“Cần lộ trình từng bước để tiến tới cấm hoàn toàn xe xăng”

Vấn đề giảm phát thải và chuyển đổi xanh trong giao thông là một trong những nội dung được đề cập sáng 11/8, khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo công tác dân nguyện tháng 7.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình cho biết cử tri và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng và Nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2025, đồng thời kỳ vọng lớn trong việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng 8,3-8,5% trong năm nay.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình (Ảnh: Hồng Phong).

Cử tri cũng đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính, xây dựng mô hình chính quyền hai cấp; chủ trương, chính sách miễn, giảm học phí cho học sinh phổ thông, tăng cường đầu tư cho hạ tầng, y tế, giáo dục, phúc lợi xã hội…

Song bên cạnh đó, theo ông Bình, cũng có một số vấn đề khiến cử tri lo lắng.

Liên quan lộ trình chuẩn bị giảm và sắp tới cấm xe máy xăng ở vành đai 1 rồi tiến tới các vành đai khác ở Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đề nghị Chính phủ tăng cường công tác truyền thông.

Theo ông, hiện nay truyền thông nội dung này chưa rõ nét, trong khi thông tin trên mạng xã hội rất nhiều, khiến nhân dân lo lắng.

Dù đồng tình với chính sách hướng tới giảm phát thải, song Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng cần có lộ trình từng bước để tiến tới cấm hoàn toàn xe xăng. “Cần có biện pháp hỗ trợ từ sản xuất đến đăng ký, đăng kiểm thay thế”, ông Thanh góp ý.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đề nghị có lộ trình từng bước tiến tới cấm hoàn toàn xe xăng (Ảnh: Hồng Phong).

Nhắc tới lộ trình từ 1/7/2026, xe máy xăng sẽ không được hoạt động trong khu vực vành đai 1 thành phố Hà Nội, ông Vũ Hồng Thanh nhấn mạnh cần có thông tin và giải pháp phù hợp để hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp sản xuất xe xăng và người dân.

Ông dẫn chứng có người mới mua xe máy xăng nhưng chỉ còn một năm nữa sẽ không được hoạt động trong vùng vành đai 1.

Đề cập nội dung này khi phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cũng đề nghị cần có lộ trình và giải pháp thực hiện chuyển đổi xanh trong giao thông, nhất là việc cấm xe xăng ở đường Vành đai 1 TP Hà Nội.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, việc này cần giải pháp cần tổng hòa vì có ý kiến cho rằng dù cấm ở Vành đai 1 hay Vành đai 3, Hà Nội vẫn là địa phương nằm trong tổng thể chung của cả nước. Do đó, việc triển khai cần có lộ trình, giải pháp đảm bảo hiệu quả thực hiện.

Liên quan lộ trình chuyển đổi giao thông xanh, hồi tháng 7, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký ban hành Chỉ thị số 20 về việc triển khai các giải pháp cấp bách nhằm kiểm soát ô nhiễm không khí tại các đô thị lớn.

Trong đó, ông yêu cầu Hà Nội thực hiện các giải pháp, biện pháp để các tổ chức, cá nhân chuyển đổi phương tiện, lộ trình đến ngày 1/7/2026 không có xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch (xe gắn máy chạy bằng xăng, dầu) lưu thông trong Vành đai 1.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu tại phiên họp (Ảnh: Hồng Phong).

Chỉ thị cũng nêu rõ mục tiêu từ ngày 1/1/2028, Hà Nội không có xe mô tô, xe gắn máy, hạn chế xe ô tô cá nhân sử dụng nhiên liệu hóa thạch lưu thông trong đường Vành đai 1, Vành đai 2; từ năm 2030 tiếp tục mở rộng thực hiện trong đường Vành đai 3.

Hà Nội đã giao các cơ quan liên quan nghiên cứu những cơ chế, chính sách để hỗ trợ người dân chuyển đổi phương tiện cũng như đầu tư hạ tầng để sớm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng.

Theo thống kê, đến hết năm 2024, Hà Nội có trên 9,2 triệu phương tiện các loại đang hoạt động trên địa bàn (chưa bao gồm xe của cơ quan Trung ương). Trong đó, thành phố đang quản lý hơn 8 triệu phương tiện, gồm 1,1 triệu ô tô và trên 6,9 triệu xe máy, khoảng 1,2 triệu ô tô, xe máy cá nhân từ các tỉnh, thành phố khác lưu thông trên địa bàn.

Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nêu rõ định hướng tuyến đường Vành đai 1 sau khi hoàn thành sẽ khép kín khu vực nội đô, vùng lõi của thủ đô.

Các tuyến đường, phố này gồm Trần Khát Chân (ngã ba Trần Khát Chân Nguyễn Khoái) - Đại Cồ Việt - Xã Đàn - Ô Chợ Dừa - Đê La Thành - Hoàng Cầu - Đê La Thành - Cầu Giấy - đường Bưởi - Lạc Long Quân - Âu Cơ - Nghi Tàm - Yên Phụ - Trần Nhật Duật - Trần Quang Khải - Trần Khánh Dư - Nguyễn Khoái.

Vành đai 1 chạy qua địa bàn các quận Cầu Giấy, Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa (cũ). Vành đai này cũng là trục chính đô thị kết nối từ Đông sang Tây, đi qua khu vực trung tâm của Hà Nội với tổng chiều dài 7,2km.