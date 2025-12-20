NSND Thanh Hoa tuổi 75: Hạnh phúc vì sống vô tư, chồng nuông chiều hết mực

Mong khán giả đón nhận phim bằng cái nhìn nhân văn

Lý do gì khiến NSND Thanh Hoa quyết định thử sức với điện ảnh ở độ tuổi "thất thập cổ lai hy" này?

- Thú thực, ban đầu khi đạo diễn mời, tôi đã từ chối ngay. Tôi vốn thích đóng phim từ bé, nhưng toàn mơ làm công chúa, nàng Bạch Tuyết thôi, vì tự thấy mình không xinh lắm nên cứ thích vào vai đẹp (cười).

Hơn nữa, tôi cũng thẳng thắn nói với đạo diễn: "Bây giờ bảo tôi tự nhiên cười hay khóc là chịu đấy".

Nhưng đạo diễn đã rất kiên trì. Cậu ấy nói cần một gương mặt Hà Nội để vào vai bà Nga Tứ.

Khi đọc kịch bản, tôi thấy nhân vật này rất giống mình: Một người bà hy sinh hết lòng vì con cháu. Thế là tôi "liều".

NSND Thanh Hoa hiện giữ vai trò Chủ tịch Hội bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc.

Lần đầu đóng phim, NSND Thanh Hoa có cảm xúc gì đặc biệt?

- Lần đầu chạm ngõ điện ảnh, tôi không tránh khỏi bỡ ngỡ, thậm chí có những ngày quay về vẫn còn run và sợ.

Tuy nhiên, tôi không nghĩ mình “đóng phim”, mà chỉ đang hóa thân vào nhân vật. Suốt 75 năm cuộc đời, tôi đã đi qua rất nhiều thăng trầm, đặt chân tới nhiều vùng miền của đất nước, chưa kể những chuyến đi phục vụ kiều bào ở nước ngoài.

Trên hành trình ấy, tôi gặp không biết bao nhiêu người mẹ, người bà đã âm thầm hy sinh cả đời cho gia đình.

Chính vì vậy, khi nhận vai bà Nga Tứ, tôi không nghĩ mình có thể “diễn” mà chỉ cố gắng mang vào phim những gì đã nhìn thấy và trải qua.

Tôi tập trung thể hiện sự hy sinh, nhẫn nhịn và gánh chịu của một người bà. Nếu khán giả cảm nhận tôi tròn vai, đó là điều khiến tôi hạnh phúc.

NSND Thanh Hoa gây bất ngờ khi lần đầu tham gia phim điện ảnh, đảm nhận vai bà Nga Tứ trong Thế hệ kỳ tích (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Gia đình và những người thân thiết phản ứng ra sao khi thấy NSND Thanh Hoa xuất hiện trên màn ảnh rộng?

- Chồng tôi ban đầu còn trêu: "Người ta không hủy hợp đồng với em à?", vì ông ấy không tin tôi đóng được phim.

Các con chỉ lo mẹ lớn tuổi rồi, lỡ bị thị phi hay người ta nói lời không hay thì mẹ sẽ buồn.

Nhưng sau khi phim chiếu, các con đều ôm tôi và bảo: "Con rất tự hào vì mẹ đã làm được điều mẹ thích". Thậm chí em trai, con dâu và hàng xóm đi xem về còn nói họ đã "khóc hết nước mắt" vì vai diễn của tôi.

Với tôi, đó là phần thưởng lớn nhất.

Những ngày qua, "Thế hệ kỳ tích" nhận về không ít ý kiến trái chiều, thậm chí có những nhận xét khá gay gắt. Bà đối diện với điều này như thế nào?

- Tôi có theo dõi những dư luận đó và hiểu rằng, khen chê vốn là quy luật muôn đời của cảm thụ nghệ thuật.

Tuy nhiên, đằng sau mỗi thước phim là tâm huyết và sức lao động bền bỉ của cả một tập thể trong điều kiện khắc nghiệt. Vì vậy, bản thân cũng mong khán giả đón nhận tác phẩm bằng sự thấu cảm và cái nhìn nhân văn.

Có sự khắt khe giúp bộ phim hoàn thiện hơn, nhưng cũng có những lời phê bình nặng nề như muốn "khai tử" mọi nỗ lực của ê-kíp.

Thay vì mạt sát, xin hãy dành cho nhau sự sẻ chia. Dù bộ phim có thể còn những điểm chưa uyển chuyển, chưa tốt về chuyên môn, mục đích sau cùng của ê-kíp vẫn là lan tỏa giá trị tích cực và tình yêu thương.

Với tôi, mọi phản hồi dù yêu hay ghét đều là sự quan tâm đáng quý. Lời khen là động viên, lời chê là bài học để tự soi lại mình.

Ông cha ta vẫn dạy: “Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Nếu chúng ta góp ý bằng sự tử tế và tinh thần xây dựng, mọi giá trị nghệ thuật lẫn tình người sẽ trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều.

NSND Thanh Hoa trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí.

"Liều thuốc" quý giá nhất chính là tinh thần

Thời gian qua, mạng xã hội xuất hiện không ít tin đồn thất thiệt về sức khỏe của NSND Thanh Hoa, thậm chí có những thông tin ác ý nói bà mắc bệnh hiểm nghèo, qua đời. Quan điểm của bà trước những thông tin này ra sao?

- Tôi nghĩ, với nghệ sĩ, việc đối mặt với những tin đồn thất thiệt, thậm chí về sự ra đi của chính mình, dường như đã trở thành một phần tất yếu của nghề nghiệp.

Cách đây 30 năm, tôi cũng là nạn nhân của những lời đồn thổi như thế. Thực tế, nếu đó chỉ là sự quan tâm thái quá hay những lời bàn tán vu vơ từ khán giả vì lo lắng thì có thể cảm thông.

Tuy nhiên, khi những tin đồn vô căn cứ ấy lan rộng, chúng gây ra những hệ lụy, ảnh hưởng không nhỏ.

Nhiều người yêu mến tôi từ nước ngoài đã phải gọi điện về trong đêm để hỏi han vì lo lắng, bạn bè cũng hoang mang.

Quan trọng hơn, điều đó tác động trực tiếp đến uy tín của tôi, nhất là khi bản thân đang giữ vai trò Chủ tịch Hội bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc (APPA). Những thông tin sai lệch ấy có thể khiến mọi người nghi ngờ về khả năng làm việc của tôi.

Nữ nghệ sĩ gạo cội cho biết, những tin đồn thất thiệt về sức khỏe của bà nhiều khi cũng gây ảnh hưởng không nhỏ.

Năm ngoái, NSND Thanh Hoa bị đau lưng nặng, không thể đi lại được, hiện giờ ở tuổi 75, sức khỏe của bà thế nào?

- Cũng như bao người ở độ tuổi “thất thập”, tôi khó lòng tránh khỏi những căn bệnh tuổi già như đau lưng, thoái hóa đốt sống hay huyết áp và mỡ máu cao, “chạy trời cũng không khỏi nắng”.

Điều khác ở tôi là thường quên mất mình bao nhiêu tuổi, ít khi nghĩ đến bệnh tật và luôn chủ động chăm sóc sức khỏe.

Sau hai đợt lọc máu định kỳ, kết quả thực sự khiến tôi bất ngờ: Chứng đau lưng biến mất hoàn toàn, các chỉ số về huyết áp, mỡ máu và đường huyết đều đã trở về ngưỡng an toàn.

Hiện tại, tôi có thể khẳng định rằng sức khỏe của mình ở trạng thái rất ổn định. Tôi vẫn đủ năng lượng để đi diễn tỉnh, và trong 6 tháng qua đã hoàn thành thu âm lại tới 78 ca khúc để đáp ứng yêu cầu âm thanh mới.

Việc tôi có mặt ở đây hôm nay, với tinh thần phấn chấn và giọng nói dõng dạc, chính là minh chứng rõ ràng nhất để bác bỏ những tin đồn về bệnh tật.

Tôi vẫn đi lại nhanh nhẹn, nói năng rành rọt và làm việc liên tục, hết mình. Nếu thực sự yếu ớt hay tồi tệ như tin đồn, tôi chắc chắn không thể đảm nhiệm vai trò đại diện cho quyền lợi của hơn 70.000 nghệ sĩ.

Ở tuổi 75, NSND Thanh Hoa vẫn giữ năng lượng tích cực hiếm thấy và tinh thần làm việc say mê, hết mình.

Điều gì, bí quyết nào giúp NSND Thanh Hoa duy trì sự dẻo dai, nguồn năng lượng tích cực và tinh thần quên tuổi như vậy?

- Nếu gọi là bí quyết thì có lẽ tôi không dám khuyên ai cả, bởi bản thân là người khá “vô tổ chức”, không kỷ luật trong sinh hoạt.

Tôi không gò mình vào bất cứ khuôn khổ nào: Có đêm say mê xem phim đến 2-3h sáng, nhưng cũng có hôm ngủ nướng đến tận trưa. Thời gian biểu của tôi hoàn toàn tùy hứng và tự do.

Tôi không chọn cách sống kỷ luật để làm gương cho ai cả. Nguyên tắc duy nhất trong cuộc đời tôi chỉ gói gọn trong 2 chữ "tử tế": Không hại ai, không cầu cạnh điều gì và luôn sống thật với bản chất của mình.

Tôi vốn không biết thù hận, nhưng cũng chẳng phải kiểu người hiền lành nhu nhược, nhất là khi ai đó chạm đến con cái, tôi sẽ sẵn sàng bảo vệ bằng tất cả sự quyết liệt của mình.

Điều duy nhất khiến bản thân thực sự buồn lòng chỉ là khi những người thân yêu không thấu hiểu mình mà thôi. Còn những người khác nghĩ thế nào cũng tùy họ, tôi không bận tâm. Chúng ta đâu sống để làm vừa lòng được tất cả.

Còn sự dẻo dai mà mọi người nhìn thấy thực chất là ý chí của một người từng đi qua khói lửa chiến tranh.

Những năm tháng gian khó ấy đã rèn luyện cho tôi một tinh thần thép và khả năng buông bỏ. Nhờ vậy, trước những thị phi hay lời đồn ác ý, tôi thường chọn cách im lặng thay vì thanh minh.

Tôi cũng không kiêng khem hay tập luyện khắc nghiệt. Với tôi, liều thuốc quý giá nhất chính là tinh thần, mình chọn cách sống hồn nhiên, thoải mái, không bận tâm đến tuổi tác hay những cơn đau mỏi của cơ thể.

Thanh Hoa chia sẻ rằng, liều thuốc quý giá nhất chính là tinh thần, bà chọn cách sống hồn nhiên, thoải mái, không bận tâm đến tuổi tác và bệnh tật.

Hôn nhân viên mãn hơn 4 thập kỷ với chồng kém 6 tuổi

Sau ánh đèn sân khấu, sau những bận rộn công việc, niềm vui và hạnh phúc của NSND Thanh Hoa ở tuổi này là gì?

- Với tôi, mọi hạnh phúc, suy cho cùng, đều bắt đầu từ một mái ấm đủ đầy yêu thương, nơi gia đình, anh chị em luôn gắn bó và sẻ chia. Tôi không có bí quyết gì cao siêu, chỉ luôn tâm niệm sống thật và vô tư.

Một niềm vui lớn khác của tôi là được ở bên các cháu. Tôi có 10 cháu, cả nội lẫn ngoại. Được chứng kiến các cháu lớn lên từng ngày là một đặc ân. Cháu lớn nhất nay đã 30 tuổi, cháu nhỏ nhất 15 tháng.

Những ngày đại gia đình quây quần, lũ trẻ chạy nhảy khiến nhà cửa có phần náo động, nhưng bù lại là không khí luôn rộn ràng, tràn ngập tiếng cười.

Trong mắt tôi, các cháu đều ngoan ngoãn và luôn dành cho bà sự quan tâm, yêu thương.

Vợ chồng tôi hiện sống trong một không gian rộng gần 1.000m², xung quanh nhiều cây cối, hoa lá.

Mỗi sáng, chúng tôi thường dậy sớm, pha ấm trà hoặc ly cà phê rồi ngồi bên nhau tận hưởng sự yên tĩnh, những khoảnh khắc bình yên và không khí trong lành của thiên nhiên. Khi rảnh rỗi, tôi cùng chồng và các cháu ra vườn chăm sóc cây cối, đến mùa lại rủ nhau thu hoạch.

NSND Thanh Hoa tại phòng làm việc của mình.

Hạnh phúc với NSND Thanh Hoa còn là được chồng kém 6 tuổi “nuông chiều như em bé”?

- Tôi được chồng, con cháu lúc nào cũng yêu thương, quan tâm và nuông chiều hết mực. Chỉ cần buổi sáng tôi ngập ngừng trước đĩa trứng, anh đã lập tức hỏi xem tôi có muốn đổi món khác hay không.

Ngược lại, tôi cũng luôn để ý, chăm chút cho chồng từ những điều nhỏ nhất.

Bí quyết nào giúp NSND Thanh Hoa và chồng duy trì tình yêu ở tuổi xế chiều, giữ lửa hôn nhân sau hơn 40 năm chung sống?

- Trong hôn nhân, tôi không quen che giấu cảm xúc. Buồn thì nói buồn, giận thì thừa nhận giận, có điều gì không vui là tôi bày tỏ thẳng thắn.

Tôi tin rằng sự thật, dù có trần trụi đến đâu, vẫn tốt hơn việc xây dựng tổ ấm trên những lời dối trá. Khi tấm màn ấy hạ xuống, đổ vỡ là điều khó tránh khỏi. Với tôi, được sống thật như vậy đã là trọn vẹn.

Tôi nghĩ bí quyết giữ gìn hạnh phúc vợ chồng thực ra rất đơn giản. Ngoài việc trân trọng sự yêu thương, quan tâm từ bạn đời, mỗi người cũng cần học cách chấp nhận cả những thói quen chưa hoàn hảo của người kia. Khi làm được điều đó, hai người mới có thể đồng hành lâu dài và chia sẻ với nhau nhiều hơn.

Thời trẻ, tôi mải đi hát; đến khi về già lại vẫn bận rộn với các hoạt động xã hội. Có những hôm mang theo áp lực công việc về nhà rồi cáu gắt vô cớ, nhưng anh đều cảm thông và bao dung bỏ qua.

Ngược lại, nghĩ kỹ thì tôi không thấy chồng có điểm gì đáng chê, đôi khi chỉ “phiền” một chút vì anh... chiều vợ quá, lúc nào cũng hỏi tôi thích ăn gì để chuẩn bị.

Giữa chúng tôi còn có một điều rất quan trọng, đó là sự tin tưởng tuyệt đối.

Tôi từng nói với anh rằng, ở tuổi này, không biết còn được quây quần bên nhau bao nhiêu cái Tết nữa, nên điều quan trọng nhất là luôn tôn trọng nhau.

Cảm ơn NSND Thanh Hoa vì những chia sẻ!

Ảnh: Nguyễn Hà Nam