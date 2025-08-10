Xuân Hinh hát chầu văn, Phương Mỹ Chi mang loạt hit "đãi" 25.000 khán giả

Tối 9/8, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội) trở thành điểm hẹn của hơn 25.000 khán giả trong đại nhạc hội V-Concert - Rạng rỡ Việt Nam. Sân khấu rộng gần 2.000m2 với màn hình led khổng lồ 1.500m2 đã biến không gian thành một “biển ánh sáng”, nơi âm nhạc, hình ảnh và vũ đạo giao hòa.

Chương trình bắt đầu từ 19h, kéo dài gần 6 tiếng, tới gần 1h sáng 10/8 mới kết thúc, tất cả tiết mục đều khiến khán giả không thể ngồi yên.

Ngay từ 18h, DJ 2pillz đã “hâm nóng” bầu không khí bằng những bản phối dồn dập, kéo khán giả đứng lên hòa nhịp.

Mở màn chính thức là tiết mục Made in Vietnam qua phần trình diễn của NSND Thanh Hoa, Trúc Nhân và Phương Mỹ Chi. Ca khúc mang nhịp điệu rộn ràng, ca từ tôn vinh văn hóa Việt, được thể hiện bởi ba màu giọng riêng biệt: Truyền thống sâu lắng của NSND Thanh Hoa, pop hiện đại của Trúc Nhân và dân gian ngọt ngào của Phương Mỹ Chi. Tất cả tạo nên bản hòa ca tự hào về nguồn cội Việt Nam.

Trúc Nhân ở lại sân khấu với loạt hit quen thuộc: Thật bất ngờ, Có không giữ mất đừng tìm, Không ra gì, Bốn chữ lắm. Sự linh hoạt trong cách xử lý ca khúc, khả năng biến mỗi bài hát thành một câu chuyện có màu sắc riêng giúp anh duy trì sự cuồng nhiệt của khán giả.

Tiếp nối, Rhyder mang đến làn gió trẻ trung và đầy năng lượng, "đốt cháy" sân khấu với Anh biết rồi, Chịu cách mình nói thua, Việt Nam I Love. Giọng hát tươi mới, cách gieo vần rap mềm mại và phong thái gần gũi khiến anh dễ dàng kết nối với lớp khán giả trẻ. Trong chương trình, từng thước phim cũ cũng được tua lại với hình ảnh RHYDER ngày xưa trên sóng khiến fan thích thú.

Hòa Minzy khởi đầu với Bật tình yêu lên, mang đến không khí sôi động và tràn đầy năng lượng. Sau đó, cô lắng lại với Rời bỏ - bản ballad quen thuộc - được thể hiện da diết và giàu cảm xúc. Kết thúc phần trình diễn, Thị Mầu vang lên rộn ràng, nơi Hòa Minzy vừa hát vừa tương tác dí dỏm, thể hiện sự duyên dáng và khả năng làm chủ sân khấu.

Xuất hiện trong vai trò khách mời đặc biệt, nghệ sĩ Xuân Hinh (giữa) cùng Hòa Minzy và Tuấn Cry trình diễn Bắc Bling - ca khúc gây sốt thời gian qua. Màn kết hợp mang lại không khí tươi vui, kết nối văn hóa dân gian với hơi thở âm nhạc hiện đại.

"Việt Nam quê hương ta đẹp lắm" - thông điệp ấy được đúc kết trong tiết mục chầu văn Cô Sáu Sơn Trang của nghệ sĩ Xuân Hinh. Là người say mê văn hóa truyền thống, nghệ sĩ hạnh phúc khi mang một phần di sản đó giới thiệu tới khán giả trẻ.

Trên sân khấu, Xuân Hinh vừa hát, vừa khéo léo lồng ghép những câu chuyện đời thường dí dỏm, tạo nên không khí gần gũi. Tiết mục như một bức tranh sân khấu hóa sinh động, tái hiện nét đẹp của hát văn, chầu văn và tín ngưỡng thờ Mẫu - loại hình nghệ thuật dân gian đã được UNESCO công nhận. Kết thúc phần biểu diễn, nghệ sĩ gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và nhắn nhủ lớp trẻ thêm yêu, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Phương Mỹ Chi - nghệ sĩ sinh năm 2003 - dẫn dắt khán giả qua hành trình đậm âm hưởng dân ca với loạt hit từng gây ấn tượng tại Sing! Asia như Vũ trụ có anh, mashup Lý Bắc Bộ - Đẩy xe bò, Bóng phù hoa và Bài ca đất phương Nam. Giọng hát mộc mạc, cách nhấn nhá tinh tế khiến từng câu hát như một lời kể chuyện gần gũi, giàu hình ảnh.

Đặc biệt, Bài ca đất phương Nam - tiết mục cô từng tiếc nuối vì không thể trình diễn ở đêm chung kết - nay được tái hiện trên sân khấu Rạng rỡ Việt Nam cùng nhạc trưởng Đồng Quang Vinh và dàn nhạc Sức Sống Mới. Khi Phương Mỹ Chi cất tiếng “đồng bào ơi”, cả khán phòng hòa chung trong giai điệu yêu nước: “Qua bao cuộc bể dâu, mãi dâng cho đời, Bài tình ca đất phương Nam”.

“Chi cảm thấy rất may mắn vì được sinh ra ở Việt Nam, được hát nhạc Việt Nam và được khán giả Việt Nam yêu thương, ủng hộ”, nữ ca sĩ xúc động chia sẻ, rưng rưng nước mắt khi nhìn xuống hơn 2 vạn khán giả và hẹn gặp lại mọi người trong concert kỷ niệm 20 năm ca hát của mình.

Noo Phước Thịnh lựa chọn áo dài trắng cách tân cho màn trình diễn Những kẻ mộng mơ, Phép màu, Chờ ngày mưa tan, Tự nguyện, Một vòng Việt Nam. Vẫn giữ chất nhạc lãng mạn nhưng được làm mới bằng bản phối bắt nhịp thời đại, Noo mang đến hình ảnh nam ca sĩ biết làm mới mình để bắt kịp xu hướng.

Nam ca sĩ chia sẻ, mỗi nghệ sĩ chỉ có 20 phút và tất cả đã “gói” trọn những gì đặc sắc nhất cho phần trình diễn của mình. Với anh, đêm nhạc là dịp để mỗi người thêm yêu và tự hào về Việt Nam.

Hoàng Thùy Linh xuất hiện trong sắc đỏ rực rỡ, mang đến loạt hit đậm dấu ấn dân gian đương đại như: Để Mị nói cho mà nghe, Kẻ cắp gặp bà già, See tình, Bo Xì Bo. Cô khéo léo kết hợp chất liệu dân gian với pop điện tử, cộng hưởng cùng vũ đạo chuẩn xác, tạo nên những màn trình diễn giàu tính thị giác. Với See tình, Hoàng Thùy Linh còn rủ hơn 2 vạn khán giả hát cùng.

Đen Vâu mang đến một phần trình diễn mới lạ khi kết hợp Nấu ăn cho em, Mang tiền về cho mẹ, Ngày lang thang, Đi về nhà cùng những nhạc hiệu quen thuộc của VTV như Bông hoa nhỏ, Phim truyện, Vườn cổ tích, Đường lên đỉnh Olympia - như một món quà mừng sinh nhật 55 năm của đài.

Nấu ăn cho em gần gũi, Ngày lang thang phóng khoáng, Luôn yêu đời tích cực, Đi về nhà đầy hoài niệm, Mang tiền về cho mẹ chan chứa niềm tri ân, tất cả được gói ghém khéo léo, vừa gợi ký ức tuổi thơ, vừa truyền đi thông điệp ấm áp.

Hồ Ngọc Hà chinh phục khán giả với loạt ca khúc được phối mới mẻ, mở đầu bằng liên khúc Lặng thầm một tình yêu - Mascara, tiếp nối với Cô đơn trên sofa, Cây đèn thần và Xin hãy thứ tha. Mỗi tiết mục đều được cô xử lý tinh tế, kết hợp giọng hát và phong thái biểu diễn cuốn hút.

Ở phần cuối, Quang Hùng MasterD xuất hiện với Catch me if you can, Tình đầu quá chén, Thủy triều. Âm nhạc sôi động, dễ bắt tai và phong cách biểu diễn tràn đầy năng lượng giúp anh giữ nhiệt khán giả dù đã sang đêm muộn.

Hà Anh Tuấn mang tới một khoảng lặng ấm áp với liên khúc Tháng tư là lời nói dối của anh - Tháng mấy em nhớ anh, tiếp nối bằng Địa đàng và Hoa hồng.

Bước sang ngày mới, anh dí dỏm hỏi khán giả “Mệt chưa? Còn sức nghe hát không?” và nhận lại tiếng hô vang tên mình từ hàng vạn người. Giọng hát giàu cảm xúc, cách xử lý tinh tế của Hà Anh Tuấn khiến khán giả lặng người, trước khi hòa mình vào phần kết hoành tráng của chương trình.

Đêm nhạc khép lại bằng liên khúc Nam quốc sơn hà, Nối vòng tay lớn, Hào khí Việt Nam, Người Việt Nam với sự góp mặt của toàn bộ nghệ sĩ. Khán giả đồng loạt đứng lên, hát vang, tạo nên khoảnh khắc giao hòa giữa nghệ sĩ và công chúng trong niềm tự hào dân tộc.

Ảnh: Ban tổ chức