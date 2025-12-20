Sự quyết liệt của các “tư lệnh” và cuộc di dời dân lịch sử

Sau bão Kalmaegi, những làng chài ven biển ở Gia Lai hiện ra với những mái nhà đổ nát, thiệt hại vật chất tới hơn 10.000 tỷ đồng. Nhưng giữa hoang tàn ấy, điều quan trọng nhất đã được giữ lại đó là sinh mạng của người dân.

Số người thiệt mạng rất ít trong một cơn bão mạnh cấp 14-15 không phải là sự ngẫu nhiên, mà là kết quả của sự chủ động, kỷ luật và quyết đoán trong chỉ đạo, điều hành, nơi mỗi mệnh lệnh được tính từng giờ, từng phút.

Quyết định di dời quy mô lịch sử đã khép lại giai đoạn sinh tử nhất của thiên tai. Khi bão qua, cả hệ thống chính trị cùng bắt tay vào tái thiết cuộc sống. Một chiến dịch “không có tiếng súng” do Thủ tướng Chính phủ phát động - “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại nhà ở cho người dân bị thiệt hại do lũ.

Những ngày bão Kalmaegi tiến sát đất liền, không khí tại Gia Lai căng như dây đàn. Trên các bản tin dự báo thời tiết, đường đi và cường độ bão liên tục thay đổi, theo chiều hướng ngày càng nguy hiểm. Mưa lớn xuất hiện từ sớm và kéo dài nhiều ngày liên tục, nguy cơ sạt lở tại các khu vực đồi núi, ven sông, suối tăng lên mức báo động đỏ.

Ngay khi Trung ương phát đi các công điện khẩn, Gia Lai lập tức kích hoạt kịch bản ứng phó ở mức cao nhất. Quan điểm chỉ đạo được xác định rất rõ rằng không để “nước đến chân mới nhảy”.

Không khí chống bão ở phía Đông tỉnh Gia Lai rất khẩn trương. Ở đất liền, người dân chủ động chằng chống nhà, nhằm giảm thiệt hại đến mức thấp nhất. Trên biển, ngư dân hối hả đưa tàu thuyền rời vùng nguy hiểm, neo đậu vào khu vực kín gió từ sớm.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, lập tức ra lệnh: “Dừng tất cả các cuộc họp không cần thiết, khẩn trương huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc. Di dời người dân càng sớm càng tốt, thậm chí là cưỡng chế, miễn sao đảm bảo an toàn tính mạng người dân”.

Toàn tỉnh bước vào cuộc chạy đua với thời gian. Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc và Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn, vừa họp vừa xuống hiện trường các phường, xã vùng nguy hiểm. Nhiều trường hợp người dân chủ quan không chịu rời nhà, buộc phải cưỡng chế di dời.

Khi cơn bão tiến gần đất liền, những trận mưa như trút nước không ngớt, chính quyền Gia Lai chạy đua với chiến dịch sau này được gọi là cuộc di dời dân lớn nhất trong lịch sử phòng, chống thiên tai của tỉnh.

Tại cuộc giao ban báo chí đầu tháng 12, bà Nguyễn Thị Bích Ly, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai, nhấn mạnh rằng “cưỡng chế” mới nghe thì nặng, nhưng ở đây nhằm bảo vệ tính mạng người dân.

“Đây là cuộc di dời dân khỏi các khu vực nguy hiểm lớn nhất từ trước đến nay của tỉnh. Nhờ vậy, đã giảm thiểu tối đa thiệt hại, thể hiện rõ tinh thần chủ động, kỷ luật và trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai”, bà Ly nhắc lại.

Hơn 30.000 cán bộ, chiến sĩ, bộ đội, công an, dân quân, y tế được huy động. Các lực lượng “đi từng ngõ, gõ từng nhà” giữa mưa gió. Không chỉ thông báo mệnh lệnh di dời, họ còn giúp dân thu dọn đồ đạc, cõng người già, bế trẻ nhỏ, dìu từng cụ già ra khỏi vùng nguy hiểm.

Kết quả, hơn 100.000 hộ dân với 369.100 nhân khẩu được sơ tán an toàn, trong đó gần 94.000 hộ với 342.000 người rời khỏi vùng nguy hiểm trước thời điểm bão đổ bộ. Hàng nghìn tàu thuyền, phương tiện sản xuất được neo đậu đúng quy định.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, xác định phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình. Ba sở chỉ huy lâm thời được thành lập tại các khu vực trọng điểm. Chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực cứu hộ cứu nạn được duy trì 24/24h.

“Trong thiên tai, nếu chậm một giờ có thể phải trả giá bằng sinh mạng. Vì vậy, mệnh lệnh cao nhất lúc đó là phải đưa dân ra khỏi vùng nguy hiểm trước khi bão đổ bộ”, Đại tá Nguyễn Thế Vinh nhấn mạnh.

Bão Kalmaegi quét qua Gia Lai trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người dân, đặc biệt ở các làng chài ven biển, nơi nhiều ngôi nhà bị gió quật sập, tốc mái. Thiệt hại sẽ còn nặng nề nếu không có sự vào cuộc quyết liệt của ngành chức năng, chủ động của người dân.

Nhớ lại ngày bão Kalmaegi, người dân làng chài Xuân Thạnh (xã Phù Mỹ Đông, Gia Lai) vẫn chưa hết bàng hoàng. Dẫu vậy, họ ra sức hồi sinh làng chài với nhiều hy vọng.

Sau một đêm trắng ở nơi sơ tán tránh bão, gia đình chị Hồ Thị Nhung (42 tuổi, trú tại thôn Xuân Thạnh, xã Phù Mỹ Đông) trở về, chết lặng khi ngôi nhà kiên cố chỉ còn là đống đổ nát.

“Tối 6/11, bão số 13 đổ bộ. Ở nơi sơ tán, mọi người đều an toàn, tôi cũng tự trấn an bão sẽ qua, nhà mình sẽ ổn. Nhưng giờ nhà sập rồi, gia đình tạm thời về ở nhờ nhà người thân. Được chính quyền thông tin nhà sập hoàn toàn sẽ được nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng, tôi cũng đỡ lo phần nào”, chị Nhung nói.

Ông Trần Đình Mai (61 tuổi, trú cùng thôn) chia sẻ: “Sống hơn 60 năm nay, tôi mới thấy một trận bão lớn khủng khiếp như vậy. Nhà tôi nằm lọt thỏm sau những nhà phía trước mặt biển mà vẫn bị gió thổi tốc hết mái. Nhà cửa hư hỏng nặng nhưng may chính quyền kịp cảnh báo di dời nên gia đình không ai bị thương. Nhà sập có thể dựng lại được, còn người là còn tất cả”.

Ở xóm ven đầm Thị Nại, thuộc khu vực Tuy Phước Đông, vào mùa mưa bão, thủy triều thường lên khiến nước ngập đường đi, tràn vào nhà dân ở những khu vực trũng là chuyện thường. Tuy nhiên, nước dâng nhanh, lớn và nguy hiểm như bão số 13 chưa từng thấy.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung (83 tuổi, trú tại xã Tuy Phước Đông) kể rằng sống gần hết đời người rồi bà mới chứng kiến cơn bão khủng khiếp như vậy.

“Chưa bao giờ thấy bão lớn kết hợp sóng biển dâng cao, ngập vào tận nhà dân. Tài sản của tôi và nhiều hộ xung quanh bị cuốn trôi, nhiều nhà sập hoặc tốc mái nặng nề”, bà nói.

Bà Nhung nhớ lại cảm giác xót xa khi nhìn cảnh nhà cửa, ruộng vườn bị phá hủy trong chớp mắt. Bà cũng bày tỏ sự biết ơn chính quyền đã kịp thời di dời người dân, giúp giảm thiểu thương vong.

Đêm 6/11, khi bão chưa tan, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng lãnh đạo tỉnh xuống hiện trường, qua các tuyến đường ngổn ngang cây đổ, dây điện đứt. Đoàn kiểm tra các khu dân cư vùng nguy hiểm và yêu cầu lực lượng chức năng bám địa bàn, sẵn sàng cứu hộ, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại sau bão.

Phó Thủ tướng yêu cầu phải đảm bảo lương thực, nước uống, chỗ ở an toàn và hỗ trợ y tế cũng đang được triển khai, không để người dân bị thiếu đói, rét hoặc rơi vào tình trạng nguy hiểm.

Hình ảnh lãnh đạo xuất hiện giữa tâm bão mang lại sự an tâm lớn cho người dân. Đó không chỉ là chỉ đạo, mà còn là sự đồng hành.

Con số thống kê cho thấy mức độ tàn khốc của bão số 13. Hơn 92.800 nhà bị sập đổ, hư hỏng và ngập nước, trong đó 1.089 nhà bị thiệt hại hoàn toàn. Thiệt hại vật chất ước tính hơn 10.000 tỷ đồng; 2 người thiệt mạng, 6 người bị thương nhẹ. Trong bối cảnh bão mạnh cấp 14-15 đổ bộ trực diện, con số thương vong này được đánh giá là rất thấp, phản ánh hiệu quả rõ rệt của quyết định di dời sớm, triệt để.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã kiểm tra và biểu dương tỉnh Gia Lai về công tác phòng, chống ứng phó với bão. Thủ tướng cho rằng điểm đáng biểu dương nhất trong ứng phó bão số 13 của Gia Lai là di dời dân quy mô lớn, thực hiện rất quyết liệt, nhờ đó bảo đảm an toàn tính mạng người dân.

“Yêu cầu cao nhất là đảm bảo tính mạng và sức khỏe của người dân, tỉnh Gia Lai đã làm rất tốt. Nếu không cương quyết di dời dân, với những căn nhà đổ sập như vậy, chắc chắn sẽ có thiệt hại về người. Đây là bài học kinh nghiệm quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó thiên tai thời gian tới”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh tập trung ổn định đời sống người dân nhanh nhất, thăm hỏi, hỗ trợ các hộ bị thiệt hại và thống kê chính xác các hộ có nhà sập, trôi hoặc hư hại nặng, đặc biệt là hộ nghèo, gia đình chính sách, để triển khai hỗ trợ kịp thời.

Đối với các khu dân cư ven biển không đảm bảo an toàn, có nguy cơ sập đổ, ngập lụt khi thiên tai, Thủ tướng yêu cầu Gia Lai rà soát và có chính sách tái định cư dân cư khu vực ven biển, đưa người dân vào sinh sống trong các khu vực an toàn sâu trong đất liền.

