Điều khiển ô tô bán tải bỏ trốn sau khi gây tai nạn chết người

Ngày 20/12, Công an tỉnh Gia Lai cho biết Nguyễn Thành Tý (SN 1968, trú tại thôn 9, xã Đăk Đoa, Gia Lai) đã đến cơ quan công an tự thú, thừa nhận có liên quan trong vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, lúc 21h30 ngày 18/12, tại tuyến đường liên xã thuộc thôn H’Lâm, xã Đăk Đoa, Tý điều khiển ô tô bán tải biển kiểm soát 81C-182.xx, đi từ trong nhà đi ra đường thì va chạm với xe máy biển kiểm soát 50N1-618.xx., do anh N.V.T. (SN 2001, trú tại xã Kon Gang, Gia Lai) điều khiển.

Tý đến cơ quan công an thừa nhận có liên quan trong vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Thời điểm này, xe máy của anh T. đang lưu thông từ xã Đăk Đoa đi xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai. Vụ tai nạn khiến anh T. tử vong tại chỗ.

Sau khi xảy ra va chạm, Tý điều khiển ô tô rời khỏi hiện trường, không trình báo cơ quan chức năng.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong ở xã Đăk Đoa (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Gia Lai đã khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ và phát thông báo tìm kiếm những người liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Ngày 19/12, Tý đã đến Công an tỉnh Gia Lai tự thú, khai nhận hành vi liên quan trong vụ việc tai nạn giao thông nói trên.