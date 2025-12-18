Cách xưng hô của Mai Tài Phến với Mỹ Tâm ở hậu trường phim mới gây chú ý

Mới đây, ca sĩ Mỹ Tâm chính thức thông báo cô là nhà sản xuất phim điện ảnh Tài - tác phẩm có Mai Tài Phến đóng chính kiêm đạo diễn.

Hình ảnh nhà sản xuất Mỹ Tâm và đạo diễn Mai Tài Phến hợp tác cùng nhau khiến khán giả thích thú (Ảnh: Chụp màn hình).

Loạt hình ảnh, video về dự án này đang thu hút sự quan tâm của khán giả. Trong một video hậu trường, ê-kíp hé lộ khoảnh khắc Mai Tài Phến tập trung cao độ khi đảm nhận vai trò đạo diễn trong ngày khai máy. Sau đó, anh nhắc đến các thành viên trong đoàn phim và bất ngờ gọi Mỹ Tâm bằng hai từ “cô Tâm”.

"Hôm nay là ngày khai máy, chúng tôi bắt đầu quay những cảnh đầu tiên. Nhiều anh chị trong đoàn, anh chị phía công ty của cô Tâm và các đơn vị khác đã cùng cố gắng và giúp đỡ tôi.

Khó khăn là điều không thể tránh khỏi nhưng đó cũng là động lực cho tôi chinh phục thử thách, làm sao để mang đến cho khán giả một bộ phim nhiều cảm xúc", Mai Tài Phến nói trong video.

Cách gọi tên của Mai Tài Phến dành cho Mỹ Tâm khiến người hâm mộ tò mò. Một số khán giả thắc mắc vì sao nam diễn viên không gọi đàn chị bằng danh xưng khác. Có người lý giải, cách gọi tên này xuất phát từ năm 2019, khi Mai Tài Phến đóng chung phim Chị trợ lý của anh và gọi Mỹ Tâm bằng danh xưng thân mật là "cô Út".

Mai Tài Phến đóng chính kiêm đạo diễn phim "Tài" (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Về lý do bất ngờ lấn sân ở vai trò đạo diễn, Mai Tài Phến cho biết, anh vốn mê phim từ nhỏ, luôn ước mơ được tự tay kể một câu chuyện của riêng mình. Ở bộ phim đầu tay, Mai Tài Phến muốn pha trộn nhiều yếu tố như tình cảm gia đình, hành động, hài hước.

“Tôi như một đứa trẻ, bước vào thực hiện dự án này với tất cả sự nhiệt thành. Tôi hy vọng khán giả sẽ đón nhận tôi trong các vai trò mới, cùng anh em diễn viên và nhà sản xuất Mỹ Tâm”, Mai Tài Phến nói.

Mỹ Tâm đánh giá cao tiềm năng của Mai Tài Phến trong lĩnh vực đạo diễn phim (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Nhà sản xuất Mỹ Tâm cho biết, lý do cô đồng hành cùng đạo diễn Mai Tài Phến là vì nhìn thấy ở anh sự quyết liệt và tiềm năng lớn.

Mỹ Tâm nói: "Tôi vốn là người thích làm phim nhẹ nhàng, có chủ đề tình yêu. Nhưng đạo diễn lại là người mạnh về hành động. Đến lúc đọc xong kịch bản, chúng tôi ngồi lại nói chuyện với nhau, tôi nhận thấy bộ phim lần này sẽ có sự hài hòa, đan xen nhiều màu sắc. Tôi thấy thú vị và chấp nhận làm nhà sản xuất cho dự án này cùng đạo diễn Mai Tài Phến".

Trong những hình ảnh đầu tiên được ê-kíp phim hé lộ, Mai Tài Phến xuất hiện trong tạo hình của Tài - một chàng trai lao động ở vùng quê sông nước. Nhân vật Tài mang nhiều tâm tư, có quá khứ nặng nề và đang tìm cách làm lại cuộc đời.

Bộ phim khởi động quay từ giữa năm nay với bối cảnh vùng quê miền Tây, kinh phí chưa được tiết lộ. Phim dự kiến phát hành mùa xuân năm 2026.