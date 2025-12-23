Lương Thùy Linh tuổi 25: Theo học tiến sĩ, nhan sắc đời thường gây bàn tán

Lương Thùy Linh (SN 2000) đăng quang Miss World Vietnam 2019 khi mới 19 tuổi. Sau đó, cô đại diện Việt Nam dự thi Miss World và được vào top 12 chung cuộc. Sáu năm qua, người đẹp không chỉ có những bước tiến trong học tập và sự nghiệp, mà còn hình thành phong cách cá nhân trưởng thành ở tuổi 25.

Trong thời gian đương nhiệm, Lương Thùy Linh luôn được chú ý nhờ thành tích học tập nổi bật. Cô tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại thương với kết quả loại xuất sắc. Đến năm 2024, cô thông báo đang theo học chương trình tiến sĩ ngành Kinh tế quốc tế tại Trường Đại học Kinh tế (UEB) - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trong top 3 Miss World Vietnam 2019, Lương Thùy Linh đến nay vẫn đều đặn tham gia các hoạt động giải trí và những dự án cộng đồng. Cô cũng bày tỏ mong muốn học thêm diễn xuất, thử sức với nhiều vai trò mới trong nghệ thuật.

Người đẹp cũng vừa thực hiện chuỗi video "Xinh Đờ Rê Linh", với nội dung về công việc dọn dẹp, nấu ăn và trải nghiệm đời thường. Cô hóa thân thành người giúp việc và đến thăm nhà của các nghệ sĩ. Nhiều clip trong chương trình đạt hàng trăm nghìn lượt xem, tạo sức hút riêng.

Bên cạnh những hoạt động năng nổ, Lương Thùy Linh cũng từng nhận không ít ý kiến trái chiều về hình ảnh. Gần đây, những khoảnh khắc được ghi lại qua camera thường của cô khiến công chúng bàn tán. Trong các bức ảnh, người đẹp lộ rõ dấu hiệu mệt mỏi, làn da kém mịn và lớp trang điểm khá dày.

Một số khán giả nhận xét vóc dáng của cô có sự sa sút, ý kiến khác lại cho rằng do cách trang điểm và chọn trang phục chưa phù hợp, khiến hình ảnh của cô trông kém sắc hơn.

Ngoài các hoạt động nghệ thuật, Lương Thùy Linh ra mắt thương hiệu thời trang riêng vào tháng 7 năm nay. Tuy nhiên, bộ sưu tập đầu tiên của cô tạo ra nhiều tranh cãi vì mức giá khá cao, nhưng thiết kế và chất liệu chưa thực sự nổi bật.

Trước đó, cô từng vướng nghi vấn rạn nứt mối quan hệ với Á hậu Phương Nhi. Một số khán giả nhận thấy những hình ảnh chụp chung của cả hai không còn xuất hiện trên trang cá nhân của Lương Thùy Linh.

Đại diện công ty quản lý sau đó đã lên tiếng xác nhận, những tin đồn về xích mích là không đúng sự thật. Việc hình ảnh bị gỡ bỏ là do Lương Thùy Linh dọn dẹp trang cá nhân và vô tình xóa ảnh chụp cùng Phương Nhi.

Ở tuổi 25, Lương Thùy Linh vẫn giữ kín đời tư. Khi được hỏi về chuyện tình cảm, cô cho biết đây là điều cần có sự chín muồi. Nếu có người đồng hành, cô mong đối phương đủ bao dung, có chung giá trị sống và cùng trưởng thành.

Trong khi nhiều hoa hậu, á hậu cùng thời đã lập gia đình, Lương Thùy Linh vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật, du lịch và nghỉ dưỡng, xây dựng hình ảnh trưởng thành và tự lập.

Ở tuổi 25, Lương Thùy Linh duy trì sự cân bằng giữa học vấn, hoạt động nghệ thuật và kinh doanh. 6 năm sau đăng quang, cô vẫn là gương mặt trẻ, năng động, tiếp tục phát triển bản thân một cách bền bỉ và ổn định.

