Cần thủ câu trúng thi thể nam giới dưới hồ nước ở TPHCM

Ngày 20/12, Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân nam thanh niên tử vong dưới hồ nước ở phường Tân Khánh (trước đây là TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

Khoảng 8h cùng ngày, một thanh niên đến câu cá tại đập nước trên đường Trần Đại Nghĩa, phường Tân Khánh.

Công an có mặt tại hiện trường (Ảnh: Xuân Đoàn).

Sau vài phút buông cần, nam thanh niên kéo lên một thi thể đàn ông. Người này lập tức trình báo cơ quan chức năng.

“Kéo cần thấy nặng tay, tôi nghĩ là câu được cá lớn, nhưng không ngờ là xác người”, nhân chứng kể lại.

Công an phường Tân Khánh và Công an TPHCM đã đến lấy lời khai nhân chứng, khám nghiệm hiện trường.

Thanh niên thu dọn đồ đạc ra về sau khi câu trúng xác người dưới hồ (Ảnh: Xuân Đoàn).

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân mặc quần jean ngắn, áo thun. Thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác để khám nghiệm. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra, xác minh vụ việc.