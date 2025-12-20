"Trai nhảy" Ngọc Thuận giảm 18kg, nói về màn tái xuất điện ảnh sau 20 năm

Tối 19/12, ê-kíp phim Ai thương ai mến tổ chức buổi giới thiệu dự án ở TPHCM, quy tụ sự tham gia của đạo diễn, nhà sản xuất Thu Trang cùng dàn diễn viên: NSƯT Ngọc Hiệp, Khả Như, Ngọc Thuận, Võ Điền Gia Huy, Trâm Anh, Trương Minh Thảo...

Ê-kíp phim "Ai thương ai mến" tại họp báo giới thiệu dự án, tối 19/12 (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Tại buổi giới thiệu, đạo diễn Thu Trang chia sẻ, Ai thương ai mến là bộ phim có kinh phí thực hiện lớn nhất từ trước tới nay của cô. Tác phẩm được Thu Trang đầu tư hình ảnh, bối cảnh mang đậm nét miền Tây, song vẫn có câu chuyện gia đình thân thuộc để phù hợp thị hiếu khán giả cả nước.

Trước ý kiến cho rằng Thu Trang chọn ra mắt phim vào dịp Tết Dương lịch để tránh đụng độ nhiều đối thủ mạnh ở đường đua phim Tết Nguyên đán, cô phủ nhận.

Đạo diễn, nhà sản xuất kiêm diễn viên Thu Trang (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

"Khi thực hiện một dự án nào đó, tôi luôn xác định từ đầu phim này sẽ ra mắt vào thời điểm nào. Với Ai thương ai mến, từ đầu tôi đã ấn định phim chiếu vào dịp sau Giáng sinh cho đến Tết Dương lịch.

Ban đầu, tôi dự định thực hiện Nụ hôn bạc tỷ phần 2 và chiếu vào dịp Tết Âm lịch, song chưa ưng ý kịch bản nên dự án hoãn lại. Lý do khác là mùa phim Tết Âm lịch sắp tới, tôi cũng tham gia đóng trong phim Mùi phở. Nếu có dự án của tôi cũng chiếu vào mùa phim Tết thì sẽ không công bằng với nhà sản xuất khác", Thu Trang nói.

Diễn viên Ngọc Thuận trở lại màn ảnh rộng với vai chính trong phim "Ai thương ai mến" (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Diễn viên Ngọc Thuận thu hút sự chú ý khi trở lại màn ảnh rộng sau 20 năm vắng bóng kể từ phim Trai nhảy (2006). Trong Ai thương ai mến, anh vào vai Khả - một thiếu gia miền Tây vốn là chủ nợ của gia đình Hai Mến (Thu Trang đóng). Khả đem lòng yêu Hai Mến, nhưng cuộc tình của họ bị phản đối vì khoảng cách giàu nghèo.

Ngọc Thuận chia sẻ, vai diễn cậu Khả là mẫu nhân vật đặc biệt, nhiều tình huống nặng tâm lý, có những chuyển biến phức tạp từ hài hước sang bi kịch, đòi hỏi anh phải đầu tư nghiêm túc về cảm xúc lẫn ngoại hình.

"Khi đọc vài trang kịch bản, tôi đã có cảm giác đây chính là nhân vật dành cho mình. Bộ phim như món quà cho bản thân tôi ở độ tuổi 40, giúp tôi có thêm nhiều kỷ niệm đáng nhớ, cảm thấy rằng cuộc sống này có nhiều thứ tươi đẹp.

Đặc biệt, hành trình đóng phim là lúc tôi nỗ lực siết cân. Lúc mới vào dự án, tôi nặng 88kg, sau khi kết thúc quá trình ghi hình tôi đã giảm được 18kg", Ngọc Thuận nói.

Tiến Luật đồng hành cùng Thu Trang trong phim mới (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Tại chương trình, diễn viên Tiến Luật - ông xã Thu Trang - cho biết anh cũng đóng một vai phụ trong Ai thương ai mến.

Quá trình ghi hình phim, anh bận rộn với chuỗi concert Anh trai vượt ngàn chông gai nên không theo sát được từng hoạt động của ê-kíp. Chỉ đến những chặng ghi hình cuối cùng ở An Giang, Cần Thơ, Tiến Luật mới có thể tham gia.

"Tôi ủng hộ vợ phần lớn về tinh thần. Những ngày quay phim, tôi "cơm bưng nước rót", massage cho vợ, nhắc vợ nghỉ ngơi đúng giờ. Vợ tôi mỗi lần làm phim là quên ăn, quên ngủ, nên tôi phải ở bên nhắc nhở nhiều", Tiến Luật chia sẻ.