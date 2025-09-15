Dâu cả nhà Beckham khẳng định mình: Chụp ảnh táo bạo, nỗ lực đóng phim

Trên trang cá nhân 3,1 triệu người theo dõi, Nicola Peltz vừa tung loạt ảnh nóng bỏng do cô thực hiện cho một thương hiệu thời trang. Loạt ảnh của nữ diễn viên nhanh chóng đạt hơn 40.000 lượt “thích” và hàng trăm bình luận từ cộng đồng mạng.

Đây không phải là lần đầu Nicola chụp ảnh gợi cảm. Con dâu của nhà Beckham vốn chuộng phong cách hiện đại và cá tính. Cô thường diện trang phục ôm sát, khoe eo thon trong các bộ ảnh thời trang cũng như đời thường.

Nicola Peltz vừa tung loạt ảnh táo bạo cô thực hiện cho một thương hiệu thời trang (Ảnh: Instagram).

Nicola Peltz là con gái của tỷ phú Nelson Peltz và cựu người mẫu nổi tiếng Claudia Heffner Peltz. Ông Nelson Peltz (79 tuổi) sở hữu khối tài sản lên tới 1,67 tỷ USD (hơn 38.000 tỷ đồng).

Nicola bắt đầu hẹn hò Brooklyn Beckham (con trai của David và Victoria Beckham) từ tháng 10/2019. Đến tháng 7/2020, Brooklyn chính thức ngỏ lời cầu hôn. Tháng 4/2022, cặp đôi tổ chức lễ cưới xa hoa trị giá 3 triệu bảng Anh (gần 106 tỷ đồng). Brooklyn kém vợ 4 tuổi.

Từ nhỏ, Nicola đã đam mê diễn xuất và bắt đầu sự nghiệp với vai diễn trong The Last Airbender(2010). Vai diễn đột phá của Nicola là trong Transformers: Age of Extinction (2014), hợp tác cùng tài tử Mark Wahlberg. Sau đó, cô tiếp tục ghi dấu ấn trong dự án tâm lý Bates Motel.

Nicola Peltz hiện là diễn viên kiêm người mẫu (Ảnh: Instagram).

Nhưng tham vọng của Nicola không dừng ở diễn xuất. Năm 2024, cô ra mắt bộ phim độc lập Lola với vai trò nữ chính kiêm nhà sản xuất. Bộ phim nhận được nhiều lời khen từ giới phê bình vì sự chân thật và cách kể chuyện tinh tế.

Nhân vật Lola là minh chứng cho nỗ lực của Nicola trong việc khẳng định bản thân như một nghệ sĩ đa năng, vượt qua định kiến cho rằng cô chỉ dựa vào gia thế. “Tôi muốn tạo ra những câu chuyện chạm đến trái tim khán giả”, Nicola chia sẻ với tờ Variety.

Ngoài màn ảnh, Nicola Peltz còn là một gương mặt quen thuộc trong làng thời trang. Cô thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện lớn như: Met Gala, Paris Fashion Week cùng các thương hiệu thời trang danh giá.

Gu thời trang của Nicola là sự kết hợp giữa thanh lịch và táo bạo. “Thời trang là cách tôi thể hiện bản thân”, người đẹp sinh năm 1995 chia sẻ.

Nicola và chồng vừa thực hiện lễ gia hạn lời thề hôn nhân tại Mỹ vào tháng 8 (Ảnh: The Sun).

Thời gian qua, Nicola trở thành tâm điểm truyền thông Anh khi mối quan hệ giữa vợ chồng cô và gia đình Beckham vướng nghi vấn rạn nứt. Cặp đôi được cho là không giữ quan hệ với gia đình Beckham, không tham dự các sự kiện của nhà Beckham, không tương tác trên mạng xã hội với David và Victoria Beckham.

Đỉnh điểm của mâu thuẫn là việc Nicola và Brooklyn không mời bố mẹ, anh em nhà Beckham tham dự lễ cưới lại của cặp đôi tại Mỹ vào tháng 8 vừa rồi. Một nguồn tin cho hay, gia đình Beckham không biết về sự kiện và chỉ nhận tin khi đọc các bài viết trên mạng xã hội, truyền thông.

Giữa thời điểm mâu thuẫn gia đình Beckham ngày càng “nóng”, Nicola Peltz liên tiếp bị tố là nguyên nhân gây rạn nứt gia đình. Cô được cho là mâu thuẫn với mẹ chồng, các em chồng và khiến Brooklyn ngày càng rời xa gia đình. Trước những cáo buộc, Nicola chỉ im lặng nhưng bạn bè của nữ người mẫu và Brooklyn đều lần lượt lên tiếng bênh vực cô.

Cuộc sống hôn nhân của Nicola và Brooklyn hiện rất ngọt ngào (Ảnh: DM).

Một người bạn của người đẹp nói với tờ The Sun, Nicola cảm thấy ấm ức và tổn thương trước những lời cáo buộc sai sự thật. Nguồn tin tiết lộ với tờ Mirror: “Điều khiến Brooklyn đau lòng là việc vợ mình bị vẽ nên như một kẻ độc ác, tâm cơ”.

Không nhắc tới bố mẹ hay các em ruột, Brooklyn chỉ bày tỏ tình cảm với vợ trên trang cá nhân. Các bài đăng của anh đều gắn tên vợ và gọi cô là “tình yêu lớn”, khẳng định “luôn chọn vợ” trong mọi điều kiện. Cặp đôi cũng lên kế hoạch sinh con trong thời gian tới và Brooklyn tin rằng, vợ anh sẽ là một người mẹ tốt.

Gần đây, Nicola Peltz lại vướng thị phi mới, cô được cho là nghỉ chơi với bạn thân, nữ ca sĩ Selena Gomez. Cụ thể, nữ diễn viên kiêm người mẫu không bày tỏ cảm xúc và vắng mặt trong các buổi tiệc độc thân của giọng ca nổi tiếng.

Nicola và mẹ chồng, nhà thiết kế thời trang Victoria Beckham (Ảnh: Getty Images).

Đáp lại những ồn ào thị phi, Nicola tập trung vào công việc và vun đắp tình cảm với chồng. Thời gian qua, cặp đôi vừa đi nghỉ tại châu Âu và lên kế hoạch tổ chức cuộc sống. Họ đã mua biệt thự để làm tổ ấm của 2 người tại Mỹ. Đồng thời, Nicola đang hỗ trợ chồng mở nhà hàng đồ ăn nhanh tại Mỹ.

Gần đây, Nicola Peltz còn bận rộn với bộ phim Pretty Ugly. Được biết, tác phẩm thuộc thể loại kịch tính và giật gân. Trong đó, cô thủ vai Roxy Randolph - một nhân vật có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, gây ra rạn nứt giữa một người mẹ và con gái.