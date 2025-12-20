Hà Nội duyệt quy hoạch khu vực xây sân vận động Trống Đồng của Vingroup

UBND TP Hà Nội vừa duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 khu liên hợp thể thao hơn 411ha (nằm trong Khu đô thị thể thao Olympic - phân khu B) ở xã Thường Tín, Thượng Phúc.

Quy hoạch này nhằm cụ thể hóa quy hoạch phân khu được duyệt, hình thành một khu liên hợp thể thao, đẳng cấp khu vực, quốc tế, đáp ứng các tiêu chuẩn để tổ chức đại hội thể thao châu Á, Thế vận hội Olympic.

Về vị trí, khu vực lập quy hoạch thuộc địa giới hành chính các xã Thường Tín, Thượng Phúc, TP Hà Nội. Phía bắc giáp đường quy hoạch lộ giới 120m; phía nam giáp khu dân cư xã Thượng Phúc; phía đông giáp khu dân cư xã Thượng Phúc; phía tây giáp đường quy hoạch lộ giới 80m.

Phối cảnh Khu đô thị thể thao Olympic 9.171ha tại thủ đô Hà Nội (Ảnh: CĐT).

Trong tổng diện tích hơn 411ha, đất thể dục thể thao cấp vùng chiếm gần 72%. Còn đất thể dục thể thao cấp đô thị chiếm khoảng 7,4%.

Bên cạnh đó, dự án được bố trí 3 lô thương mại dịch vụ (gần 12ha), đất bệnh viện, trung tâm nghiên cứu (14,4ha), bãi đỗ xe (15,6ha), cây xanh công cộng (4,6ha)...

Chức năng của khu vực này là phát triển khu liên hợp thể thao với sân vận động đẳng cấp quốc tế, phát triển mới trục không gian phía nam, hướng tới một đô thị tầm cỡ ở khu vực cửa ngõ phía nam Thủ đô.

UBND thành phố giao đại diện liên danh Công ty cổ phần Vinhomes hoàn chỉnh hồ sơ quy hoạch, gửi Sở Quy hoạch - Kiến trúc xác nhận, đồng thời công bố công khai đồ án quy hoạch cho nhân dân. UBND các xã Thường Tín, Thượng Phúc được giao kiểm tra, quản lý xây dựng và xử lý các trường hợp xây sai quy hoạch.

Trung tâm của khu liên hợp là sân vận động Trống Đồng, diện tích hơn 73,3ha, sức chứa khoảng 135.000 chỗ ngồi.

Sáng 19/12, Vingroup đồng loạt xúc tiến 11 công trình trọng điểm trên toàn quốc. Trong đó, lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội là điểm cầu trung tâm của chương trình Lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các dự án, công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.