SOOBIN, Minh Hằng tập luyện xuyên đêm cho concert kéo dài 10 giờ

Buổi tổng duyệt Y concert (hòa nhạc Y) 19/12 được xem như lần chạy thử cuối cùng cho một chương trình quy tụ đông đảo nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ, nhiều “vũ trụ” khác nhau. Để chuẩn bị cho chương trình thật tỉ mỉ, các nghệ sĩ đã tập luyện từ 20h ngày 19/12 tới 5h ngày 20/12.

Ngay từ những phút đầu, không khí đã khẩn trương khi toàn bộ ê-kíp kỹ thuật, đạo diễn sân khấu, biên đạo và nghệ sĩ liên tục trao đổi, chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ. Âm thanh, ánh sáng, đạo cụ được thử đi thử lại nhiều lần để đảm bảo mọi yếu tố đều đạt trạng thái hoàn chỉnh nhất trước giờ G.

SOOBIN đội mũ, đeo khẩu trang kín mít khi tập luyện nhưng các khán giả và truyền thông vẫn dành sự chú ý đối với anh. Nam ca sĩ có một năm hoạt động sôi nổi với các concert cá nhân.

Tự Long, SOOBIN, Cường Seven, Thanh Duy cùng phối hợp với nhau trên sân khấu.

Ở một mảng màu khác, Khổng Tú Quỳnh, Ninh Dương Lan Ngọc, Trang Pháp gây chú ý khi xuất hiện với trang phục trẻ trung, khoe đôi chân dài. Những động tác khó được các nghệ sĩ thực hiện khá tròn trịa, tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ.

Bên cạnh đó, sự kết hợp của Minh Hằng, Phạm Quỳnh Anh mang đến màu sắc mềm mại hơn, cân bằng tổng thể chương trình.

Các nghệ sĩ thử sức với những động tác xiếc đòi hỏi sức bền, độ dẻo và khả năng giữ thăng bằng cao.

Các “anh trai chông gai” và “chị đẹp đạp gió” cùng nhau khớp sân khấu trong nhiều tiết mục chung.

Sự kết hợp giữa các “chị đẹp đạp gió” và “anh trai chông gai” được xem là một trong những điểm nhấn đáng chú ý của chương trình. Việc những nghệ sĩ vốn quen thuộc với hình ảnh solo nay cùng đứng chung sân khấu, chia sẻ không gian biểu diễn và năng lượng trình diễn tạo nên một màu sắc mới mẻ.

Trong các tiết mục chung, họ phải học cách lắng nghe, điều chỉnh phong cách cá nhân để hòa vào tổng thể chung, từ đó tạo nên những màn trình diễn có tính kết nối cao.

Theo chia sẻ từ ê-kíp sản xuất, Y concert được xây dựng theo cấu trúc nhiều lớp, đan xen giữa các tiết mục cá nhân, nhóm nhỏ và đại cảnh đông người. Điều này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nghệ sĩ và đội ngũ kỹ thuật, từ khâu dựng sân khấu, bố trí đạo cụ đến kịch bản ánh sáng. Mỗi tiết mục không chỉ là một màn biểu diễn độc lập mà còn phải ăn khớp với tổng thể câu chuyện mà chương trình muốn truyền tải.

Khi buổi tổng duyệt khép lại lúc gần 5h ngày 20/12, dù ai nấy đều lộ vẻ mệt mỏi, nhưng tinh thần phấn chấn vẫn hiện rõ trên gương mặt các nghệ sĩ. Nhiều người ở lại sân khấu đến khá muộn để trao đổi thêm với đạo diễn, chỉnh sửa những chi tiết cuối cùng.