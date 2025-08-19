Đám cưới lại ồn ào của con trai cả khiến gia đình Beckham tan nát con tim

Đầu tháng 8 này, Brooklyn Beckham và vợ, Nicola Peltz, đã tổ chức lễ gia hạn lời thề hôn nhân tại Mỹ. Sự kiện này trở thành tâm điểm truyền thông quốc tế khi cặp đôi mời tất cả các thành viên trong gia đình Peltz tham dự nhưng không thông báo hay mời ai trong gia đình Beckham.

Hành động này được xem là “giọt nước tràn ly” làm sâu đậm thêm mâu thuẫn giữa 2 bên gia đình.

Mâu thuẫn giữa vợ chồng Brooklyn Beckham và gia đình Beckham ngày càng nghiêm trọng (Ảnh: Instagram).

Theo nguồn tin của People, gia đình Peltz đảm nhận vai trò trung tâm trong ngày trọng đại này. Điều khiến nhà Beckham đau lòng chính là bài phát biểu xúc động của Brooklyn được tiết lộ sau sự kiện. Trong đó, con trai cả của Beckham bày tỏ tình yêu với bà xã và gửi gắm sự tri ân sâu sắc đến gia đình vợ trước sự chứng kiến của 200 khách mời.

Một nguồn tin chia sẻ: “Brooklyn nói bằng tất cả trái tim. Ở trung tâm trái tim anh ấy là Nicola, người vợ mà anh hết mực yêu thương, cùng gia đình Peltz, những người luôn ở bên anh. Brooklyn muốn tri ân họ và hứa sẽ đền đáp xứng đáng”.

Nguồn tin còn cho biết, Brooklyn đau khổ khi chứng kiến vợ mình bị miêu tả như kẻ thao túng, đẩy mâu thuẫn trong gia đình nghiêm trọng. Trong khi đó, phía nhà Beckham lại lo ngại Nicola có ảnh hưởng quá lớn đến con trai. Họ cho rằng Brooklyn ngày càng xa rời bạn bè cũ và luôn hành động theo ý vợ.

Brooklyn Beckham và vợ vừa tổ chức lễ cưới lại tại New York (Mỹ) (Ảnh: DM).

Sự im lặng của Brooklyn Beckham trước sự thiết tha hàn gắn của bố mẹ hay sự ủng hộ tuyệt đối của anh dành cho vợ khiến mẹ của nam đầu bếp, nhà thiết kế Victoria Beckham, đau lòng. Victoria được cho là đang cố che giấu cảm xúc thật.

Một người bạn của nhà thiết kế thời trang cho hay: “Trái tim Victoria đang tan vỡ. Brooklyn là con trai đầu lòng và cô ấy lo lắng mình sẽ không bao giờ kéo được con trở lại. Thật khó khăn khi chứng kiến con trai và Nicola tái hôn mà không có Victoria và David”.

Mới đây, Nicola đăng tải loạt hình ảnh hậu trường phim Pretty Ugly, nơi cô vào vai một chuyên gia trang điểm. Brooklyn nhanh chóng chia sẻ lại trên trang cá nhân để quảng bá cho vợ.

Brooklyn Beckham liên tục bày tỏ tình cảm với gia đình vợ (Ảnh: Instagram).

Brooklyn chưa trực tiếp lên tiếng nhưng gây chú ý khi ấn “thích” một bình luận bênh vực vợ trên Instagram. Một người bạn của Nicola cũng công khai chỉ trích gia đình Beckham, cho rằng vợ chồng Brooklyn và Nicola dũng cảm dám tách họ ra khỏi một gia đình độc hại.

Trước đó, Brooklyn và Nicola vắng mặt trong rất nhiều sự kiện của gia đình Beckham từ cuối năm ngoái. Họ còn không tham dự tiệc sinh nhật 50 tuổi của David Beckham, không gửi lời chúc mừng sinh nhật bố trên trang cá nhân, không chúc mừng khi David được phong tước Hiệp sĩ…

Theo Page Six, Netflix dự kiến phát hành bộ phim Victoria Beckham vào tháng 9 tới. Trong phim tài liệu này, khán giả cũng sẽ thấy các con của Victoria, bao gồm cả Brooklyn và Nicola, vì dự án được quay trước khi mâu thuẫn gia đình bùng phát.

Gia đình hạnh phúc của Beckham trong quá khứ khiến nhiều người tiếc nuối (Ảnh: DM).

Brooklyn bắt đầu hẹn hò Nicola từ tháng 10/2019. Đến tháng 7/2020, Brooklyn chính thức ngỏ lời cầu hôn. Tháng 4/2022, cặp đôi tổ chức lễ cưới xa hoa trị giá 3 triệu bảng Anh (gần 106 tỷ đồng). Brooklyn kém vợ 4 tuổi.

Nicola Peltz là con gái của tỷ phú Nelson Peltz và cựu người mẫu nổi tiếng Claudia Heffner Peltz. Ông Nelson Peltz (79 tuổi) sở hữu khối tài sản lên tới 1,67 tỷ USD (hơn 38.000 tỷ đồng).

Brooklyn Beckham là con trai cả của vợ chồng David và Victoria Beckham. Anh theo đuổi công việc của người mẫu, nhiếp ảnh gia và kinh doanh nhà hàng. Tháng 6 vừa rồi, vợ chồng Brooklyn và Nicola đã bỏ ra hàng chục triệu USD để mua một biệt thự mới tại Mỹ.