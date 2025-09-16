Cô gái Hà Nội săn đồ “sida” vài trăm nghìn đồng như đồ hiệu lên tạp chí

Giữa thời đại mà nhiều bạn trẻ sẵn sàng chi tiền số tiền lớn cho hàng hiệu, Ngô Ngọc Ánh (SN 2001, Hà Nội) chọn cho mình con đường khác. Cô gái Gen Z gây ấn tượng với khả năng biến những món đồ cũ giá vài chục nghìn thành outfit (trang phục) độc đáo, ghi dấu phong cách riêng và nhận về lời khen từ cộng đồng mạng lẫn giới thời trang.

Trên Instagram cá nhân có hơn 125.000 người theo dõi, Ngọc Ánh thường xuyên chia sẻ loạt hình ảnh phối đồ sáng tạo. Cô không ngần ngại khẳng định: “Tôi không cần hàng hiệu hay nhãn mác đắt đỏ, miễn là mặc lên thấy đẹp và đúng với bản thân”.

Trang phục đầu tiên Ngọc Ánh giới thiệu là một bộ đồ phá cách với chiếc áo gile đặc biệt. Không phải từ thương hiệu lớn, món đồ này được chính tay cô cắt ghép từ 4 chiếc cà vạt cũ, giá tổng cộng chỉ 80.000 đồng.

Ngọc Ánh bật mí, chiếc áo gile được cô “tự chế” từ 4 chiếc cà vạt ghép lại tạo nên cảm giác lạ mắt, vừa có chút ngẫu hứng, vừa có dây buộc ở giữa eo giúp tôn vòng eo.

Cô kết hợp áo gile - cà vạt cùng áo thun trắng đơn giản (60.000 đồng) và chân váy xếp ly đen (300.000 đồng) khiến trang phục càng thêm hài hòa.

Cô hoàn thiện tổng thể bằng tất trắng cao cổ (20.000 đồng), giày búp bê (450.000 đồng) và vòng tay nhựa to bản màu sắc (50.000 đồng/chiếc).

Ngọc Ánh yêu thích đồ secondhand (hay còn gọi là đồ cũ, đồ "sida") và các thiết kế tự may. “Tôi có nhiều món đồ tự may. Tôi cũng hay mua đồ "sida", vừa hợp với phong cách, vừa không tốn quá nhiều tiền”, cô nói.

Tủ đồ của Ngọc Ánh phần lớn là đồ secondhand, được chọn lựa kỹ từ các cửa hàng nhỏ hoặc chợ đồ cũ. Cô không ngại mặc lại trang phục nhiều lần và gần như không đầu tư vào hàng hiệu. Với cô, thời trang không nằm ở nhãn mác mà ở năng lượng và cảm xúc toát ra từ người mặc.

“Tôi không nghĩ thời trang là phải chạy theo mác hàng hiệu. Đồ secondhand vừa rẻ, vừa độc, lại giúp tôi thể hiện sự sáng tạo. Tôi không ngại mặc đi mặc lại một món đồ nhiều lần, miễn là nó hợp với mình”, Ngọc Ánh nói.

Không ít lần, chính những bộ đồ “giá bèo” của Ánh được bạn bè, khán giả khen ngợi nhiều hơn cả trang phục đắt tiền.

Không chỉ dừng lại ở việc phối đồ để chụp ảnh, Ngọc Ánh còn biến trang phục thành chất liệu cho các video sáng tạo nội dung trên mạng xã hội.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Ngọc Ánh cho biết, ý tưởng làm video phối đồ đến với cô rất tình cờ. Từng có 6-7 năm học nhảy, cô hiểu rõ cơ thể, có lợi thế về chuyển động và cảm nhạc, nên việc bắt nhịp với những video “thay đồ theo nhạc” trên Instagram đến một cách tự nhiên.

Từ những video ban đầu, Ngọc Ánh dần được chú ý nhiều hơn. Lượng người theo dõi trên mạng xã hội tăng nhanh, kéo theo cơ hội hợp tác với các nhãn hàng, trở thành người mẫu ảnh trong nhiều bộ hình và tham gia chụp quảng cáo.

Bộ đồ thứ 2 Ánh lựa chọn lại mang đến cảm giác phóng khoáng, khỏe khoắn. Cô diện áo hai dây ren secondhand (300.000 đồng) khoác ngoài áo gile bò (100.000 đồng), kết hợp cùng quần jeans màu xanh đậm bụi bặm (giá hơn 1 triệu đồng).

Điểm nhấn của bộ trang phục đến từ những chiếc vòng bạc nhiều kiểu kết hợp cùng đồng hồ cá tính, tạo nên tổng thể vừa mạnh mẽ, vừa trẻ trung.

Ngọc Ánh còn phối thêm chiếc tai nghe vừa để thưởng thức âm nhạc, vừa như một phụ kiện cá tính, làm đầy thêm câu chuyện thời trang của mình.

Loạt ảnh được thực hiện trước một ngôi nhà cổ ở Hà Nội, nơi lớp sơn bong tróc và gam màu rêu phong trở thành phông nền, làm nổi bật vẻ năng động, phóng khoáng của outfit chất liệu vải denim.

Thói quen “săn” đồ "sida" với Ngọc Ánh không chỉ để tiết kiệm, mà còn là một hành trình thú vị. Cô thường rong ruổi khắp các khu chợ đồ cũ ở Hà Nội, lục lọi từng sạp nhỏ để tìm ra những món phù hợp.

“Nhiều khi thấy chiếc áo chỉ 50.000 đồng nhưng về phối cùng phụ kiện lại trở nên cá tính và mới lạ. Tôi thích cảm giác đó hơn là việc mua sẵn một bộ đồ nguyên cây từ cửa hàng”, cô chia sẻ.

Nhờ cách mix - match (phối đồ) khéo léo, Ngọc Ánh từng xuất hiện trong nhiều ấn phẩm thời trang, khiến nhiều người bất ngờ khi biết giá trị thật sự của trang phục cô mặc.

Nếu 2 bộ trang phục đầu tiên thiên về phá cách và năng động, bộ thứ 3 lại thể hiện nét quyến rũ của phái nữ hơn, nhưng vẫn giữ được cá tính. Ánh lựa chọn áo kiểu màu mận tím (2,5 triệu đồng) kết hợp chân váy đen xếp tầng (200.000 đồng). Phụ kiện đi kèm gồm kính gọng tròn (200.000 đồng) và tất ngắn cổ điển (20.000 đồng).

Gam đỏ tím trầm sang trọng kết hợp cùng sắc đen cơ bản tạo cảm giác thanh lịch, vừa đủ gợi cảm nhưng không phô trương. Trong khung cảnh chụp với chiếc xe phân khối lớn, outfit này giúp Ngọc Ánh toát lên vẻ đẹp mạnh mẽ, cá tính nhưng vẫn giữ được nét tinh tế của một fashionista (tín đồ thời trang) thực thụ.

Ngọc Ánh cho biết, cô không theo đuổi danh xưng fashionista dù được một số người gọi với danh xưng này, cũng chưa nghĩ tới việc biến đam mê thời trang thành công cụ kiếm tiền. Điều cô tìm kiếm là cảm giác được thể hiện bản thân một cách tự do, không gò bó và lan tỏa năng lượng tích cực tới người xem qua từng bộ trang phục mà cô mặc.

“Tôi không cố ăn mặc để gây ấn tượng. Mỗi bộ đồ tôi mặc đều phải khiến tôi thấy vui và đúng với tâm trạng hôm đó. Có vậy thì video mới thật sự thể hiện được con người tôi”, cô nàng cho biết.