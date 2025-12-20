Nữ diễn viên Ấn Độ hoảng sợ khi bị đám đông nam giới sàm sỡ tại sự kiện

Sự việc xảy ra mới đây tại một trung tâm thương mại ở khu vực Kukatpally (Hyderabad, Ấn Độ), nơi Nidhhi Agerwal xuất hiện để tham dự buổi quảng bá ca khúc mới. Khi nữ diễn viên rời sự kiện, đám đông người hâm mộ đã chen lấn, chạy theo để xin chữ ký và chụp ảnh chung.

Các đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy hàng nghìn người bất chấp hàng rào an ninh, tràn về phía nữ diễn viên, khiến hiện trường rơi vào tình trạng náo loạn với tiếng la hét và xô đẩy. Lợi dụng sự hỗn loạn, một số người đàn ông đã có hành vi khiếm nhã đối với Nidhhi Agerwal.

Nữ diễn viên Nidhhi Agerwal bị quấy rối tại sự kiện (Video: Instagram).

Rời khỏi khu vực sự kiện, nữ diễn viên tỏ rõ vẻ hoảng loạn. Cô cùng đội ngũ vệ sĩ phải vất vả luồn lách qua đám đông để lên xe riêng. Sau khi vào trong xe, Nidhhi Agerwal liên tục chỉnh lại trang phục và lấy tay che mặt.

Vụ việc khiến nhiều người hâm mộ bày tỏ sự phẫn nộ trên mạng xã hội, cho rằng nữ diễn viên đã không được bảo đảm an toàn đúng mức. Nhiều ý kiến yêu cầu ban tổ chức sự kiện phải chịu trách nhiệm về công tác kiểm soát đám đông.

Một người bạn thân của Nidhhi Agerwal chia sẻ: “Cô ấy vẫn còn rất sốc. Việc bị kẹt giữa một đám đông hỗn loạn mà gần như không có an ninh bảo vệ thực sự rất đáng sợ. Rõ ràng ban tổ chức phải chịu trách nhiệm”.

Theo NDTV, cảnh sát đã tiếp nhận đơn kiện đối với trung tâm thương mại tại Hyderabad và ban tổ chức sự kiện vì tổ chức chương trình mà không xin phép cơ quan chức năng. Nhà chức trách cho biết không có phương án an ninh chính thức nào được triển khai để kiểm soát lượng người tham gia quá đông.

Nữ diễn viên Nidhhi Agerwal sợ hãi với những gì xảy ra với cô tại sự kiện gần đây (Ảnh: Instagram).

“Một người nổi tiếng được mời xuất hiện tại sự kiện nhưng chương trình lại không được cấp phép. Vì vậy, chúng tôi đã lập hồ sơ vụ việc,” một quan chức cảnh sát cho biết.

Nidhhi Agerwal (SN 1993) là diễn viên nổi tiếng của điện ảnh Ấn Độ. Sau khi tham gia cuộc thi sắc đẹp Miss Diva Universe 2014, cô lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất với bộ phim Hindi Munna Michael (2017).

Năm 2018, cô tiếp tục gây chú ý với vai diễn trong Savyasachi. Nhờ ngoại hình nổi bật và diễn xuất ổn định, Nidhhi Agerwal sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, với gần 30 triệu người theo dõi trên Instagram.

Vấn nạn quấy rối phụ nữ tại Ấn Độ

Ấn Độ - một trong những quốc gia đông dân nhất thế giới - nhiều năm qua liên tục đối mặt với làn sóng chỉ trích trong và ngoài nước về tình trạng sàm sỡ, quấy rối và bạo lực tình dục đối với phụ nữ.

Theo các tổ chức bảo vệ quyền phụ nữ, quấy rối nơi công cộng như sàm sỡ, đụng chạm thân thể trái ý muốn, lời nói khiếm nhã hay theo dõi phụ nữ trên đường phố vẫn diễn ra phổ biến tại nhiều thành phố lớn của Ấn Độ. Nạn nhân không chỉ là phụ nữ bản địa mà còn bao gồm cả du khách nước ngoài, sinh viên và lao động nhập cư.

Ấn Độ báo động về mức độ bạo lực nhắm vào phụ nữ (Ảnh: AFP).

Các chuyên gia xã hội học cho rằng nguyên nhân sâu xa bắt nguồn từ tư tưởng gia trưởng kéo dài nhiều thế hệ, trong đó phụ nữ thường bị xem là đối tượng yếu thế và phải “tự bảo vệ” trước những hành vi sai trái của nam giới. Không ít nạn nhân lựa chọn im lặng vì sợ bị đổ lỗi, kỳ thị hoặc ảnh hưởng đến danh dự gia đình.

Tại nhiều khu vực, việc phụ nữ tố cáo hành vi sàm sỡ vẫn gặp không ít rào cản, từ thái độ thờ ơ của cộng đồng cho tới quá trình xử lý pháp lý phức tạp. Điều này vô tình tạo điều kiện để hành vi quấy rối tiếp diễn mà không bị trừng phạt thích đáng.

Pháp luật siết chặt nhưng vẫn tồn tại nhiều thách thức

Sau những vụ việc nghiêm trọng gây rúng động dư luận, chính phủ Ấn Độ đã sửa đổi và bổ sung nhiều điều luật nhằm bảo vệ phụ nữ, trong đó coi hành vi sàm sỡ và quấy rối tình dục là tội hình sự. Các hình phạt bao gồm phạt tiền và án tù, tùy theo mức độ vi phạm.

Tuy nhiên, theo giới quan sát, khoảng cách giữa luật pháp và thực tiễn vẫn còn lớn. Công tác thực thi chưa đồng đều giữa các địa phương, trong khi lực lượng bảo vệ trật tự công cộng còn hạn chế về nhân lực và đào tạo chuyên sâu về các vụ việc liên quan đến giới.

Người dân Ấn Độ nỗ lực lên tiếng để chống lại nạn bạo lực, quấy rối phụ nữ (Ảnh: AFP).

Bên cạnh các biện pháp pháp lý, nhiều tổ chức phi chính phủ, phong trào xã hội và chiến dịch truyền thông đã được triển khai nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, khuyến khích phụ nữ lên tiếng và giáo dục nam giới về bình đẳng giới.

Các chương trình giáo dục trong trường học, chiến dịch trên mạng xã hội và ứng dụng công nghệ hỗ trợ báo cáo nhanh các hành vi quấy rối được xem là những tín hiệu tích cực.

Giới chuyên gia nhận định, để giải quyết triệt để vấn nạn sàm sỡ phụ nữ, Ấn Độ không chỉ cần luật pháp nghiêm minh mà còn phải thay đổi tư duy xã hội, bắt đầu từ giáo dục gia đình, nhà trường cho tới truyền thông đại chúng. Khi hành vi quấy rối không còn bị xem nhẹ, phụ nữ mới thực sự có thể cảm thấy an toàn trong không gian công cộng.