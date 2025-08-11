Hai xe khách dừng chắn hết làn đường ở TPHCM, 10 xe máy phải leo vỉa hè

Ngày 11/8, người dùng mạng xã hội chia sẻ clip ghi lại cảnh 2 xe khách dừng hàng ngang trên đường Ngô Gia Tự, phường An Đông (TPHCM), chắn toàn bộ lối đi.

Trước tình trạng này, 10 người đi xe máy qua khu vực buộc phải lái xe lên vỉa hè để di chuyển. Một lúc sau, hai xe khách mới lần lượt rời đi.

Nhiều người phải lái xe máy leo lên vỉa hè vì 2 xe khách dừng chiếm hết mặt đường (Ảnh: Cắt từ clip).

Qua xác minh, vụ việc diễn ra vào sáng cùng ngày trên đường Ngô Gia Tự, hướng từ đường Hồng Bàng về ngã sáu Phù Đổng. Hai phương tiện dừng chắn ngang đường, gây cản trở giao thông, thuộc nhà xe Duy Quý và Tân Lập Thành.

Anh Nguyễn Văn Bảo (ngụ phường An Đông) cho biết, theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe máy leo lên vỉa hè, trừ trường hợp đi qua để vào nhà hoặc cơ quan, sẽ bị phạt từ 4 đến 6 triệu đồng.

“Hai xe khách dừng chiếm hết làn đường như vậy, 10 người đi xe máy leo lên vỉa hè, nếu bị CSGT kiểm tra thì họ có bị xử phạt hay không?”, anh Bảo đặt câu hỏi.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an TPHCM cho biết, đơn vị đã nắm được vụ việc và đang kiểm tra, xử lý theo quy định.