Giúp em trai “biến” đất công thành tư, chủ tịch xã hưởng lợi hơn 6 tỷ đồng

Đề nghị truy tố 6 cựu cán bộ

Ngày 22/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ban hành kết luận điều tra vụ án hình sự “biến” đất công thành đất tư xảy ra tại xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (nay là xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa).

Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị truy tố các bị can gồm: Nguyễn Thanh Nam, cựu Chủ tịch UBND xã Vạn Thạnh; Trần Công Danh, cựu công chức địa chính UBND xã Vạn Thạnh, về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

UBND xã Vạn Thạnh (cũ) nơi xảy ra vụ "biến" đất công thành đất tư (Ảnh: Đức Anh).

Các bị can Lê Hoàng Vương, cựu Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Thạnh; Lâm Tuấn Anh, cựu Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Vạn Ninh; Nguyễn Quốc Duy, cựu Tổ trưởng Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Vạn Ninh và Võ Thành Sơn, cựu Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vạn Ninh (cũ), bị đề nghị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo kết luận điều tra, ngày 29/8/2023, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa thanh tra chuyên đề công tác quản lý, sử dụng đất do UBND xã Vạn Thạnh quản lý.

Qua thanh tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất công ích, đất chưa sử dụng, đất nhà nước giao để quản lý cùng các loại đất khác thuộc thẩm quyền UBND xã Vạn Thạnh.

Cơ quan thanh tra còn ghi nhận, một số hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) không đúng quy định, có dấu hiệu tội phạm nên kiến nghị chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa xử lý theo quy định.

Quá trình điều tra xác định, việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cấp sổ đỏ đối với 5 thửa đất tại xã này không đúng quy định.

Cụ thể, 6 cán bộ bị đề nghị truy tố ở trên đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc thiếu trách nhiệm, không thực hiện đúng nhiệm vụ và quy định pháp luật về quản lý đất đai tại xã này.

Một số cán bộ dù biết rõ đất do UBND xã Vạn Thạnh quản lý nhưng vẫn xác nhận nội dung, hoàn thiện hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền ký cấp sổ đỏ trái quy định, dẫn đến hậu quả nhà nước mất quyền quản lý, sử dụng đối với 5 thửa đất có tổng giá trị hơn 2,8 tỷ đồng.

Chủ tịch xã được hưởng lợi 6,1 tỷ đồng từ việc giúp em trai

Trong 6 cán bộ nêu trên, có Nguyễn Thanh Nam đã hưởng lợi 6,1 tỷ đồng từ việc giúp em trai “biến” đất công thành đất tư.

Theo điều tra, năm 2017, ông N.T.Q. (45 tuổi) có nhu cầu xin cấp sổ đỏ đối với 2 thửa đất tại thôn Khải Lương, xã Vạn Thạnh (cũ).

Để thực hiện, ông Q. nhờ anh ruột là Nguyễn Thanh Nam, khi đó là Chủ tịch UBND xã Vạn Thạnh, làm thủ tục cấp sổ đỏ nhằm cùng nhau bán đất kiếm lời.

Dù biết khu đất bỏ hoang, không có người sử dụng, nhưng Nam vẫn chỉ đạo Trần Công Danh, khi đó là công chức địa chính UBND xã Vạn Thạnh, hợp thức hóa nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất và tạo lập hồ sơ cấp sổ đỏ cho em trai mình.

Bằng chuyên môn nghiệp vụ, Danh đã hợp thức đầy đủ các giấy tờ để hồ sơ được chấp nhận. Sau đó, Nguyễn Thanh Nam chỉ đạo Lê Hoàng Vương, tại thời điểm đó giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Thạnh, ký xác nhận vào hồ sơ trước khi chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền.

Hồ sơ tiếp tục được chuyển từ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Vạn Ninh đến Phòng Tài nguyên và Môi trường, rồi trình UBND huyện. Tại đây, Phó Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh đã ký cấp sổ đỏ cho ông Q. đối với 2 thửa đất nói trên.

Sau khi có sổ đỏ, Nam trực tiếp bán 2 thửa đất cho một người ở phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa với tổng số tiền 6,8 tỷ đồng. Nam đưa cho Quang 700 triệu đồng và giữ lại 6,1 tỷ đồng để hưởng lợi cá nhân.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định không có cơ sở để nhận thấy ông Q. là người giúp sức cho các bị can thực hiện hành vi phạm tội nên không bị xem xét xử lý.