Mỹ lên kế hoạch phát triển "Hạm đội vàng”

Một tàu của Lực lượng Tuần duyên Mỹ (Ảnh: BI).

Trong một thông điệp video hôm 19/12, Bộ trưởng Hải quân Mỹ John Phelan cho biết tàu hộ vệ mới, dựa trên thiết kế tàu tuần tra an ninh quốc gia lớp Legend của tập đoàn Huntington Ingalls Industries (HII), sẽ là một phần của “Hạm đội Vàng”.

Ông nói thêm, tàu này sẽ được “xây dựng dựa trên một thiết kế Mỹ đã được chứng minh, tại các xưởng đóng tàu của Mỹ, với chuỗi cung ứng của Mỹ”.

Quyết định được đưa ra chỉ vài tuần sau khi lực lượng này hủy toàn bộ các đơn đặt hàng trong tương lai đối với tàu hộ vệ lớp Constellation, một dự án bị đội chi phí và chậm tiến độ do những thay đổi thiết kế liên tục. Thiết kế của lớp Constellation trước đây được phát triển dựa trên mẫu tàu hộ vệ FREMM của Italy do hãng đóng tàu Fincantieri thiết kế.

Hiện vẫn còn hai tàu hộ vệ lớp Constellation đang được đóng bởi hãng Fincantieri Marinette Marine có trụ sở tại bang Wisconsin. Tuy nhiên, ban đầu Hải quân Mỹ đã đặt mua 20 chiếc với tổng trị giá 22 tỷ USD vào năm 2020.

Theo Bộ trưởng Hải quân Mỹ, thân tàu hộ vệ mới đầu tiên dự kiến được hạ thủy vào năm 2028.

HII sẽ đảm nhiệm việc đóng tàu. Tập đoàn này cho biết các kỹ sư và công nhân đóng tàu của họ “sẽ một lần nữa tham gia hoạt động chế tạo song song với các dây chuyền đóng tàu khu trục và tàu đổ bộ, nơi các tàu tuần tra an ninh quốc gia trước đây đã được đóng, sử dụng cùng trình tự chế tạo”.

HII cũng đang đóng các phiên bản mới nhất của tàu khu trục lớp Arleigh Burke, tàu đổ bộ tấn công lớp America và tàu vận tải đổ bộ lớp San Antonio.

Trước đó, HII đã đóng 10 tàu lớp Legend cho Lực lượng Tuần duyên Mỹ, với chiếc cuối cùng được bàn giao vào tháng 10/2023.

Đô đốc Darryl Caudle, Tham mưu trưởng tác chiến hải quân Mỹ, cho biết việc dựa trên một thiết kế đã hoàn thiện “sẽ cho phép Hải quân và các nhà đóng tàu giảm chi phí, rút ngắn tiến độ và hạn chế rủi ro kỹ thuật”.

Hiện vẫn chưa rõ những thay đổi thiết kế nào, nếu có, đã hoặc sẽ được áp dụng đối với thiết kế tàu lớp Legend khi chuyển sang tàu hộ vệ mới. Cũng chưa rõ bao nhiêu tàu sẽ được đóng.

Ông Phelan cho biết Hải quân Mỹ sẽ đóng chiếc đầu tiên với HII là xưởng đóng tàu chủ lực, còn các xưởng khác có thể tham gia đóng các tàu tiếp theo.