Lý do con trai của David Beckham không mời bố mẹ và các em dự đám cưới lại

Ngày 2/8 vừa rồi, Brooklyn Beckham và Nicola Peltz đã tổ chức lễ gia hạn lời thề hôn nhân tại New York (Mỹ) trước sự chứng kiến của các thành viên trong gia đình cô dâu. Gia đình chú rể, nhà Beckham, không được mời hay nhận được thông báo về sự kiện này.

Gần một tuần sau buổi lễ, cặp tình nhân tung ảnh về sự kiện và công khai bày tỏ tình cảm với nhau trên mạng xã hội. Đáng chú ý, Brooklyn Beckham, con trai cả của gia đình Beckham, liên tục thổ lộ niềm hạnh phúc và tình cảm với vợ.

Brooklyn Beckham và Nicola Peltz trong lễ gia hạn lời thề hôn nhân, ngày 2/8 (Ảnh: Elle).

Theo một số nguồn tin thân cận, hành động của Brooklyn khiến cả gia đình Beckham sốc nặng. Đặc biệt, David và Victoria rất buồn khi bị gạt ra ngoài cuộc sống của con trai.

Một người thân tiết lộ: “Đây là giọt nước tràn ly với David và Victoria. Nhìn thấy ông thông gia Nelson giữ vai trò trung tâm trong buổi lễ là điều rất đau lòng đối với David. Không một ai trong hơn 30 thành viên gia đình Beckham được thông tin về buổi lễ hay được mời. Ông bà của Brooklyn cũng rất suy sụp vì trước đây, cậu ấy luôn thân thiết với họ”.

Người này nói thêm: “Gia đình cảm thấy như đã mất đứa con trai và không thấy đường quay lại. Họ thậm chí đang tự hỏi tại sao cậu ấy còn giữ lại họ Beckham và liệu cậu có đổi sang họ Peltz hay không?”.

Chuyên gia tâm lý Kamalyn Kaur đã đưa ra bình luận về sự kiện ồn ào này. Theo bà, mối quan hệ của Brooklyn và Nicola có thể không hoàn toàn suôn sẻ. Bà cho rằng việc một cặp đôi gia hạn lời thề không lâu sau khi kết hôn, có thể là dấu hiệu họ muốn bắt đầu lại sau một giai đoạn khó khăn.

Sự thật là mối quan hệ của Brooklyn và Nicola cũng bị ảnh hưởng ít nhiều khi nghi vấn mâu thuẫn giữa cặp đôi và các thành viên còn lại trong gia đình Beckham bùng phát. Đôi vợ chồng trẻ không tham dự các sự kiện gia đình, không liên lạc với gia đình Beckham từ cuối năm ngoái.

Các thành viên trong gia đình nhà Peltz đều góp mặt tại lễ gia hạn lời thề hôn nhân của Brooklyn Beckham và Nicola Peltz (Ảnh: Yahoo).

Suốt thời gian qua, Nicola được cho là nguồn cơn gây mâu thuẫn giữa Brooklyn và gia đình Beckham. Một số nguồn tin thân cận nói với tờ People, Nicola có ảnh hưởng lớn với chồng vào thời điểm hiện tại và Brooklyn luôn thấy vợ bị thiệt thòi hay bị xem là tội đồ trong mâu thuẫn gia đình. Việc Brooklyn không liên lạc với gia đình được cho là một cách để anh bảo vệ vợ.

Chuyên gia Kamalyn Kaur nói: “Nếu ai đó gặp trục trặc sau hôn nhân, họ có thể muốn làm mới lại một chút, đặc biệt nếu từng có căng thẳng, thay đổi trong cuộc sống hoặc áp lực từ bên ngoài. Đây có thể là đúng trong trường hợp này”.

Chuyên gia người Anh cho hay, việc Brooklyn và Nicola tổ chức lại lễ cưới giống như cách họ đưa mối quan hệ lên một mức mới, kết nối lại với nhau. Khi được hỏi về việc gia đình Beckham không được mời tham dự sự kiện, chuyên gia tâm lý nhận định, rạn nứt giữa 2 bên ngày càng sâu và vẫn chưa được giải quyết.

David và Victoria được cho là rất buồn khi vợ chồng con trai cả gạt họ ra khỏi cuộc sống của anh (Ảnh: Instagram).

Bà nói: “Việc loại bỏ bất kỳ thành viên gia đình nào khỏi một sự kiện quan trọng có thể là dấu hiệu của mong muốn kiểm soát. Nó cũng cho thấy rằng có mâu thuẫn, như thể họ đang muốn nói: “Chúng tôi không muốn bố mẹ tham gia vào chương mới của cuộc đời”. Nó khá giống một hành động phản đối hoặc thiết lập ranh giới”.

Theo chuyên gia tâm lý Angela Vossen, gia đình Beckham rất khó tháo gỡ nút thắt khi vợ chồng Brooklyn không ngừng chống đối.

"Về mặt tâm lý, các cặp đôi gắn bó chặt chẽ khi đối mặt với chỉ trích hoặc kiểm soát. Một hiện tượng được gọi là độc lập phản ứng, thường xuất hiện ở các cặp đôi trẻ như Brooklyn và Nicola, những người đang định hình bản sắc trong mắt công chúng", chuyên gia Angela Vossen nhận định.

Một chuyên gia tâm lý khác cho rằng, việc Brooklyn công khai bày tỏ tình cảm với vợ trên mạng xã hội thời gian qua giống như cách họ chứng minh lòng trung thành với nhau, từ chối việc bị đối xử tệ.

Brooklyn Beckham và Nicola Peltz kết hôn từ năm 2022 (Ảnh: News).

Brooklyn bắt đầu hẹn hò Nicola từ tháng 10/2019. Đến tháng 7/2020, Brooklyn chính thức ngỏ lời cầu hôn. Tháng 4/2022, cặp đôi tổ chức lễ cưới xa hoa trị giá 3 triệu bảng Anh (gần 106 tỷ đồng). Brooklyn kém vợ 4 tuổi.

Nicola Peltz là con gái của tỷ phú Nelson Peltz và cựu người mẫu nổi tiếng Claudia Heffner Peltz. Ông Nelson Peltz (79 tuổi) sở hữu khối tài sản lên tới 1,67 tỷ USD (hơn 38.000 tỷ đồng).

Brooklyn Beckham là con trai cả của vợ chồng David và Victoria Beckham. Anh theo đuổi công việc của người mẫu, nhiếp ảnh gia và kinh doanh nhà hàng.

Tháng 6 vừa rồi, vợ chồng Brooklyn và Nicola đã bỏ ra hàng chục triệu USD để mua một biệt thự mới tại Mỹ. Theo một nguồn tin thân cận, David và Victoria rất buồn vì quyết định này của con trai vì họ sợ rằng, con trai sẽ không quay về Anh sống cùng gia đình.