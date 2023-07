Fan Việt lên đồ cá tính, khoe vẻ gợi cảm xem Blackpink diễn ở Hà Nội

Chiều 29/7, người hâm mộ nhóm Blackpink tập trung đông đảo tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), chuẩn bị tham dự đại nhạc hội Born Pink. Nhân dịp thưởng thức sự kiện âm nhạc, nhiều bạn trẻ lên đồ cá tính, sẵn sàng "đu" cùng nhóm Blackpink.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, gu thời trang của khán giả tham dự đại nhạc hội vô cùng đa dạng, với sắc hồng - đen chiếm ưu thế.

Huế (SN 2003, TPHCM, bên trái) chọn trang phục lấy cảm hứng từ phong cách Y2K (thời trang ở những năm 2000), phối theo tông hồng đen - màu đại diện của Blackpink. Vì hâm mộ Jennie nên cô chọn kiểu tóc giống giọng ca "You And Me" từng diện (Ảnh: Toàn Vũ).

Các bạn fan (người hâm mộ) lăng xê hàng loạt xu hướng thời trang đang thịnh hành như: Áo corset (áo nịt ngực), trang phục xuyên thấu, bodysuit (áo liền quần bó sát) nhằm tôn vóc dáng gợi cảm (Ảnh: Mạnh Quân).

Trang phục màu hồng - đen được người hâm mộ kết hợp ngẫu hứng giày và phụ kiện. Số đông bạn nữ chọn chân váy ngắn, quần ống rộng, phối với giày boots, giày thể thao nhằm dễ di chuyển (Ảnh: Mạnh Quân).

Cao Dung (đến từ Cao Bằng) hâm mộ nhóm Blackpink được 4 năm. Cô chi 9,8 triệu đồng để mua vé, đồng thời cảm thấy hào hứng mong gặp thần tượng ở ngoài đời (Ảnh: Mạnh Quân).

Anh Nguyễn Quốc Thịnh (Hà Nội) mua cặp vé xem đêm nhạc với giá 13 triệu đồng. Con gái anh hâm mộ nhóm nhạc Blackpink từ nhỏ. Hai cha con cảm thấy rất vui khi được hòa mình vào không khí của đại nhạc hội Born Pink (Ảnh: Mạnh Quân).

Nhiều cô gái khoe vóc dáng mảnh mai với đồ bó sát, phối khoảng hở. Họ sử dụng phụ kiện túi xách nhỏ, kẹp tóc, vòng cổ nhằm tạo điểm nhấn cho trang phục (Ảnh: Mạnh Quân).

Quần ống rộng màu hồng tạo sự tương phản thú vị, hợp thời trang khi mặc kèm áo thun đen (Ảnh: Mạnh Quân).

Áo crop top (áo dáng ngắn, để lộ phần eo) tạo nên phong cách đặc trưng của thời trang xuân - hè. Thiết kế này phát triển mạnh mẽ qua nhiều năm, có nhiều kiểu dáng đa dạng. Hội "eo thon" không thể thiếu món đồ này khi đi "đu" thần tượng vốn nổi tiếng với thân hình mảnh mai như Blackpink (Ảnh: Thành Đông).

Dòng chữ: "Blackpink World Tour Born Pink" được thiết kế thành hình trái tim xinh xắn in trên ngực áo (Ảnh: Thành Đông).

Stella (TPHCM) chỉnh sửa áo có logo độc quyền của Blackpink theo mong muốn, nhằm thể hiện rõ nét tông hồng - đen (Ảnh: Toàn Vũ).

Các bạn nam chọn quần ống rộng, kết hợp cùng áo thun, áo tank top (áo có tay may sát vào thân) nhằm tạo sự thoải mái khi hoạt động dưới thời tiết nóng ở Hà Nội (Ảnh: Toàn Vũ).

Jisoo, Rosé từng diện các thiết kế ôm sát cùng chi tiết vải xếp nếp, tua rua trong video ca khúc "Pink Venom". Một fan nữ đi "đu" thần tượng với kiểu phối đồ giống phong cách của Jisoo, Rosé (Ảnh: Toàn Vũ).

Khung cảnh quanh sân vận động Mỹ Đình trước giờ Blackpink biểu diễn

Blackpink là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc ra mắt năm 2016, gồm 4 thành viên Jennie, Lisa, Jisoo và Rosé. Những thần tượng này thu hút lượng fan đông đảo trên toàn thế giới bởi tài năng và thần thái khi biểu diễn, chụp ảnh thời trang. Born Pink là tour diễn vòng quanh thế giới bắt đầu từ tháng 10/2022 tại Seoul, Hàn Quốc. Trước khi đến Việt Nam, nhóm đã biểu diễn ở các nước châu Âu và châu Á như Thái Lan, Singapore, Trung Quốc...

Ảnh: Toàn Vũ, Mạnh Quân