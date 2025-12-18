Quỳnh Trang "Gia đình trái dấu": Bố mẹ ly hôn, chưa từng thích đại gia

Nỗ lực thoát khỏi danh xưng "hot girl mùa thi"

Từ danh xưng “hot girl mùa thi” đến một diễn viên truyền hình được khán giả yêu mến, hành trình này đã thay đổi Quỳnh Trang như thế nào?

- Danh xưng “hot girl mùa thi” đến với tôi như một cơ duyên tình cờ năm cấp ba, sau khoảnh khắc bước ra phòng thi và lọt vào ống kính phóng viên Dân trí.

Thời điểm đó, bản thân chưa từng nghĩ đến diễn xuất mà chỉ yêu thích ca hát và học nhạc.

Thế nhưng, bước ngoặt đến khi khao khát được thử thách giới hạn của bản thân đến đâu trong tôi trỗi dậy.

Nghe theo lời khuyên của một người bạn, tôi quyết định thử sức nộp hồ sơ và bất ngờ trúng tuyển vào Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh.

Chặng đường này không chỉ có hoa hồng mà còn thấm đẫm mồ hôi, nước mắt và cả máu.

Tôi cố gắng hết mình bằng tình yêu dành cho diễn xuất, một sự nghiệp mà tôi không nghĩ bản thân sẽ theo đuổi, nhưng nó đã cuốn lấy mình như một định mệnh

Nghề diễn mang lại những giây phút thăng hoa và những trải nghiệm vô giá mà cuộc đời bình thường khó lòng chạm tới. Bởi thay vì chỉ sống một kiếp nhân sinh, tôi lại có thể hóa thân và sống trọn vẹn rất nhiều cuộc đời khác nhau.

Quỳnh Trang từng được biết đến với danh xưng "hot girl mùa thi".

Khoảnh khắc nào khiến bạn cảm thấy mình thực sự thuộc về công việc này?

- Khoảnh khắc ấy đến ngay từ bộ phim truyền hình đầu tiên tôi tham gia - Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ của đạo diễn Vũ Trường Khoa.

Đó là phân cảnh nhân vật của tôi ngồi tâm sự cùng người bố do NSƯT Việt Anh thủ vai.

Cảnh quay mang đến sự thăng hoa mạnh mẽ về cảm xúc, và cũng chính từ giây phút đó, tôi lần đầu nhận ra mình thực sự thuộc về công việc diễn xuất, đã chọn đúng con đường.

Danh xưng “hot girl mùa thi” mang lại những lợi thế và áp lực gì cho bạn trên con đường khẳng định mình là diễn viên?

- Tôi luôn nhìn nhận danh xưng ấy với sự biết ơn. Nhờ nó mà bản thân có cơ hội tiếp cận khán giả sớm, được các ê-kíp chú ý và có thêm nhiều cơ hội về sự nghiệp.

Tuy nhiên, áp lực lớn nhất với tôi là làm sao thoát khỏi suy nghĩ rằng mình chỉ là một “hot girl đi diễn” hay đơn thuần là “bình hoa di động”.

Chính vì thế, tôi lựa chọn con đường học hành bài bản: Thi vào trường Sân khấu - Điện ảnh, học diễn xuất một cách nghiêm túc, tốt nghiệp với tấm bằng tròn trịa rồi tiếp tục học thạc sĩ.

Việc được đào tạo chuyên nghiệp giúp tôi tự tin hơn khi đối diện với những định kiến. Đến thời điểm này, tôi tin mình đã phần nào được nhìn nhận như một diễn viên đúng nghĩa - không chỉ qua quá trình học tập, mà còn ở việc đang làm nghề một cách nghiêm túc tại Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam.

Quỳnh Trang đảm nhận vai Dương trong phim "Gia đình trái dấu" đang phát sóng (Ảnh: VFC).

Sau dự án “Cách em một milimet”, tên tuổi Quỳnh Trang được chú ý và nhắc đến nhiều hơn. Nhìn lại vai Ngân, điều lớn nhất bạn rút ra cho mình về nghề diễn là gì?

- Bài học lớn nhất tôi nhận được là sự chân thực. Chính sự chân thực giúp diễn viên chạm đến khán giả nhanh nhất.

Khi nhận vai Ngân, tôi dồn toàn bộ vốn sống và trải nghiệm của mình cho nhân vật, nhưng không quá tính toán về đường dây tâm lý hay nhấn nhá đài từ.

Bản thân chỉ quan sát cách con người giao tiếp ở bối cảnh năm 2008 và cố gắng tái hiện lại một cách mộc mạc, gần với đời sống nhất.

Qua vai diễn này, tôi càng thấm thía rằng sự chân thành trong diễn xuất chính là con đường ngắn nhất để nghệ sĩ đến gần công chúng.

Hiện tại, bạn tiếp tục đảm nhận vai Dương trong phim “Gia đình trái dấu”. Bạn tiếp cận nhân vật này như thế nào và Dương có gì tương đồng - khác biệt so với con người Quỳnh Trang ngoài đời?

- Với vai Dương, tôi bước vào nhân vật với tâm thế khá thoải mái. May mắn là đạo diễn Vũ Trường Khoa luôn tạo không gian để diễn viên được tư duy và sáng tạo, điều đó giúp tôi trưởng thành hơn trong quá trình làm việc.

Giữa Dương và tôi có những điểm chung như sống tình cảm, năng động, nhiệt huyết và một chút cá tính.

Tuy nhiên, nhân vật này lớn lên trong một gia đình trọn vẹn, đủ đầy tình yêu thương của cả bố mẹ và anh trai, đồng thời không phải đối mặt với những rào cản khi theo đuổi nghệ thuật.

Ngoài đời, hành trình của tôi có phần thiếu trọn vẹn hơn, bù lại là những trải nghiệm đến sớm. Có lẽ vì thế, con người tôi cá tính, liều lĩnh hơn và sẵn sàng đương đầu với những thử thách lớn - khá khác so với hình ảnh “tiểu thư, công chúa” mà khán giả thường gán cho tôi trên màn ảnh.

Quỳnh Trang bên bạn diễn Thái Vũ tại sự kiện họp báo phim "Gia đình trái dấu" mới đây tại Hà Nội.

Từng hát phòng trà, livestream bán hàng, lương đầu tiên 13.000 đồng/giờ

Như vậy Quỳnh Trang không xuất thân trong một gia đình giàu có như mọi người vẫn nghĩ?

- Đúng vậy. Dù sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, gia đình tôi ở vùng ven, thuần nông và cuộc sống khá khó khăn.

Bố mẹ ly dị khi tôi mới 3 tuổi, đến nay, cả hai đều đã có hạnh phúc riêng.

Với tôi, gia đình lại chính là nguồn động lực rất lớn. Có lẽ, nếu sinh ra trong một mái ấm đầy đủ và khá giả hơn, chưa chắc bản thân đã trở thành một người luôn nỗ lực như bây giờ.

Những thiếu thốn khiến tôi tự học cách mạnh mẽ và cố gắng nhiều hơn, đặc biệt là khi nhìn vào tình yêu thương mẹ dành cho mình. Mẹ vừa là mẹ, vừa thay cả vai trò của một người bố. Mỗi lần nghĩ đến mẹ, tôi biết mình không được phép chùn bước.

Nhìn lại chặng đường đã qua, giai đoạn nào là quãng thời gian khó khăn nhất với bạn?

- Từ cuối năm lớp 12, tôi đã chọn cuộc sống tự lập do mẹ không ủng hộ tôi theo đuổi con đường nghệ thuật. Việc phải tự lo liệu học phí và sinh hoạt giữa những ngày đầu ra ở riêng thực sự là một bài toán kinh tế nan giải.

Để có chi phí trang trải cuộc sống và vẫn đi học, tôi không nề hà bất cứ công việc gì, từ hát phòng trà, làm nhân viên nhà hàng, sale cho đến livestream bán hàng.

Đồng lương đầu tiên tôi nhận được rất ít, chỉ 13.000 đồng/giờ. Những vất vả ấy chính là nền tảng quý giá giúp tôi nuôi dưỡng ước mơ.

Rời xa vòng tay gia đình sớm buộc bản thân phải trưởng thành nhanh chóng. Khi không còn sự bao bọc, tôi học được cách tự chịu trách nhiệm và gánh vác mọi thứ.

Nhờ vậy, đến bây giờ, khi đối diện với khó khăn hay áp lực, tôi không còn quá sợ hãi mà đón nhận nó một cách bình tĩnh hơn.

Nữ diễn viên trẻ trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí.

Nhiều diễn viên trẻ loay hoay giữa ngoại hình và thực lực. Bạn đặt mục tiêu cho mình như thế nào để không bị đóng khung hay nhìn nhận phiến diện?

- Với tôi, diễn xuất là phải chân thật, là mang đời sống vào vai diễn chứ không đơn thuần là “đóng”. Khát khao lớn nhất là được trải nghiệm nhiều số phận khác nhau, trở thành một “tắc kè hoa” trên màn ảnh, thay vì tự đóng khung mình trong một kiểu nhân vật.

Tôi không sợ xấu, chỉ cần thể hiện được nhân vật một cách chân thực nhất. Trong tương lai, tôi mong có cơ hội thử sức với những vai đằm thắm hơn, thậm chí là phản diện, và đủ tự tin để thể hiện trọn vẹn màu sắc của những nhân vật ấy.

Quỳnh Trang đã từng đối diện vượt qua với những nhận xét khắt khe hay trái chiều trên mạng xã hội như thế nào?

- Thời gian đầu mới bước vào nghề, đặc biệt là với vai Mai Anh trong phim Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ, tôi nhận không ít “gạch đá” - đủ để xây biệt thự.

Ban đầu cũng buồn, nhưng rồi tôi nhận ra rằng, mỗi bình luận, mỗi góp ý của khán giả đều có thể trở thành nền tảng để tích lũy cho những vai diễn sau.

Đến bây giờ, bản thân học cách chắt lọc: Chỉ tiếp nhận những ý kiến mang tính xây dựng, còn những nhận xét quá tiêu cực hay châm biếm thì gạt sang một bên.

Tôi chọn nhìn mọi thứ theo hướng tích cực, không để bản thân buồn lâu, để giữ được sự thăng hoa, nhiệt huyết và nguồn năng lượng cần thiết cho công việc.

Khán giả kỳ vọng Quỳnh Trang trở thành một gương mặt mới đầy triển vọng của phim truyền hình. Điều này tạo ra động lực hay áp lực cho bạn?

- Tôi trân trọng và biết ơn sự kỳ vọng của khán giả. Áp lực vẫn còn, nhưng với tôi đó là động lực để không ngừng hoàn thiện bản thân, tích lũy kinh nghiệm diễn xuất mỗi ngày, nhằm không phụ lòng mong mỏi và tình yêu thương mà khán giả dành cho mình.

Sắc vóc trẻ trung, xinh đẹp và ngọt ngào của Quỳnh Trang ở tuổi 25.

"Tôi không muốn yêu đương hời hợt hay chơi bời"

Chuyện bố mẹ ly hôn từ khi mình còn bé có ảnh hưởng đến tâm lý của bạn trong việc xây dựng gia đình hay cái nhìn về hôn nhân?



- Tôi là người sống khá tích cực. Câu chuyện ấy không ảnh hưởng đến tôi, bởi mỗi người đều có lựa chọn và hoàn cảnh riêng.

Tôi luôn tin rằng mình sẽ có một câu chuyện tình cảm hạnh phúc. Nếu không hạnh phúc, đó cũng là kết quả từ chính lựa chọn của mình. Cánh cửa này khép lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra, vì thế cứ yêu thôi.

Bản thân biết chuyện của bố mẹ từ khi còn nhỏ và có nhận thức khá sớm, cũng thường nói với mẹ: “Chỉ cần mẹ hạnh phúc là con hạnh phúc”.

Với tôi, một gia đình đầy đủ chưa chắc đã là một gia đình hạnh phúc. Một gia đình hạnh phúc là nơi từng cá thể trong đó đều được sống đúng với cảm xúc của mình. Mẹ là tất cả với tôi.

Ở tuổi 25, lại xinh đẹp, dễ thương và được nhiều người biết đến như Quỳnh Trang, chắc hẳn bạn có không ít chàng trai theo đuổi?

- Thật ra không như mọi người nghĩ, có những buổi chiều tôi mở điện thoại ra mà không có nổi một tin nhắn nào. Có lẽ vì cá tính và cái sự “điên” của mình...

Ở trường Sân khấu - Điện ảnh, mọi người thường gọi tôi là “Trang Điện” nhiều hơn là “Trang Mây”. Tôi thường bị gắn với những từ như “hâm hấp”, “dở hơi”, nên có lẽ nhiều người cũng… ngại tiếp xúc (cười).

Quỳnh Trang, NSƯT Hoàng Hải, diễn viên nhí An Nhiên cùng góp mặt trong phim "Gia đình trái dấu".

Quỳnh Trang có tiêu chuẩn gì khi lựa chọn bạn trai?

- Tôi không muốn yêu đương hời hợt. Điều tôi hướng tới là một mối quan hệ nghiêm túc, cái kết viên mãn, một đám cưới.

Tôi muốn người bạn trai của mình phải đủ chín chắn, trưởng thành và lý trí. Bản thân khá bay bổng, nên rất cần một người đủ tỉnh táo để giữ chân mình lại khi cần.

Người ấy có thể hơi gia trưởng một chút, nhưng là kiểu gia trưởng tích cực, biết góp ý và cùng tôi nhìn nhận mọi việc tốt hơn.

Đó cũng là người có chí tiến thủ. Tôi chưa bao giờ thích một đại gia.

Tôi không quan trọng tuổi tác, điều bản thân cần là sự thấu hiểu và vững vàng, để tôi vẫn có thể toàn tâm “bay” với nghề mà không đánh mất sự cân bằng trong đời sống tình cảm.

Ở thời điểm hiện tại, bạn đặt mục tiêu gì cho bản thân?

Ưu tiên lớn nhất của tôi vẫn là học và làm nghề thật tốt. Tôi muốn tích lũy thêm trải nghiệm sống và trải nghiệm nghề nghiệp để khi đứng trước những vai diễn khó hơn, nặng hơn, mình không bị hụt. Tôi tin rằng nếu đủ nghiêm túc và bền bỉ, cơ hội sẽ đến vào thời điểm phù hợp.

Cảm ơn Quỳnh Trang vì những chia sẻ!

Nguyễn Quỳnh Trang (nghệ danh Chang Mây, SN 2001, Hà Nội) nổi tiếng với danh xưng "hot girl mùa thi" tại kỳ thi THPT năm 2019. Trước khi tìm được niềm đam mê với diễn xuất, Quỳnh Trang từng có khoảng thời gian nghiêm túc theo học thanh nhạc. Thi đỗ vào Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, cô gái sinh năm 2001 có cơ hội bén duyên với nghệ thuật và được mời tham gia các dự án khác nhau. Cô từng xuất hiện trong nhiều tác phẩm truyền hình như: Hương vị tình thân, Mặt nạ gương, Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ, Món quà của cha, Cách em 1 milimet...

Ảnh: Nguyễn Hà Nam