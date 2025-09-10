Con trai của David Beckham được bố vợ tỷ phú hậu thuẫn việc kinh doanh

Theo nguồn tin thân cận, Brooklyn Beckham đang ấp ủ kế hoạch mở nhà hàng burger tại Mỹ. Anh nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ vợ và gia đình vợ.

Nguồn tin nói với tờ The Sun: “Từ lâu, Brooklyn đã mơ ước mở một nhà hàng tại nơi anh ấy sống và điều đó đã thành hiện thực. Sau khi cho ra mắt thương hiệu Beck's Buns thuộc công ty Buster Sauce Inc mà anh sở hữu, Brooklyn đang lên kế hoạch để mở nhà hàng.

Thực đơn đang được lựa chọn nhưng sản phẩm sẽ là những chiếc burger chất lượng cao với nước sốt cay đặc trưng do chính anh ấy sáng tạo”.

Brooklyn Beckham tiếp tục được vợ và gia đình vợ hậu thuẫn phát triển kinh doanh tại Mỹ (Ảnh: Getty Images).

Brooklyn Beckham (SN 1999) là con trai lớn của David và Victoria Beckham. Anh từng làm nhiều nghề như người mẫu, nhiếp ảnh gia, mở nhà hàng thời vụ, mở chương trình nấu ăn nhưng không tạo được dấu ấn. Anh từng bị chỉ trích dựa hơi bố mẹ nhưng không đủ tài năng.

Brooklyn kết hôn với Nicola Peltz từ năm 2022 sau gần 3 năm hẹn hò. Lễ cưới của họ được tổ chức với kinh phí gần 4 triệu USD. Sau khi kết hôn với Nicola Peltz, anh sống và làm việc tại Mỹ.

Tháng 9/2024, Brooklyn ra mắt hãng xốt ớt Cloud23, tên gọi được đặt theo tên chiếc áo số 23 mà David Beckham mặc khi thi đấu cho Real Madrid và LA Galaxy. David và Victoria Beckham từng bày tỏ niềm tự hào về con trai trên trang cá nhân.

Brooklyn Beckham là một đầu bếp và có một dòng nước sốt riêng (Ảnh: Vogue).

Tháng 6 vừa rồi, con trai cả của David Beckham và vợ đã tậu một biệt thự giá 14 triệu USD tại Mỹ. Đây sẽ là tổ ấm của Brooklyn và vợ trong tương lai. Quyết định mua nhà của Brooklyn khiến gia đình Beckham thất vọng bởi họ từng mong vợ chồng con trai cả về Anh sinh sống, đoàn tụ cùng gia đình.

Một người bạn của vợ chồng Brooklyn chia sẻ: “Vì vợ và gia đình vợ đều là người Mỹ. Họ là những người Brooklyn rất yêu quý nên anh ấy cảm thấy cuộc sống tại Mỹ rất phù hợp. Brooklyn có thể làm việc ở bất cứ đâu nhưng anh ấy tin, bản thân sẽ có nhiều cơ hội phát triển hơn ở Los Angeles (Mỹ). Điều này có thể ví như một nhát dao đâm vào tim bố mẹ Brooklyn.

Thời gian qua, Brooklyn tích cực xây dựng sự nghiệp riêng và tổ chức cuộc sống tại Mỹ cùng gia đình vợ. Cha vợ cũng hậu thuẫn anh rất nhiều trong việc phát triển thương hiệu nước sốt riêng.

Bà xã hiện là người đồng hành chính trong sự nghiệp của Brooklyn Beckham (Ảnh: News).

Trong khi mối quan hệ với gia đình vợ ngày càng tốt lên, Brooklyn Beckham được cho là rạn nứt và cắt đứt quan hệ với bố mẹ ruột từ cuối năm 2024. Anh và vợ vắng mặt trong rất nhiều sự kiện của gia đình hơn nửa năm qua. Anh cũng im lặng trước những động thái hàn gắn hay sự bày tỏ tình cảm của cha mẹ.

Tháng 8 vừa rồi, Brooklyn Beckham và vợ, Nicola Peltz, đã tổ chức lễ gia hạn lời thề hôn nhân tại Mỹ. Sự kiện có sự tham gia của tất cả các thành viên trong gia đình Peltz nhưng không có sự góp mặt của gia đình Beckham. Tỷ phú Nelson Peltz - bố của Nicola Peltz - đảm nhận vai trò chủ trì hôn lễ.

Những hình ảnh hạnh phúc có đủ thành viên của gia đình Beckham giờ rất khó có được (Ảnh: DM).

Bên dưới bức ảnh chụp tại sự kiện, Brooklyn viết: "Mãi mãi là cô gái của anh" và Nicola đáp lại: "Trong suốt cuộc đời này". Cô cũng nhấn mạnh: "Ngày hôm nay thực sự rất ý nghĩa với chúng tôi".

Việc nam đầu bếp sinh năm 1999 không mời bất kỳ thành viên nào bên gia đình Beckham dự sự kiện được xem là “giọt nước tràn ly” đẩy mâu thuẫn giữa anh và các thành viên trong gia đình Beckham lên một mức mới.

Mới đây, Brooklyn Beckham tiếp tục vắng mặt tại sự kiện gia đình, cụ thể là tiệc sinh nhật tuổi 23 của em trai Romeo Beckham tại Anh. Các chuyên gia truyền thông nhận định, mâu thuẫn của gia đình Beckham thực sự khó cứu vãn trong thời điểm hiện tại.