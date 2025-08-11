Dự án khai thác vàng ở Nghệ An được khởi động lại

Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của Dự án đầu tư khai thác vàng gốc tại khu Tà Sỏi, xã Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An vừa được Bộ Nông nghiệp và Môi trường công khai tham vấn cộng đồng.

Dự án do Công ty cổ phần Đô Linh (trụ sở tại Nghệ An) làm chủ đầu tư, vào năm 2016 được Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phê duyệt ĐTM và phương án cải tạo phục hồi môi trường.

Tới năm 2018, dự án được Hội đồng đánh giá trữ lượng quốc gia xác nhận trữ lượng được phép đưa vào thiết kế khai thác quặng vàng gốc khu Tà Sỏi.

Sau nhiều năm dự án chưa triển khai nên theo Luật Bảo vệ môi trường, chủ dự án phải lập lại báo cáo ĐTM (không triển khai dự án trong thời hạn 24 tháng kể từ thời điểm quyết định phê duyệt ĐTM).

Khai thác khoáng sản tại miền Tây xứ Nghệ (Ảnh minh họa: Nguyễn Duy).

Trong diện tích 40ha của dự án, diện tích khu vực mỏ trên 10,5ha và khu vực phụ trợ, tuyển khoáng sản 37,5ha.

Theo ĐTM, sản lượng vàng kim loại từ 14,82 kg/năm trong thời gian đầu khai thác sẽ giảm xuống 7,27 kg/năm trong thời gian cuối tùy theo hàm lượng quặng. Tuổi thọ của mỏ vàng Tà Sỏi là 27,5 năm, kể cả thời gian xây dựng cơ bản 2,5 năm.

Dự án chỉ thực hiện các hoạt động khai thác và tuyển thô quặng vàng, không có hoạt động chế biến tinh luyện quặng

Mỏ quặng vàng được khai thác theo phương pháp lộ thiên và hầm lò. Trong đó, phương pháp khai thác lộ thiên được áp dụng bằng khoan nổ mìn xúc bốc vận tải trực tiếp bằng ô tô.

Phương pháp hầm lò cũng được khai thác bằng cách khoan nổ mìn, vận tải bằng xe goòng ra ngoài lò, sau đó vận tải bằng ô tô đến khu vực chế biến khoáng sản.

ĐTM cho rằng dự án không có các yếu tố nhạy cảm về môi trường quy định tại khoản 4 Điều 25 Nghị định số 08/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 05/2025).

Chủ đầu tư khẳng định sẽ tuân thủ đúng phương án khai thác đã được phê duyệt để phòng chống sạt lở bờ mỏ khi khai thác, vận chuyển; lập kế hoạch và đảm bảo các phương án cần thiết phòng ngừa, ứng cứu sự cố môi trường, an toàn lao động. Khai thác đến đâu tiến hành xúc bốc sản phẩm lên xe đi tiêu thụ đến đó, không khai thác tràn lan.

“Khi có sự cố xảy ra lập tức dừng các hoạt động khai thác, báo động sự cố cho toàn mỏ. Di dời lao động và các trang thiết bị ra vùng an toàn, tìm hiểu nguyên nhân gây ra sự cố để khắc phục và báo cáo kịp thời sự cố cho cơ quan chức năng địa phương để có phương án hỗ trợ giải quyết”, ĐTM cam kết.

Dự án nằm cách quốc lộ 48 khoảng 5km về phía Tây Bắc. Căn cứ Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành luật, theo ĐTM, diện tích rừng đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác để thực hiện dự án trên 21,2ha.

Tổng vốn đầu tư của dự án theo báo cáo ĐTM dự kiến là 24,22 tỷ đồng.