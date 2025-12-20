Vì sao cuối năm là thời điểm cần chú ý chăm sóc sức khỏe chủ động?

Cuối năm luôn là giai đoạn cơ thể và tinh thần dễ rơi vào trạng thái quá tải. Công việc dồn dập, áp lực hoàn thành mục tiêu cùng nhịp sống hối hả khiến nhiều người chỉ nhận ra sức khỏe đang “xuống dốc” khi những dấu hiệu mệt mỏi bắt đầu xuất hiện rõ ràng hơn.

Theo Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khoảng 42% người lao động Việt Nam thường xuyên phải đối mặt với căng thẳng. Áp lực kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần mà còn tác động trực tiếp đến thể chất nếu không được quan tâm đúng cách.

Thời điểm cần chú ý chăm sóc sức khỏe chủ động

Trong bối cảnh đó, chăm sóc sức khỏe dịp cuối năm được xem như một bước “reset” (khởi động lại) cần thiết. Đây là lúc mỗi người sống chậm lại, lắng nghe cơ thể, kiểm tra tổng thể tình trạng sức khỏe sau một năm dài và chuẩn bị nền tảng vững vàng hơn để bước sang năm mới.

Thăm khám định kỳ không chỉ giúp phát hiện sớm những nguy cơ tiềm ẩn, mà còn mang lại sự an tâm, để mỗi kế hoạch, dự định trong năm mới được bắt đầu bằng một trạng thái tốt nhất.

Chăm sóc sức khỏe - Bước chuẩn bị quan trọng trước thềm năm mới (Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn).

Giải pháp chăm sóc sức khỏe cùng bộ đôi ưu đãi mùa lễ hội

Thấu hiểu tầm quan trọng nêu trên, Bệnh viện Nam Sài Gòn triển khai chương trình ưu đãi chăm sóc sức khỏe cuối năm, mang đến giải pháp thăm khám toàn diện, thuận tiện và tiết kiệm hơn cho cộng đồng, bao gồm:

- Giảm 30% phí khám ban đầu cho tất cả các chuyên khoa.

- Giảm 20% cho các gói khám tổng quát (trừ gói theo Thông tư 32).

Chương trình áp dụng từ 15/12/2025 đến hết 15/1/2026, dành cho khách hàng đặt hẹn qua các kênh trực tuyến hoặc hotline 1800.6767, giúp việc tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao trở nên dễ dàng và chủ động hơn trong dịp cuối năm.

Chăm sóc sức khỏe không chỉ là giải pháp khi cơ thể mệt mỏi, mà là sự chuẩn bị cần thiết cho những dự định dài hơi phía trước. Một nền tảng thể chất vững vàng và tinh thần an yên chính là điểm tựa để mỗi người tự tin bước vào năm mới.

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn kỳ vọng đồng hành cùng cộng đồng trong hành trình chăm sóc sức khỏe chủ động - để mỗi năm mới bắt đầu bằng sự vững vàng từ bên trong.