Vũ công tóc đỏ triệu view mê hoá trang các nhân vật khác nhau mỗi ngày

Nguyễn Mỹ Hoa, biệt danh Hoa Xù, đang nổi lên như một gương mặt Gen Z được yêu mến trong lĩnh vực giải trí và sáng tạo nội dung. Sinh năm 2004, Hoa Xù hiện là sinh viên năm cuối ngành Kinh tế quốc tế tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, đồng thời là KOL (người có sức ảnh hưởng) và TikToker với nhiều video triệu view.

Hoa Xù sở hữu phong cách thời trang cá tính, kết hợp với vũ đạo đầy năng lượng, thu hút hàng triệu view trên mạng xã hội TikTok (Ảnh: Chụp màn hình).

"Tôi muốn mỗi ngày được cosplay thành một người khác nhau"

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Hoa Xù cho biết, cô thường nhận được những lời nhận xét từ người hâm mộ rằng mình giống "nhân vật hoạt hình" nhờ vẻ ngoài và phong cách thời trang cá tính.

"Tôi luôn muốn mỗi ngày được cosplay thành một người khác nhau", Hoa Xù bày tỏ.

Trang phục giới thiệu tới độc giả Dân trí đều do Hoa Xù tự mình lựa chọn, phối đồ. Qua đó, toát lên nguồn năng lượng trẻ và tích cực của cô.

Đối với nữ TikToker sinh năm 2004, việc hóa trang mỗi ngày không chỉ là thay đổi vẻ bề ngoài mà còn là cách để sống trọn vẹn với những cung bậc cảm xúc đa dạng.

Cô chia sẻ: "Tôi không thích sự lặp lại. Có những ngày tôi chỉ muốn nằm nhà, nghỉ ngơi, nhưng cũng có hôm tôi lại muốn ra ngoài, gặp gỡ người mới, nói thật nhiều và trải nghiệm thật nhiều. Có những ngày tôi thay tới vài bộ trang phục, vì mỗi khoảnh khắc trong ngày lại mang một năng lượng khác nhau".

Trước ý kiến cho rằng việc liên tục thay đổi có thể khiến cô trở thành "tắc kè hoa", không rõ cá tính, Hoa Xù khẳng định: "Tôi vẫn là tôi thôi, chỉ là tôi có nhiều lớp tính cách, nhiều trạng thái cảm xúc và tôi muốn được sống cùng tất cả những điều đó".

Cô cho biết, bộ trang phục này mang phong cách vui nhộn, lấy cảm hứng từ những chú hề. Điểm nhấn tinh tế là chiếc áo sơ mi sọc được sử dụng để buộc quanh hông như một món phụ kiện, giúp bộ đồ gợi cảm vừa phải, không quá ngắn.

Xuất hiện trên TikTok với mái tóc đỏ rực rỡ, vóc dáng săn chắc và phong cách thời trang táo bạo, Hoa Xù thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi. Tuy nhiên, cô không muốn bị gắn mác là một hình mẫu gợi cảm theo công thức của mạng xã hội.

"Sexy (gợi cảm) là một phong cách, là sự tự do thể hiện bản thân, không phải để làm vừa mắt ai hay để gây phản cảm. Đơn giản đó là con người tôi", Hoa Xù chia sẻ.

Với Hoa, vẻ đẹp gợi cảm không đồng nghĩa với việc phải luôn "gồng mình" hay xuất hiện hoàn hảo trước ống kính. "Đẹp là khi bạn chủ động biết mình muốn gì, biết kiểm soát hình ảnh và lan tỏa năng lượng đúng với cảm xúc thật của mình", cô nói thêm.

Với kinh nghiệm của mình, cô đưa ra những lời khuyên thiết thực như: Chọn quần bảo hộ khi mặc váy ngắn, cân nhắc địa điểm xuất hiện, tùy theo văn hóa vùng miền, hay điều chỉnh trang phục phù hợp với vóc dáng. "Nếu bạn có dáng người quả lê, thì nên phối đồ kín đáo hơn một chút, vẫn đẹp nhưng tránh gây tranh cãi", cô bày tỏ.

Người mẫu, vũ công Hoa Xù: “Gợi cảm là sự tự do, không phải để vừa mắt ai” (video: Nguyễn Hà Nam).

"Gia đình là điểm tựa vững chắc giúp tôi tỉnh táo trước những lời mời không minh bạch"

Đối với Hoa Xù, tự do là giá trị sống lớn nhất. Đó không phải sự phóng túng, mà là khả năng được là chính mình trong nhiều sắc thái khác nhau, miễn không vượt qua giới hạn đạo đức.

Tuy nhiên, khi mới bắt đầu gây chú ý với phong cách gợi cảm và cá tính, Hoa Xù từng khiến nhiều người trong họ hàng "sốc nhẹ".

Nữ TikToker kể, thời gian đầu, không ít người thân tỏ ra khó hiểu và có góp ý về cách ăn mặc của cô. Nhưng giữa những ý kiến trái chiều đó, mẹ của Hoa Xù luôn là người đồng hành và ủng hộ cô tuyệt đối.

Hoa Xù yêu thích những thiết kế corset (áo nịt ngực). Trong ảnh, cô phối áo corset 2 lớp với váy ngắn đồng màu.

"Mẹ tôi hay nói rằng tuổi trẻ là để sống hết mình với đam mê, miễn là biết giới hạn, không phạm pháp, không ảnh hưởng đến đạo đức hay nhân phẩm. Ngay cả khi tôi quyết định theo học ngành Kinh tế quốc tế, một hướng đi khác biệt so với nghệ thuật mẹ tôi vẫn âm thầm đồng hành, để con gái có thêm lựa chọn bền vững cho tương lai", Hoa Xù cho biết.

Về phía cha, cô nàng cho biết, ông cũng ủng hộ con gái theo đuổi nghệ thuật, nhưng luôn nhắn nhủ một điều giản dị: "Con phải luôn truyền thống nhé. Bố vẫn rất thích con để tóc đen dài, mặc áo dài Việt Nam lắm".

Dù có mong muốn con giữ nét truyền thống, cha của Hoa Xù vẫn chấp nhận và tôn trọng cá tính riêng biệt của con gái. "Mỗi lần thấy tôi mặc áo dài, bố vui lắm. Còn những ngày thường, khi thấy tôi khoác lên những trang phục cá tính thì bố cũng vẫn rất ủng hộ", cô cười nói.

Bộ váy khi kết hợp với áo khoác da dáng dài mang theo sắc thái vừa gợi cảm, vừa mạnh mẽ.

Hoa Xù cho biết thêm, cô luôn tự đặt cho mình một giới hạn rõ ràng như lời mẹ từng căn dặn. "Có những quy tắc trong công việc thuộc về đạo đức mà tôi chắc chắn sẽ không vượt qua", nữ nghệ sĩ khẳng định.

Dù đang được chú ý, Hoa Xù không "gật đầu bừa" với mọi lời mời. Cô kể từng nhận được những đề nghị cộng tác thiếu nghiêm túc, có khi đề nghị cát-xê "không tưởng" chỉ để chụp một bộ ảnh bikini.

Chia sẻ về cách nhận diện những lời mời hợp tác không rõ ràng, Hoa Xù cho biết cô luôn đặt sự chuyên nghiệp lên hàng đầu. "Những lời mời nghiêm túc thường đi kèm email cụ thể, ghi rõ tên công ty, nội dung đề xuất chi tiết. Còn những lời mời hứa hẹn mức cát-xê cao đến vô lý mà thiếu thông tin minh bạch thì mình sẽ lập tức nhận ra có vấn đề", nữ TikToker nói.

Theo Hoa Xù, cô luôn tỉnh táo, cẩn trọng trước khi đồng ý bất kỳ dự án nào, dù mức thù lao có hấp dẫn đến đâu.

"Tôi không cô đơn và cũng không cần tình yêu để lấp đầy khoảng trống"

Trái ngược với hình ảnh sôi nổi, năng động trên mạng xã hội, ngoài đời, Hoa Xù lại là người khá khép kín trong các mối quan hệ cá nhân. Nữ nghệ sĩ xác nhận Chí Hiển - người thường xuất hiện cùng cô trong nhiều hoạt động - chỉ là bạn đồng hành, không phải bạn trai như một số khán giả từng đồn đoán.

Hiện tại, Hoa không có ý định yêu ai. Thậm chí, cô cho rằng việc có một người bạn thân thực sự cũng là điều "khó mà có được".

"Tôi đã từng có bạn thân, nhưng rồi mỗi người đều có con đường riêng. Để giữ được một tình bạn thân lâu dài đòi hỏi rất nhiều sự nỗ lực và tôi chưa gặp ai phù hợp với điều đó", cô chia sẻ.

Hoa Xù nói: "Tôi không cô đơn và cũng không cần tình yêu để lấp đầy khoảng trống".

Nữ người mẫu thú nhận từng có một mối quan hệ tình cảm cách đây khoảng 4 năm, nhưng cảm giác mang lại sau cùng là sự mệt mỏi. "Tình yêu có thể khiến mình hạnh phúc, nhưng sau đó chỉ là sự mệt mỏi. Tôi không muốn yêu chỉ vì cảm thấy cần một ai đó", Hoa Xù bộc bạch.

Dù sống một mình, Hoa Xù khẳng định cô không cảm thấy cô đơn. Với cô, sự độc lập và bình yên trong cuộc sống cá nhân là lựa chọn phù hợp nhất ở thời điểm hiện tại.

"Sống một mình không có nghĩa là thiếu thốn điều gì, tôi vẫn đang cảm thấy rất hạnh phúc", Hoa Xù nói thêm.

Hiện tại, Hoa Xù từ chối tiết lộ thu nhập cụ thể, chỉ chia sẻ rằng "khá ổn để tự lo được cuộc sống". Mỗi tháng cô chi tiêu nhiều nhất cho trang phục, học phí, và các khoản đầu tư cho nghề. "Tôi chưa dám dùng hàng hiệu vì mức giá quá sức với tôi. Nhưng tôi nghĩ đầu tư cho nghề là một khoản không hề lãng phí", Hoa Xù cho biết.

Mái tóc đỏ tạo nên "thương hiệu" của Hoa Xù.

Dù còn rất trẻ, Hoa Xù đã có cái nhìn thực tế về nghề KOL: "Không thể đi đường dài chỉ nhờ ngoại hình hay biết nhảy. Mạng xã hội thay đổi liên tục, nếu không có nền tảng kiến thức và không phát triển kỹ năng thì sẽ bị đào thải rất nhanh".

Chính vì vậy, để xây dựng một nền tảng vững chắc, lịch trình học tập và làm việc của cô luôn dày đặc. Hoa Xù bật mí, một tuần, cô thường dành 2 buổi học nhảy, 3 buổi tập gym để nâng cao sức khỏe.

Bên cạnh đó, cô nàng cũng tham gia các khóa học thời trang online, nơi Hoa học về lịch sử các thương hiệu cao cấp, chất liệu vải, kỹ năng phối đồ. "Tôi muốn mang các yếu tố văn hóa Việt Nam giao thoa với các xu hướng nước ngoài, để bạn trẻ thấy rằng thời trang và nghệ thuật không phải thứ quá xa vời", cô chia sẻ.

Với bộ đồ này, Hoa Xù đề cao sự phá cách. Cô kết hợp giữa thiết kế áo crop-top bèo nhún với quần mang hơi hướng hip hop, tạo tổng thể vừa quyến rũ, vừa năng động.

Không chỉ xuất hiện gợi cảm trên các clip mạng xã hội, ngoài đời, Hoa Xù lại chọn cho mình lối sống đơn giản. Cô thoải mái để mặt mộc, không ngại ra đường mà không "lên đồ".

"Lúc đầu tôi hơi ngại vì nghĩ khán giả quen nhìn mình lung linh rồi. Nhưng dần dần, tôi tự hỏi: Tại sao không để mọi người thấy một phiên bản bình thường của Hoa?", cô chia sẻ.

Ngay cả khi bị chụp lén, bị gán ghép hay nhận những bình luận tiêu cực, Hoa vẫn giữ thái độ bình thản.

Cận cảnh các phụ kiện của trang phục: Chuỗi hạt quấn ngang eo, chuỗi vòng cổ hình chữ thập.

"Có người nói: "Chắc mình già rồi nên không hiểu nổi phong cách này". Tôi đọc hết, nhưng chỉ chọn lọc những góp ý mang tính tích cực", cô chia sẻ thêm.

Nữ người mẫu cũng không phủ nhận từng có ý định can thiệp thẩm mỹ. Cô thẳng thắn nói: "Từ hồi cấp hai, tôi đã muốn sửa mũi. Nhưng đến hiện tại, tôi quyết định giữ nguyên vẻ ngoài tự nhiên. Tôi không muốn mình trở nên giống bất kỳ ai.

Sau nhiều năm nhìn lại, tôi vẫn muốn thấy gương mặt thật của chính mình, một vẻ đẹp nguyên bản và không sao chép".

Ảnh: Nguyễn Hà Nam