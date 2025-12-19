Mỹ nhân ngực đẹp Hollywood khiến tỷ phú Elon Musk nhận “bão” phẫn nộ

Mới đây, tỷ phú Elon Musk gây chú ý khi phản hồi một video do Variety đăng tải trên nền tảng X (trước đây là Twitter), ghi lại hình ảnh nữ diễn viên Sydney Sweeney xuất hiện trên thảm đỏ buổi công chiếu bộ phim The Housemaid tại Los Angeles (Mỹ).

Tại sự kiện, nữ diễn viên 28 tuổi diện váy trắng ôm sát, tôn vòng một, được cho là lấy cảm hứng từ huyền thoại điện ảnh Marilyn Monroe.

Elon Musk bị chỉ trích khi bình luận kém duyên về hình thể của nữ diễn viên Sydney Sweeney (Ảnh: People).

Dưới bài đăng, Elon Musk chia sẻ một hình ảnh đồ họa do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra, mô tả một phụ nữ có vòng một lớn đứng cạnh hình minh họa cột sống bị đau, kèm dòng chữ: “Trông sẽ như thế này”. Hình ảnh ngụ ý người phụ nữ đang bị đau lưng do vòng một quá khổ. Tỷ phú 54 tuổi chú thích ngắn gọn: “Chắc không dễ dàng gì”.

Bình luận của Elon Musk nhanh chóng vấp phải phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng phát ngôn của một trong những người giàu nhất thế giới là thiếu tinh tế, đặc biệt trong bối cảnh ông lớn hơn nữ diễn viên gần 30 tuổi.

“Cô ấy trẻ hơn ông gần 30 tuổi. Thật kỳ quặc”, “Tôi không thích điều này chút nào”, “Anh không có tên lửa nào cần chế tạo sao?” là một số bình luận nhắm vào vị tỷ phú công nghệ.

Sydney Sweeney (phải) đang bận rộn quảng bá cho bộ phim mới "The Housemaid" (Ảnh: Getty Images).

Một bộ phận người dùng mạng cũng nhắc lại bài đăng gây tranh cãi của Musk hồi tháng 9/2024, khi ông nhắm đến ca sĩ Taylor Swift sau tuyên bố ủng hộ bà Kamala Harris.

Khi đó, Musk viết trên X: “Được thôi Taylor, cô thắng rồi đấy. Tôi sẽ cho cô một đứa con và bảo vệ con mèo của cô bằng cả mạng sống của mình”. Phát ngôn này từng bị chỉ trích là thiếu tôn trọng phụ nữ và không phù hợp.

Elon Musk (SN 1971) hiện là người đầu tiên trên thế giới sở hữu khối tài sản ước tính 600 tỷ USD. Theo Forbes, ông bỏ xa người đứng thứ 2 - Larry Ellison - khoảng 150 tỷ USD và đang tiến gần mục tiêu trở thành “tỷ phú nghìn tỷ USD” đầu tiên.

Tài sản của Musk chủ yếu đến từ 12% cổ phần tại Tesla (trị giá khoảng 191 tỷ USD), cùng phần sở hữu tại SpaceX (ước tính 42%), trị giá 168 tỷ USD. Ngoài ra, ông còn nắm khoảng 53% cổ phần tại xAI Holdings - công ty hợp nhất giữa mạng xã hội X và công ty trí tuệ nhân tạo xAI - với định giá khoảng 60 tỷ USD.

Sydney Sweeney được khen là nữ thần gợi cảm thế hệ mới của Hollywood (Ảnh: Getty Images).

Về phía Sydney Sweeney, cô được xem là biểu tượng gợi cảm thế hệ mới của Hollywood nhờ vóc dáng quyến rũ và phong cách thời trang táo bạo. Trong cuộc phỏng vấn gần đây với Vanity Fair, nữ diễn viên thẳng thắn phủ nhận nghi vấn phẫu thuật nâng ngực.

“Tôi chưa từng can thiệp thẩm mỹ ở bất kỳ đâu”, Sweeney khẳng định. Đáng chú ý, phát biểu của cô sau đó còn được kiểm chứng bằng máy phát hiện nói dối và được xác nhận là trung thực.

Trước đó, trong cuộc trò chuyện với Allure, nữ diễn viên cũng cho biết chưa từng thực hiện bất kỳ ca thẩm mỹ nào, đồng thời thừa nhận bản thân rất sợ kim tiêm và mong muốn “già đi một cách tự nhiên”.

Sydney Sweeney phủ nhận việc dao kéo vòng một (Ảnh: Getty Images).

Tên tuổi của Sydney Sweeney gắn liền với các vai diễn Cassie trong Euphoria và Olivia trong The White Lotus, giúp cô nhận được nhiều đề cử Emmy. Ngoài diễn xuất, nữ diễn viên còn thành lập công ty sản xuất riêng và tham gia nhiều dự án điện ảnh như Immaculate và Madame Web (2024).

Năm 2021, hãng tin AP vinh danh Sydney Sweeney là một trong những gương mặt đột phá toàn cầu. Năm 2022, cô lọt top 100 ngôi sao thế hệ mới do Time bình chọn.

Gần đây, nữ diễn viên đang tích cực quảng bá cho bộ phim The Housemaid và thường xuyên xuất hiện với những trang phục tôn đường cong, thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội.

Sydney Sweeney cho biết cô mong muốn truyền cảm hứng cho phụ nữ: “Tôi muốn các cô gái khác cũng có thể tự tin, dám thể hiện vẻ đẹp của mình mà không cần xin lỗi hay che giấu”.