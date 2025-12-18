Ca khúc Giáng sinh bất tử: 31 năm ra mắt vẫn thu về hàng triệu USD/năm

Theo Billboard, All I Want for Christmas Is You vừa vượt qua Old Town Road của Lil Nas X (2019) và A Bar Song (Tipsy) của Shaboozey (2024) để thiết lập kỷ lục 20 tuần đứng đầu BXH (bảng xếp hạng) Billboard Hot 100. Đây là thành tích chưa từng có đối với một ca khúc mang chủ đề lễ hội, đồng thời khẳng định sức sống hiếm thấy của bản nhạc ra mắt cách đây hơn 3 thập kỷ.

All I Want for Christmas Is You được phát hành lần đầu vào năm 1994, nằm trong album Merry Christmas của Mariah Carey. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, ca khúc không đủ điều kiện xếp hạng trên Billboard Hot 100 do chưa được phát hành dưới dạng đĩa đơn thương mại. Phải đến khi Billboard thay đổi quy định vào năm 2000, bài hát mới chính thức đủ điều kiện tham gia bảng xếp hạng.

Mariah Carey thể hiện ca khúc "All I Want for Christmas Is You" (Video: Vevo Mariah Carey).

Dù vậy, phải đến năm 2019, nhờ sự bùng nổ của các nền tảng nghe nhạc trực tuyến, All I Want for Christmas Is You mới lần đầu vươn lên vị trí số 1, sau 25 năm kể từ ngày ra mắt. Kể từ đó, ca khúc liên tục trở lại ngôi quán quân vào mỗi mùa lễ và đến nay vẫn chưa có đối thủ nào vượt qua được.

All I Want for Christmas Is You cũng giúp Mariah Carey lần thứ 2 trong sự nghiệp nắm giữ kỷ lục về độ bền ở vị trí số 1 Billboard Hot 100. Trước đó, bản tình ca ngọt ngào One Sweet Day cùng nhóm Boyz II Men từng giữ ngôi đầu bảng suốt 16 tuần trong giai đoạn 1995-1996 và duy trì kỷ lục này hơn 23 năm.

All I Want for Christmas Is You hiện là ca khúc quán quân thứ 19 trong sự nghiệp của Mariah Carey, giúp diva sở hữu nhiều nhất vị trí số một trong số các nghệ sĩ solo, và chỉ còn kém kỷ lục mọi thời đại của nhóm The Beatles đúng một ca khúc.

"All I Want for Christmas Is You" giúp Mariah Carey bỏ túi hàng triệu USD tiền bản quyền mỗi năm (Ảnh: Getty Images).

Không chỉ thống trị các bảng xếp hạng, bản hit Giáng sinh này còn mang lại nguồn thu khổng lồ cho Mariah Carey. Theo ước tính của Forbes, bài hát đem về cho nữ ca sĩ từ 2,5 triệu USD đến 3 triệu USD tiền bản quyền mỗi năm.

Tính đến năm 2017, tổng doanh thu bản quyền của ca khúc đã vượt 60 triệu USD, chưa kể các nguồn thu phát sinh trong những năm gần đây từ streaming (nghe nhạc trực tuyến) và quảng cáo.

Giới chuyên môn cho rằng thành công bền bỉ của All I Want for Christmas Is You đến từ nhiều yếu tố, trong đó nổi bật là giọng hát giàu nội lực và kỹ thuật của Mariah Carey, cùng giai điệu mang đậm không khí lễ hội, dễ nhớ và giàu tính đại chúng.

Ca khúc được Mariah Carey đồng sáng tác cùng nhạc sĩ Walter Afanasieff. Chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn, Afanasieff từng thừa nhận ông bất ngờ trước thành công vang dội của bài hát: “Khi sáng tác, ca khúc này không tuân theo thị hiếu nhạc Giáng sinh truyền thống hay xu hướng đương thời. Ban đầu tôi thậm chí còn nghi ngờ giai điệu mà Carey đưa ra”.

Bất chấp những hoài nghi ban đầu, nữ ca sĩ nổi tiếng quyết định giữ nguyên cấu trúc và giai điệu “khác thường” đó. Lựa chọn này được xem là yếu tố tạo nên dấu ấn riêng và sức sống lâu dài cho ca khúc.

Mariah Carey tham gia sáng tác "All I Want for Christmas Is You" (Ảnh: Instagram).

All I Want for Christmas Is You cũng từng xuất hiện trong bộ phim nổi tiếng gắn liền với mùa Giáng sinh Love Actually (2003), góp phần đưa ca khúc đến gần hơn với khán giả đại chúng trên toàn cầu.

Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Mariah Carey - người được mệnh danh là “Nữ hoàng nhạc Giáng sinh” - chia sẻ rằng, ca khúc được viết nên từ chính tình yêu của diva dành cho mùa lễ hội, cho sự đoàn viên và ấm áp của gia đình.

Mariah Carey (SN 1969) là ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc và diễn viên người Mỹ. Được mệnh danh là “Chim họa mi tối cao”, Carey nổi tiếng với quãng giọng năm quãng tám, kỹ thuật hát luyến láy điêu luyện, khả năng sử dụng giọng huýt sáo đặc trưng cùng hình tượng diva mang tính biểu tượng.

Là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất của âm nhạc đại chúng, Mariah được Rolling Stone xếp hạng ca sĩ vĩ đại thứ năm mọi thời đại vào năm 2023.

Nữ ca sĩ bắt đầu sự nghiệp vào năm 1990 với album đầu tay mang tên mình, nhanh chóng tạo tiếng vang lớn trên thị trường âm nhạc quốc tế. Với 11 năm liên tiếp có đĩa đơn đứng đầu bảng xếp hạng tại Mỹ, Mariah được Billboard vinh danh là Nghệ sĩ của thập kỷ.

Mariah Carey được xem là diva toàn cầu và vẫn hoạt động nghệ thuật hiện nay (Ảnh: Getty Images).

Cuộc đời và sự nghiệp của Carey luôn thu hút sự quan tâm rộng rãi của giới truyền thông. Giọng ca tóc vàng được công chúng ưu ái gọi là “Nữ hoàng Giáng sinh”, nhờ sức sống bền bỉ của các ca khúc nhạc lễ hội, đặc biệt là album Merry Christmas (1994) - một trong những album Giáng sinh bán chạy nhất mọi thời đại - cùng đĩa đơn kinh điển All I Want for Christmas Is You.

Bên cạnh âm nhạc, Mariah Carey còn hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác. Ngôi sao đình đám đồng sáng lập Camp Mariah cùng tổ chức Fresh Air Fund vào năm 1994, tham gia diễn xuất trong các bộ phim như Precious (2009), The Butler (2013) và The Lego Batman Movie (2017), đồng thời từng giữ vai trò giám khảo chương trình American Idol vào năm 2013.

Cuốn hồi ký The Meaning of Mariah Carey phát hành năm 2020 của Mariah đã vươn lên vị trí số một trong danh sách những cuốn sách bán chạy nhất của The New York Times.

Trong sự nghiệp, Mariah Carey đã giành 5 giải Grammy, Grammy Global Impact Award, 10 giải American Music Awards, 19 giải World Music Awards, 14 giải Billboard Music Awards và giải Michael Jackson Video Vanguard Award của MTV. Nữ ca sĩ thế hệ 6X cũng là một trong những nghệ sĩ sở hữu nhiều chứng nhận doanh số nhất tại Mỹ, với 4 chứng nhận Kim cương.