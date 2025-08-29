Chân dung "phù thủy remix" 20 tuổi đứng sau sự bùng nổ của hit 6 tỷ view

"Phù thủy remix" đứng sau bản hit 6 tỷ lượt nghe

Trong dịp cả nước kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Viết tiếp câu chuyện hòa bình là giai điệu vang trên khắp nẻo đường.

Ít ai biết, ca khúc ra mắt từ năm 2023 nhưng phải đến đại lễ 30/4 vừa qua mới thực sự bùng nổ trên mọi nền tảng. Một trong những điều giúp ca khúc này chạm đến trái tim khán giả chính là nhờ bản remix sôi động, trẻ trung do một chàng trai 20 tuổi thực hiện.

Ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" do Đức Tư thực hiện bản remix (Video: Nhân vật cung cấp).

Người đứng sau bản phối ấy là Nguyễn Đức Tư, sinh viên đang theo học chuyên ngành Tự động hóa ở Đà Nẵng. Anh là cái tên còn xa lạ với nhiều khán giả, nhưng lại đang từng bước khẳng định dấu ấn riêng.

Sức sống của bản remix được minh chứng rõ ràng qua những con số. Chỉ sau vài tháng xuất hiện trên TikTok, YouTube và Facebook, Viết tiếp câu chuyện hòa bình phiên bản remix đã cán mốc hơn 6 tỷ lượt nghe.

Điều đặc biệt là ca khúc không chỉ vang trong những dịp lễ lớn mà còn trở thành nhạc nền cho hàng triệu video ngắn. Giới trẻ dùng bài hát để thể hiện niềm tự hào, hay đơn giản là để "bắt trend" (xu hướng), tạo thành một hiện tượng chưa từng có.

Đức Tư sinh năm 2005 tại Đà Nẵng. Theo mong muốn của gia đình, anh chọn học ngành kỹ thuật, song niềm đam mê âm nhạc chưa bao giờ nguội tắt. Từ thời phổ thông, Đức Tư đã tự mày mò đàn hát, học phối khí qua mạng, vừa để thỏa đam mê, vừa có thêm thu nhập trang trải cuộc sống sinh viên.

Ca sĩ Duyên Quỳnh gặp gỡ nhạc sĩ remix Đức Tư (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bước ngoặt đến vào đầu năm nay, khi đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup. Giữa dòng người cuồng nhiệt "đi bão", Đức Tư cảm nhận rõ nhịp đập tự hào dân tộc. "Tình yêu nước trong tôi như được đánh thức, thôi thúc tôi phải làm một điều gì đó bằng âm nhạc", Đức Tư nhớ lại.

Không lâu sau, khi vô tình nghe thấy ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung qua giọng hát Duyên Quỳnh, Đức Tư nhận ra đây chính là điều mình tìm kiếm. Giai điệu hào hùng, ca từ đầy ý nghĩa chạm đến trái tim nhạc sĩ trẻ. Đêm ấy, Đức Tư lao vào bàn làm việc tại nhà, miệt mài suốt nhiều giờ. Bản remix hoàn thành chỉ sau một đêm.

"Tôi làm hăng say cả đêm, quên ăn, quên ngủ. Sáng hôm sau lên lớp vẫn cắm tai nghe để nghe đi nghe lại, vì quá mê mẩn", Đức Tư nói.

Không ai ngờ chỉ vài ngày sau khi tung lên mạng, bản remix lại bùng nổ. Người dùng TikTok, YouTube, Facebook đồng loạt sử dụng giai điệu ấy trong hàng loạt video gắn với chủ đề yêu nước, thể thao, lễ hội. Từ vài triệu đến hàng trăm triệu, rồi chạm mốc "tỷ view", con số mà chính Đức Tư cũng không tin nổi.

Đức Tư hiện là sinh viên ngành kỹ thuật tại Đà Nẵng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đặc biệt, chính ca sĩ Duyên Quỳnh đã chủ động gọi điện cảm ơn Đức Tư vì bản phối đã thổi sức sống mới cho ca khúc mà cô ra mắt hơn một năm trước. Sau đó, nữ ca sĩ còn bay ra Đà Nẵng để gặp gỡ, hợp tác cùng Đức Tư. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng gửi lời cảm ơn chàng sinh viên, khẳng định bản remix là cánh cửa đưa bài hát tiếp cận gần hơn với giới trẻ.

Ca sĩ Duyên Quỳnh, giọng ca thể hiện Viết tiếp câu chuyện hòa bình, cho rằng bản remix vẫn trọn vẹn hồn cốt, chỉ là khoác thêm chiếc áo mới. Và khi ca khúc lan tỏa mạnh mẽ như vậy, chính cô cảm thấy mình được tiếp sức và nỗ lực của bản thân không vô nghĩa. Cô khẳng định chính Đức Tư là người góp phần quan trọng để ca khúc sống dậy mạnh mẽ trong lòng công chúng.

Tác giả của ca khúc cũng nhìn nhận: "Hiệu ứng remix từ ca khúc là một dấu hiệu tích cực. Thị trường âm nhạc mỗi thời điểm đều khác nhau, các bạn trẻ thường yêu thích những bài hát có tiết tấu nhanh, hiện đại, hợp thời và vui nhộn. Bản remix giúp bài hát Viết tiếp câu chuyện hòa bình lan tỏa đến giới trẻ".

Chàng sinh viên kỹ thuật mang hoài bão lớn với nhạc cách mạng

Sinh ra trong thời bình nhưng Đức Tư luôn mang trong mình niềm tự hào về lịch sử, về những ca khúc gắn liền với ký ức dân tộc. Với anh, phối mới một bài hát không phải là xé bỏ giá trị cũ, mà là tìm nhịp cầu để âm nhạc cách mạng đi cùng hơi thở thời đại.

"Người trẻ ngày nay tiếp nhận âm nhạc bằng một cách khác, nhanh, gọn và dễ lan tỏa. Tôi muốn ca khúc cách mạng cũng có đời sống như vậy, vừa giữ trọn tinh thần hào hùng, vừa khiến người trẻ muốn nghe, muốn chia sẻ", Đức Tư nói.

Bản phối của Đức Tư chọn tiết tấu hiện đại nhưng vẫn tôn trọng cấu trúc và thông điệp của bản gốc. Nhờ vậy, ca khúc không mất đi chất trữ tình, hào hùng, mà còn thêm sự tươi mới.

"Tôi không nghĩ bản remix của mình lại có thể lan tỏa đến vậy. Khi thấy ca khúc của mình được gắn với những hình ảnh đất nước, với lá cờ Tổ quốc tung bay, tôi hạnh phúc vô cùng", Đức Tư bồi hồi.

Dù theo học lĩnh vực kỹ thuật, Đức Tư vẫn dành đam mê lớn cho âm nhạc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trước Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Đức Tư đã có hơn 100 bản remix nhạc cách mạng như Trường Sa, Sẽ chiến thắng… Mỗi tác phẩm đều được anh chăm chút với mong muốn truyền tải tinh thần hào hùng nhưng khoác thêm "chiếc áo mới" để gần gũi, dễ tiếp cận hơn với thế hệ Gen Z.

"Nhạc đỏ vốn đã rất giàu cảm xúc và tinh thần mạnh mẽ, tôi chỉ muốn thêm chút nhịp điệu hiện đại, sôi động để khán giả trẻ thấy hứng thú hơn khi nghe. Điều quan trọng nhất vẫn là giữ trọn vẹn tinh thần, thông điệp gốc của ca khúc", Đức Tư chia sẻ.

Trước câu hỏi có thấy chạnh lòng khi người đứng sau ít được khán giả biết đến, Đức Tư chỉ lắc đầu cười: "Mục đích lớn nhất của tôi không phải để được gọi tên, mà để những ca khúc nhạc đỏ tiếp tục vang lên, được khán giả trẻ nghe, hát và tự hào. Chỉ vậy thôi là đủ".

Thành công từ Viết tiếp câu chuyện hòa bình đã đưa cái tên Đức Tư đến gần hơn với giới chuyên môn. Anh nhận nhiều đơn đặt hàng, đặc biệt là trong những ngày cận kề lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Trên bàn làm việc nhỏ, Đức Tư miệt mài hoàn thiện các dự án với Đường lên phía trước, Kiếp sau vẫn là người Việt Nam…

Theo Đức Tư, công việc này giúp anh có thêm thu nhập để tự trang trải việc học nhưng từ chối chia sẻ về chuyện doanh thu. Với Đức Tư, niềm vui lớn nhất vẫn là được góp một phần nhỏ vào dòng chảy âm nhạc cách mạng, bằng góc nhìn và năng lượng của tuổi trẻ.

"Tôi mong đây không chỉ là một phong trào ngắn hạn mà hy vọng âm nhạc yêu nước có thể trở thành niềm tự hào bền vững của thế hệ trẻ", Đức Tư tâm sự.

Ở tuổi 20, khi nhiều bạn đồng trang lứa còn mải mê với những bản nhạc thị trường, Đức Tư đã chọn lối đi riêng, viết tiếp câu chuyện của những bản hùng ca bằng ngôn ngữ của một người trẻ.

"Giới trẻ tìm đến nhạc cách mạng remix bởi sự mới mẻ, hiện đại. Nhưng sâu xa hơn, đó còn là cách các bạn bày tỏ sự quan tâm đến lịch sử, văn hóa dân tộc. Tôi chỉ mong điều này không dừng lại ở phong trào nhất thời, mà trở thành sự quan tâm và gắn bó lâu dài", Đức Tư chia sẻ.

Ca sĩ Duyên Quỳnh nhận được nhiều sự chú ý hơn nhờ hit "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Ở tuổi còn rất trẻ, Đức Tư đã chọn một hướng đi nhiều thách thức là làm mới nhạc cách mạng. Bằng sự sáng tạo, chàng trai đã biến một ca khúc mang âm hưởng lịch sử thành hiện tượng nhạc số, chứng minh rằng giá trị truyền thống hoàn toàn có thể sống cùng thời đại nếu được làm mới đúng cách.

"Âm nhạc cách mạng không chỉ dành cho thế hệ trước mà cũng có thể trở thành tiếng hát của người trẻ hôm nay, khi ta tìm được cách để họ cảm thấy gần gũi và tự hào", Đức Tư khẳng định.