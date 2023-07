Blackpink "chiều lòng" khán giả Việt trong đêm nhạc 30.000 người xem

Đêm nhạc Born pink của Blackpink diễn ra tối 29/7 tại sân vận động Mỹ Đình, thu hút khoảng 30.000 khán giả đến xem trực tiếp.

Trong buổi diễn đầu tiên tại Việt Nam, các thành viên Blackpink mang đến những khoảnh khắc bùng nổ, được khen về chất lượng hình ảnh, âm thanh "đã tai, đã mắt". Người hâm mộ cũng tận hưởng nhiều cảm xúc, trải nghiệm "khó quên".

Trước giờ diễn ra chương trình, trời đổ mưa nặng hạt trong khoảng 40 phút. Hàng nghìn người bất chấp điều kiện thời tiết, hào hứng xếp hàng chờ qua cổng soát vé. Một số khán giả không chuẩn bị áo mưa, đổ xô tìm chỗ trú. Số khác bày tỏ tiếc nuối khi diện trang phục đẹp nhưng bị ướt.

Từ 19h, hàng nghìn khán giả đã lấp đầy khán đài. Trái với dự đoán "ế vé", đêm nhạc lấp đầy khoảng 90% ghế ngồi. Một số khu vực trống ghế rải rác như VIP, Platinum nhưng không đáng kể.

Chỉ ít phút trước giờ diễn ra đêm nhạc, khán đài sân vận động Mỹ Đình được "phủ hồng" nhờ hàng chục ngàn chiếc gậy phát sáng. Người hâm mộ "nhuộm" kín sân vận động với trang phục đen và hồng - hai màu đặc trưng của nhóm nhạc. Các fan hào hứng hát theo những ca khúc nổi tiếng, tạo nên bầu không khí sôi động.

Buổi diễn trễ hơn giờ dự kiến khoảng 15 phút. Vào 19h47, Blackpink chính thức xuất hiện. Trong đêm nhạc kéo dài 2 tiếng đồng hồ, nhóm nữ nhà YG thể hiện hơn 20 ca khúc nổi tiếng, gắn liền với tên tuổi của nhóm như: How you like that, Whistle, Pretty savage, Kill this love, Lovesick girl, Playing with fire, Boombayah...

Nhiều khán giả khen ngợi Blackpink biểu diễn đầy năng lượng. Các bản phối trong đêm nhạc cũng được nhận xét mới mẻ, bùng nổ so với một số concert khác trong khu vực Đông Nam Á.

Mặc dù các màn hình LED tương đối nhỏ, khán giả ngồi khu vực xa sân khấu khó nhìn rõ Blackpink, tuy nhiên đa số fan cho rằng họ cảm thấy hài lòng khi tận hưởng bầu không khí sôi động của đêm nhạc.

Blackpink ghi điểm vì tích cực giao lưu, chiều lòng khán giả Việt Nam. Trong buổi diễn, các cô gái liên tục tương tác, nói tiếng Việt khiến người hâm mộ thích thú. Ở nhiều tiết mục, Blackpink chịu khó di chuyển quanh sân khấu, vẫy chào khán giả ở phía xa.

Đáng chú ý, tiết mục nhảy See tình của Blackpink được xem là món quà đặc biệt dành tặng fan Việt. Jennie hé lộ cô và các thành viên Blackpink đã cố gắng tập luyện vũ đạo See tình để mang đến điều bất ngờ cho người hâm mộ. Mặc dù chỉ thực hiện ngẫu hứng một đoạn vũ đạo, 4 thành viên vẫn khiến khán giả "bùng nổ".

Trong đêm nhạc, Blackpink gặp một số sự cố nhưng xử lý chuyên nghiệp. Ở tiết mục solo, Jisoo bị vướng phụ kiện tóc nhưng vẫn nhanh chóng bắt kịp vũ đạo. Đối với Rosé, tiết mục On the ground của cô cũng gặp trục trặc âm thanh, song giọng ca chính nhóm Blackpink vẫn khoe được kỹ thuật cùng khả năng ứng biến tình huống nhanh nhạy.

Ở cuối chương trình, Jisoo và Rosé đội nón lá biểu diễn, thể hiện tình yêu với đất nước và văn hóa Việt Nam. Càng về cuối chương trình, khán giả càng cuồng nhiệt. Khi kết show, 4 thành viên Blackpink liên tục nói cảm ơn và cúi gập người chào khán giả.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, có một số khán giả gặp vấn đề sức khỏe, được đội ngũ y tế đưa ra ngoài bằng cáng cứu thương để sơ cứu, hỗ trợ.

Phía ngoài sân vận động, nhiều khán giả không mua được vé vẫn nán lại để hòa chung bầu không khí sôi động. Một số fan theo dõi đêm nhạc qua các kênh livestream, cập nhật từng phút diễn biến concert.

Sau khi đêm nhạc kết thúc, hàng nghìn người hâm mộ vẫn nán lại khán đài, thưởng thức những tràng pháo hoa hoành tráng do Ban Tổ chức dàn dựng.

22h, hàng ngàn người ùn ùn ra về, để lại nhiều rác thải tại khu vực trong và ngoài sân vận động Mỹ Đình.

Đêm nhạc thứ 2 của Blackpink tại Hà Nội sẽ diễn ra vào 19h30 ngày 30/7.

Blackpink là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc ra mắt năm 2016, gồm 4 thành viên Jennie, Lisa, Jisoo và Rosé. Nhóm thu hút lượng fan đông đảo trên toàn thế giới bởi tài năng và thần thái khi biểu diễn, chụp ảnh thời trang. Born Pink là tour diễn vòng quanh thế giới của Blackpink bắt đầu từ tháng 10/2022 tại Seoul (Hàn Quốc). Trước khi đến Việt Nam, nhóm đã biểu diễn ở các nước châu Âu và châu Á như Thái Lan, Singapore, Trung Quốc...

Ảnh: Mạnh Quân, Thành Đông, Thanh Thúy, Loan Trần, Phạm Sa