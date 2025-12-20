TPHCM sắp ra mắt Trung tâm tài chính quốc tế: Kỳ vọng dòng vốn 280 tỷ USD

Ngày 21/12/2025 sẽ đi vào lịch sử kinh tế Việt Nam như một cột mốc mang tính biểu tượng: Trung tâm tài chính quốc tế (IFC) tại TPHCM chính thức đi vào vận hành.

Đây không chỉ là khát vọng của riêng đầu tàu kinh tế phía Nam mà còn là chiến lược trọng yếu của quốc gia nhằm nâng cao vị thế, thu hút các định chế tài chính, quỹ đầu tư và những "gã khổng lồ" công nghệ tài chính (Fintech) hàng đầu thế giới.

Lộ trình 3 giai đoạn và tham vọng "Thủ Thiêm - Phố Wall Đông Nam Á"

Ngay trước thềm sự kiện trọng đại này, Hội thảo “Thu hút vốn đầu tư để TPHCM xây dựng thành công trung tâm tài chính quốc tế” diễn ra sáng 20/12 đã trở thành diễn đàn nóng bỏng, nơi các nhà quản lý và chuyên gia cùng phác thảo lộ trình và giải mã những thách thức sống còn để IFC TPHCM thực sự trở thành "thỏi nam châm" hút vốn.

Trình bày tại hội thảo, ông Quách Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Sở Tài chính TPHCM - đã công bố chi tiết lộ trình hình thành Trung tâm tài chính quốc tế với chiến lược "vết dầu loang".

Theo đó, trong giai đoạn 1 và 2, thành phố sẽ tận dụng tối đa hạ tầng sẵn có tại vùng lõi trung tâm hiện hữu. Cụ thể, các tòa nhà tại địa chỉ 123 Trương Định và số 8 Nguyễn Huệ sẽ được chuyển đổi công năng làm trụ sở cho cơ quan điều hành IFC. Đây là giải pháp linh hoạt nhằm kích hoạt bộ máy vận hành ngay lập tức mà không cần chờ đợi đầu tư hạ tầng mới.

Ông Quách Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Sở Tài Chính TPHCM (Ảnh: BTC).

Tuy nhiên, tầm nhìn dài hạn của TPHCM nằm ở giai đoạn 3. Thành phố xác định sẽ tập trung toàn bộ nguồn lực để kiến tạo một trung tâm tài chính quy mô lớn, hiện đại bậc nhất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, kỳ vọng sẽ trở thành một "Phố Wall" của Đông Nam Á, nơi hội tụ của những tòa tháp tài chính thông minh, hệ thống hạ tầng số và không gian làm việc đạt chuẩn quốc tế.

Để chuẩn bị cho "cuộc chơi" toàn cầu này, ông Tuấn khẳng định yếu tố con người được đặt lên hàng đầu. Thành phố đã chủ động cử các cán bộ, công chức ưu tú tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu tại các trung tâm tài chính lớn như London, New York và Singapore.

Song song đó là các chính sách ưu đãi "vượt rào" về thuế, phí, đất đai và cơ chế hành chính một cửa để cắt giảm tối đa chi phí tuân thủ cho các nhà đầu tư. Đặc biệt, mô hình "sandbox" - không gian thử nghiệm các sản phẩm tài chính mới - sẽ là chìa khóa để khuyến khích các startup Fintech đổi mới sáng tạo trong một môi trường kiểm soát rủi ro linh hoạt.

"Giải cơn khát" 280 tỷ USD và bài toán nâng tầm vị thế quốc gia

Ông Huỳnh Anh Tuấn - Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Ngân hàng Số Vikki (VikkiBankS) - đã đưa ra một con số gây "choáng": Nền kinh tế Việt Nam cần khoảng 280 tỷ USD vốn đầu tư mỗi năm từ nay đến năm 2030 để duy trì đà tăng trưởng cao.

Trong bối cảnh nguồn lực trong nước có hạn, việc hình thành IFC TPHCM, kết hợp với lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán từ cận biên lên mới nổi, sẽ tạo ra một "ống dẫn vốn" ngoại hạng để khơi thông dòng chảy ngoại tệ vào Việt Nam.

Ông Nguyễn Trí Hiếu - Viện trưởng Viện nghiên cứu và Phát triển thị trường tài chính và bất động sản toàn cầu (Ảnh: BTC).

Chuyên gia tài chính Nguyễn Trí Hiếu - Viện trưởng Viện nghiên cứu và Phát triển thị trường tài chính và bất động sản toàn cầu - nhấn mạnh rằng việc lập IFC là bước đi tất yếu của quá trình hội nhập. Việt Nam hiện có quan hệ đối tác chiến lược với 14 quốc gia, bao gồm cả Mỹ, Nga và Trung Quốc, nhưng tiềm lực tài chính của chúng ta trên bản đồ thế giới vẫn còn rất khiêm tốn.

"Chúng ta mới chỉ vươn được sang các thị trường lân cận như Lào, Campuchia, trong khi tại các thánh địa tài chính như Mỹ hay Singapore, dấu ấn của định chế tài chính Việt vẫn còn mờ nhạt. Do đó, IFC tại TPHCM và Đà Nẵng không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn là khẳng định vị thế chính trị và sức mạnh tài chính của quốc gia", ông Hiếu nhận định.

Tuy nhiên, ông Hiếu cũng đưa ra những lời cảnh báo thẳng thắn về tốc độ triển khai. Việc thực hiện quá nhanh trong khi khung pháp lý, hạ tầng và xếp hạng tín nhiệm quốc gia chưa thực sự tương xứng có thể dẫn đến rủi ro "có trung tâm nhưng thiếu người chơi".

Ông dự báo, nếu vận hành tốt, IFC có thể thu hút được khoảng 20 tỷ USD trong năm 2026 và tăng lên 50 tỷ USD trong 3 năm tới. Dù con số này còn khiêm tốn so với dòng vốn tài chính toàn cầu, nhưng nó sẽ là nền móng vững chắc cho các bước nhảy vọt sau này.

Chấp nhận "luật chơi" quốc tế

Một câu hỏi hóc búa được đặt ra tại hội thảo: Làm thế nào để IFC TPHCM không chỉ là những tòa nhà hào nhoáng mà thực sự có sức sống? Các chuyên gia đều thống nhất rằng yếu tố minh bạch và uy tín là "lệnh bài" để mời gọi dòng vốn quốc tế.

Đại diện VikkiBankS kiến nghị một giải pháp thực tế: Cần có chính sách thúc đẩy các doanh nghiệp lớn từ sàn UPCoM và HNX chuyển sang niêm yết trên HoSE. Với việc HoSE đang chiếm tới 64% vốn hóa toàn thị trường, đây chính là "hệ sinh thái" lõi để các quỹ đầu tư mạo hiểm và các định chế tài chính triển khai vốn một cách hiệu quả nhất khi gia nhập IFC.

Ông Phùng Anh Tuấn - Tổng thư ký Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (Ảnh: BTC).

Trong khi đó, ông Phùng Anh Tuấn - Tổng thư ký Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) - lại nhấn mạnh vào tư duy quản lý. Ông cho rằng, muốn thành công, Việt Nam phải thay đổi hoàn toàn hệ quy chiếu pháp luật.

"Chúng ta là người đi sau trong cuộc chơi này. Để thu hút được những dòng tiền từ London, Tokyo hay New York, chúng ta phải nói cùng một ngôn ngữ luật pháp với họ", ông Tuấn khẳng định.

Chuyên gia từ VAFI cho rằng Việt Nam không phải là một "tay chơi" đủ lớn để đặt ra những quy luật riêng biệt mang tính áp đặt hay cục bộ. Thay vào đó, chúng ta cần chủ động tương thích hóa các quy định nội địa với các chuẩn mực tài chính toàn cầu. Sự thừa nhận từ các định chế quốc tế và sự bảo hộ pháp lý chuẩn mực chính là những gì nhà đầu tư cần nhất khi "đổ tiền" vào một thị trường mới nổi như Việt Nam.