghề, từ thời còn là thành viên nhóm 365 đến giai đoạn hoạt động độc lập. Nam ca sĩ cho biết sự yêu thương của công chúng chính là động lực để anh tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật và mang đến những sản phẩm mới.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam, đồng Trưởng Ban tổ chức, cho rằng giải thưởng không chỉ phản ánh những thành tích nổi bật, mà còn cho thấy sự trưởng thành của cộng đồng sáng tạo Việt Nam - những người đang từng bước khẳng định bản sắc riêng trên bản đồ quảng cáo khu vực và quốc tế.