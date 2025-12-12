Bố ca sĩ Mỹ Tâm: "Tôi rất tự hào khi thấy con ngày càng thành công"

Chiều 11/12, tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), không khí trở nên náo nhiệt khi nữ ca sĩ Mỹ Tâm xuất hiện trong buổi soundcheck (thử âm thanh) trước thềm live concert See The Light.

Đây là lần hiếm hoi giọng ca sinh năm 1981 mở cửa cho người hâm mộ vào xem tổng duyệt, với hơn 1.000 khán giả được trải nghiệm gần gũi với sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước đêm diễn.

Mỹ Tâm xuất hiện trong trang phục kín mít nhưng vẫn nổi bật với áo hoodie hồng in dòng chữ “See The Light”, quần jeans, kính râm và mũ đội kín đầu.

Ngay từ khi bước ra, nữ ca sĩ đã thu hút mọi ánh nhìn của khán giả. Dù lựa chọn trang phục giản dị, cô vẫn toát lên thần thái chuyên nghiệp, tự tin và gần gũi, khiến khán giả không khỏi thích thú.

Trong buổi soundcheck kéo dài khoảng 30 phút, Mỹ Tâm trình diễn nhiều ca khúc quen thuộc như See The Light, Nếu anh đi… để kiểm tra toàn bộ hệ thống âm thanh, ánh sáng và sân khấu.

Cô đi lại trên sân khấu, thử các hiệu ứng đèn, kiểm tra từng vị trí micro, âm lượng và các màn hình hiển thị để đảm bảo mọi chi tiết hoàn hảo cho đêm concert.

Mỹ Tâm tự hào là “út cưng” được gia đình yêu thương (Video: Lê Phương Anh).

Một trong những khoảnh khắc ấm áp nhất buổi soundcheck chính là sự xuất hiện của bố ruột Mỹ Tâm - ông Phan Quang Hoàng. Nữ ca sĩ vui vẻ giới thiệu với khán giả: “Cảm ơn ba yêu đã đến ủng hộ con. Tâm là út cưng của gia đình đó, út cưng đấy”.

Là con út trong gia đình có 8 anh chị em, Mỹ Tâm luôn được bố mẹ yêu thương và quan tâm đặc biệt. Ông Hoàng cũng không giấu niềm tự hào khi chứng kiến con đứng trên sân khấu lớn, tỏa sáng với phong thái tự tin và chuyên nghiệp.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Phan Quang Hoàng (bên phải) bày tỏ niềm hạnh phúc và phấn khởi: “Thật sự tôi rất tự hào khi thấy con đạt được nhiều thành công trong âm nhạc. Đây không chỉ là niềm vui cá nhân mà còn là niềm hãnh diện của cả gia đình. Đêm concert lần này, cả nhà tôi đều ra Hà Nội cổ vũ, đồng hành cùng con”.

Ông cũng nhấn mạnh rằng, đối với ông, thành công của Mỹ Tâm là một niềm vinh dự lớn, thể hiện sự nỗ lực, tâm huyết và cống hiến suốt hơn 20 năm qua.

Nhắc về khoảnh khắc Mỹ Tâm biểu diễn tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80), ông xúc động chia sẻ: “Lúc đó, tôi thực sự không biết nói gì ngoài việc tự hào. Thấy con hát trên một sân khấu thiêng liêng, cả gia đình đều xúc động và hạnh phúc vô cùng”.

Không chỉ tập trung vào phần kỹ thuật, Mỹ Tâm còn tận dụng buổi tổng duyệt để giao lưu với người hâm mộ. Cô trò chuyện, hỏi thăm cảm xúc của khán giả, hướng dẫn cách hô khẩu hiệu, nhịp vỗ tay sao cho đồng đều.

Nhiều fan bày tỏ họ cảm giác như đang được tham gia vào một phần nhỏ của liveshow thực sự, được chứng kiến sự tỉ mỉ, tận tâm trong từng công đoạn chuẩn bị của nữ ca sĩ.

Bên cạnh người hâm mộ trưởng thành, buổi soundcheck còn có sự tham dự của những khán giả nhí đặc biệt - bé Hà Thủy Tiên (sinh năm 2018), học sinh Trường Tiểu học Đền Lừ (Hà Nội) - từng hát cùng Mỹ Tâm tại đại lễ A80.

Bố em, anh Hà Văn Bạo, xúc động chia sẻ với phóng viên Dân trí: “Trong suốt quá trình tập luyện, ca sĩ Mỹ Tâm trực tiếp hướng dẫn bé Thủy Tiên, giúp con giữ được nụ cười rạng rỡ trên sân khấu và tạo động lực để không cảm thấy áp lực trước không gian rộng lớn của Quảng trường Ba Đình lịch sử”.

“Tôi đã rơi nước mắt khi con cất giọng hát tại Quảng trường Ba Đình. Gia đình, bạn bè, thậm chí cả khách hàng của tôi đều gửi lời chúc mừng, ai cũng vui và tự hào. Đây chắc chắn sẽ là kỷ niệm đẹp nhất đời con”, anh Bạo nói thêm.

Được biết, bé Thủy Tiên, tên ở nhà là Dâu đã vượt qua hàng trăm thí sinh nhờ chất giọng trong trẻo, gương mặt sáng và sự tự tin hiếm có ở lứa tuổi. Em góp mặt trong đại lễ A80 và để lại khoảnh khắc ấn tượng khó quên, trở thành một trong những giọng ca nhí đáng nhớ của chương trình.

Hôm nay, bé Thủy Tiên tham dự với tư cách khán giả và mang theo bông hoa màu lam để tặng cô, thay cho lời cảm ơn vì đã luôn quan tâm, động viên và hướng dẫn em trong quá trình luyện tập.

Đáp lại, Mỹ Tâm đã dành tặng em một cái ôm ấm áp và lời cảm ơn chân thành, bày tỏ niềm vui trước món quà đặc biệt này, khiến khoảnh khắc trở nên gần gũi, đáng nhớ.

Ngoài bé Thủy Tiên, buổi soundcheck còn có sự tham dự của nhiều khán giả nhí khác, góp phần làm không khí thêm phần sinh động.

Không chỉ các em nhỏ, đông đảo người hâm mộ ở nhiều độ tuổi cũng xếp hàng từ sớm để được gặp Mỹ Tâm trực tiếp. Sự hiện diện của các fan từ khắp nơi đã biến buổi tổng duyệt thành một không gian náo nhiệt, rộn ràng và tràn đầy háo hức.

Trần Thị Diệu Linh (SN 1995, Thái Nguyên) là một trong những người hâm mộ trung thành của Mỹ Tâm. Cô chia sẻ rằng mình đã yêu mến giọng ca Họa mi tóc nâu từ hồi học cấp 2 và từ đó luôn theo dõi các hoạt động âm nhạc của nữ ca sĩ.

Nhân dịp live concert sắp diễn ra tại Hà Nội, Linh đã lên kế hoạch đặc biệt để tham dự buổi soundcheck. Cô di chuyển từ Thái Nguyên xuống Thủ đô, tham gia buổi tổng duyệt, sau đó quay về ngay để sáng hôm sau tiếp tục công việc. Dù quãng đường khá dài, Linh cho biết hoàn toàn xứng đáng khi được gặp thần tượng. Đến thứ 7, cô sẽ trở lại Hà Nội cùng nhóm bạn để thưởng thức liveshow chính thức.

Tổng chi phí cho chuyến đi, bao gồm vé và đồ chuẩn bị cho chương trình của Mỹ Tâm, ước tính khoảng 6 triệu đồng/người. Trong đó, chi phí đi lại không tốn nhiều, phần lớn là dành cho vé, cũng như mua một số phụ kiện liên quan đến ca sĩ mà cô yêu thích.

“Dù chi phí có phần cao, nhưng được gặp chị Tâm trực tiếp, xem chị tập luyện và giao lưu với fan là điều rất đáng giá. Thật sự rất vui và háo hức”, Diệu Linh nói.

Nguyễn Kim Hoàn (SN 1994) trú tại Hà Nội cũng có mặt tại buổi soundcheck với tư cách người hâm mộ trung thành. Cô mua vé hạng S VIP và chia sẻ rằng mình đã theo dõi và yêu mến Mỹ Tâm gần 20 năm: “Tôi chưa bao giờ bỏ bất cứ show diễn nào của chị Tâm, kể cả ở Đà Nẵng, Sài Gòn hay Hạ Long, luôn sẵn sàng đặt vé và sắp xếp công việc để được gặp chị. Hi vọng thời tiết thuận lợi để đêm diễn chính thức diễn ra thành công nhất”.

Cô cũng đùa rằng, vì liveshow được tổ chức tại Hà Nội nên chuyến đi này có phần dễ chịu hơn so với những lần đi xa, nhưng vẫn là một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất trong hành trình đồng hành cùng thần tượng, mang lại niềm vui, háo hức và nhiều kỷ niệm khó quên.

Nhiều khán giả cũng tranh thủ chụp ảnh tại các góc check-in - không gian chụp hình do cộng đồng người hâm mộ Mỹ Tâm dựng sẵn.

Các khu chụp hình được thiết kế theo nhiều phong cách khác nhau, giúp fan trải nghiệm trọn vẹn từng chủ đề và lưu giữ hình ảnh của thần tượng. Không gian trở nên rộn ràng, nhộn nhịp với đủ loại phụ kiện và phông nền, tạo điều kiện để mọi người ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt trước thềm đêm nhạc.

Sự xuất hiện đầy nhiệt huyết và tình cảm chân thành của các fan dành cho Mỹ Tâm đã làm không khí buổi tổng duyệt trở nên sống động, ấm áp và tràn đầy năng lượng, hứa hẹn cho một live concert bùng nổ và khó quên.