Khán giả dựng lều, trải chăn ngủ qua đêm chờ xem "anh trai, chị đẹp"

Khán giả dựng lều, trải chăn ngủ qua đêm chờ đêm nhạc "anh trai, chị đẹp" (Video: Mai Châm).

Đêm 19/12, trước thềm Y concert (nhạc hội Y), khu vực soát vé tại Vinhomes Ocean Park 3 (Hưng Yên) đã xuất hiện cảnh tượng hiếm thấy khi nhiều khán giả dựng lều, trải chăn, ngủ qua đêm để giữ chỗ xem đêm nhạc quy tụ hơn 50 nghệ sĩ.

Trao đổi với phóng viên Dân trí lúc 23h cùng ngày, Bảo Ngọc và Phương (cùng SN 2000) cho biết đã có mặt từ 20h để xếp hàng vào khu vực vé đứng. Đến thời điểm phỏng vấn, 2 cô gái đã “camping” (cắm trại giữ chỗ) khoảng 3 giờ.

Nhiều khán giả đến sớm trước 1 ngày để giữ chỗ vào xem concert (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Ngọc và Phương đều mua hạng vé Gieo mầm, giá 3,5 triệu đồng/vé. Ngoài 2 bạn, nhóm đi xem concert còn có thêm 3 thành viên khác. Các thành viên này đang nghỉ ngơi tại nhà ở gần đó, dự kiến khoảng 2h sáng sẽ ra “đổi ca” để Ngọc và Phương về ngủ, đảm bảo sức khỏe cho chặng chờ đợi dài.

Bảo Ngọc cho biết cô là người hâm mộ các nghệ sĩ trẻ bước ra từ gameshow Tân binh toàn năng, trong khi Phương đặc biệt yêu thích rapper Rhymastic. “Chúng tôi quyết định đến thật sớm để có vị trí đẹp ở khu vực Gieo mầm. Đứng sát hàng rào sẽ được nhìn thần tượng gần nhất, đồng thời treo được banner, khăn cổ vũ đã chuẩn bị từ trước”, Ngọc chia sẻ.

Hai cô gái cũng mang theo nhiều món quà nhỏ để tặng nghệ sĩ, trong đó có những món tự tay làm. “Đây là cách chúng tôi thể hiện tình cảm với thần tượng, dù biết chưa chắc đã trao được trực tiếp”, Phương nói.

Những chiếc lều, ô che chắn cho khán giả giữa đêm lạnh (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Cùng cắm trại chờ concert, Hiểu Linh (SN 2003) cho biết đã có mặt từ 18h để giữ vị trí gần cổng soát vé. Là người có nhiều kinh nghiệm đi xem concert, Linh chuẩn bị khá kỹ lưỡng.

“Tôi mang theo cả chăn và lều. Trời tối nay khá lạnh nên phải giữ ấm tốt, có sức khỏe thì mới theo được concert kéo dài hơn 10 tiếng”, Linh nói.

Hiểu Linh và 4 người bạn khác thuê một căn hộ gần khu vực tổ chức sự kiện với giá gần 2 triệu đồng để nghỉ ngơi trước và sau concert. Trong thời gian chờ đợi, cả nhóm thay phiên nhau cắm trại giữ chỗ nhằm tránh quá mệt.

Khán giả chờ đợi trong sự háo hức sắp được gặp nghệ sĩ thần tượng (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí ở thời điểm đêm muộn ngày 19/12, có khoảng 100 khán giả quyết định ngủ qua đêm tại khu vực soát vé.

Phần lớn họ mua vé đứng ở các khu vực gần sân khấu, được ngăn cách bằng rào sắt thép, với mức giá từ 800.000 đồng/vé đến 3,5 triệu đồng/vé (các hạng vé Gieo mầm, Nỗ lực, Vượt chông gai, Kết nối, Rẽ sóng, Đạp gió, Đã đến). Ở những khu vực này, khán giả đến sớm sẽ có lợi thế đứng gần nghệ sĩ và nhiều cơ hội giao lưu trực tiếp.

Thời tiết tại Hưng Yên về đêm vào khoảng 20 độ C, có gió và sương mù. Tuy nhiên nhiều khán giả vẫn cho thấy quyết tâm của họ để chiếm được vị trí đẹp xem concert.

Khán giả khoe tranh ảnh, áp phích mang theo để cổ vũ nghệ sĩ (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Y concert là đại nhạc hội âm nhạc quy mô hàng chục nghìn người, diễn ra vào ngày 20/12. Chương trình kéo dài hơn 10 giờ liên tục, quy tụ hơn 50 nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ, từng tham gia các chương trình như: Anh trai vượt ngàn chông gai, Chị đẹp đạp gió, Gia đình Haha và Tân binh toàn năng.

Ban tổ chức cho biết sự kiện được dàn dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, đầu tư mạnh về âm thanh, ánh sáng, sân khấu LED và công nghệ trình diễn.

Với thời gian chương trình kéo dài, sự kiện này cho phép khán giả ra vào sau khi đã check-in (soát vé).