Con gái Hoa hậu Thùy Lâm: 12 tuổi cao 1,72m, "bản sao" nhan sắc của mẹ

Sau nhiều năm sống kín tiếng, Hoa hậu Thùy Lâm dần cởi mở hơn khi xây dựng kênh cá nhân để chia sẻ về đời sống gia đình. Trong những nội dung được người đẹp đăng tải, hình ảnh con gái Thùy Anh (tên thân mật là Mon, SN 2013) thu hút sự quan tâm của công chúng.

Ở tuổi 12, Thùy Anh gây chú ý với diện mạo xinh xắn, gương mặt hài hòa và nhiều đường nét thừa hưởng từ mẹ. Không ít khán giả nhận xét cô bé ngày càng giống Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008, từ ánh mắt, sống mũi đến thần thái nhẹ nhàng.

Chia sẻ về con gái, Thùy Lâm không giấu được niềm vui: "Càng lớn càng giống mẹ hơn! Tôi mừng quá". Nhiều người ưu ái gọi Thùy Anh là "hoa hậu tương lai".

Theo thời gian, con gái Hoa hậu Thùy Lâm cho thấy sự thay đổi rõ rệt về ngoại hình. Khi còn nhỏ, cô bé sở hữu gương mặt bầu bĩnh, nét ngây thơ và có phần tinh nghịch. Càng trưởng thành, các đường nét của Thùy Anh càng rõ ràng, gương mặt thanh thoát và trổ mã theo hướng dịu dàng, đằm thắm.

Ông xã Thùy Lâm - Tiến sĩ Kinh tế Nguyễn Anh Tuấn - gọi con gái là "bảo bối của gia đình". Trong những dịp đặc biệt như sinh nhật hay các ngày lễ, gia đình Thùy Lâm thường quây quần bên nhau. Mỗi lần xuất hiện trong những khung hình gia đình, Thùy Anh đều cho thấy sự thay đổi rõ nét cả về chiều cao lẫn thần thái.

Hoa hậu Thùy Lâm cho biết, cô hạnh phúc khi con gái ngày càng trưởng thành, thừa hưởng nhiều nét giống mẹ, đặc biệt là tính cách nhẹ nhàng, điềm đạm. Người đẹp cũng chủ động cho các con niềng răng từ sớm để hàm răng được định hình tốt hơn trong giai đoạn phát triển.

Đáng chú ý, ở tuổi 12, Thùy Anh hiện cao khoảng 1,72m. Khi đứng cạnh mẹ, cô bé thậm chí còn cao hơn. Thùy Lâm từng chia sẻ rằng hai mẹ con hiện có thể mặc chung size (kích cỡ) quần áo và đã thử đổi đồ cho nhau.

Trước đó, Thùy Lâm cũng tiết lộ chiều cao của các thành viên trong gia đình. Người đẹp cho biết mình là người thấp nhất nhà với chiều cao 1,7m. Ông xã cô cao 1,81m, con trai Anh Khôi (tên thân mật là Su, SN 2011) hiện cao 1,86m, trong khi con gái đạt mốc 1,72m.

Chia sẻ về bí quyết giúp các con phát triển chiều cao, Thùy Lâm cho rằng yếu tố quan trọng nhất là dinh dưỡng. Theo hoa hậu, hai con từ nhỏ không kén ăn, "bố mẹ ăn gì con ăn nấy". Đặc biệt, hai con của Thùy Lâm đều duy trì thói quen uống sữa vào bữa sáng từ khi còn nhỏ, hỗ trợ đủ canxi để tăng chiều cao.

Bên cạnh chế độ dinh dưỡng, Thùy Lâm tiết lộ các con còn duy trì việc chơi thể thao đều đặn mỗi tuần. Theo người đẹp, vận động không chỉ giúp giải phóng năng lượng mà còn hỗ trợ phát triển thể chất, đặc biệt là chiều cao trong giai đoạn tăng trưởng.

Thùy Lâm sinh năm 1987, đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 và lọt vào top 15 Miss Universe cùng năm. Cô từng được xem là một trong những người đẹp đa năng của showbiz Việt, hoạt động đồng thời trong các lĩnh vực phim ảnh, âm nhạc và thời trang. Năm 2010, Thùy Lâm kết hôn với tiến sĩ kinh tế Nguyễn Anh Tuấn. Sau khi lập gia đình, Thùy Lâm rút khỏi showbiz, chuyển về Hà Nội sinh sống và tập trung chăm lo tổ ấm. Hiện cô là chủ cơ sở thẩm mỹ, chỉ xuất hiện tại những sự kiện của bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Thỉnh thoảng, cô cũng chia sẻ về cuộc sống cá nhân và kiến thức liên quan đến lĩnh vực làm đẹp trên trang cá nhân.

