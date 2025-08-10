Đoàn ballet đương đại nổi tiếng thế giới lần đầu tiên đến Việt Nam

Với những ai yêu nghệ thuật múa, Eifman Ballet từ lâu được xem là một trong những đoàn ballet đương đại hàng đầu thế giới.

Suốt hơn 40 năm qua, đoàn đã chinh phục khán giả từ Paris (Pháp), New York (Mỹ) đến Moscow (Nga) bằng phong cách biên đạo kịch tính, giàu cảm xúc và đầy sáng tạo.

Đại diện Đoàn Eifman Ballet và ban tổ chức chương trình chia sẻ thông tin về tour diễn tại Việt Nam (Ảnh: Ban tổ chức).

Tháng 11 tới, Eifman Ballet sẽ lần đầu tiên đặt chân đến Việt Nam trong khuôn khổ tour diễn toàn cầu Eifman Ballet World Tour.

Tại TPHCM, các đêm diễn sẽ diễn ra tại Nhà hát Thành phố vào các ngày 27, 28 và 29/11. Khán giả sẽ được thưởng thức phiên bản đặc biệt, gồm những trích đoạn chọn lọc từ kiệt tác Anna Karenina - vở ballet chuyển thể từ tiểu thuyết kinh điển của Lev Tolstoy.

Tiếp đó, vào ngày 4 và 5/12, khán giả Hà Nội sẽ được thưởng thức vở diễn tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô. Tác phẩm khắc họa toàn bộ bi kịch tâm lý của nhân vật nữ chính qua ngôn ngữ hình thể mãnh liệt, tinh tế và đậm chất điện ảnh trên sân khấu.

Đại diện ban tổ chức tại Việt Nam cho biết, đây là một sự kiện "độc nhất vô nhị" và không mang tính thường niên.

"Chúng tôi nhận thấy sự mong mỏi của khán giả Việt Nam trong việc tiếp cận các giá trị nghệ thuật tinh hoa thế giới. Đây chính là thời điểm thích hợp để mang Eifman Ballet đến gần hơn với công chúng", ban tổ chức chia sẻ.

Một vở diễn của Eifman Ballet (Ảnh: Ban tổ chức).

Theo người đại diện, âm nhạc đóng vai trò "xương sống" trong các vở diễn của Eifman. Bậc thầy biên đạo Boris Eifman thường lựa chọn những bản giao hưởng bất hủ của Tchaikovsky, Rachmaninoff, Mahler… để dẫn dắt khán giả đi qua những cung bậc cảm xúc phức tạp, từ nỗi đau thẳm sâu đến sự giải thoát nhẹ nhõm.

Ban tổ chức nhấn mạnh: "Việc một đoàn ballet danh tiếng như Eifman đến Việt Nam là bước chuyển quan trọng trong tư duy tổ chức các sự kiện văn hóa. Đây là tín hiệu cho thấy Việt Nam sẵn sàng trở thành điểm đến văn hóa nghiêm túc trên bản đồ nghệ thuật thế giới".

Khi được hỏi về khả năng hợp tác lâu dài với các đoàn nghệ thuật quốc tế, đại diện ban tổ chức khẳng định: "Chắc chắn có. Chúng tôi hy vọng sự kiện lần này sẽ trở thành tiền đề để đưa nhiều đoàn nghệ thuật đẳng cấp thế giới đến Việt Nam. Không chỉ dừng lại ở Eifman Ballet, chúng tôi hướng tới xây dựng chuỗi hợp tác định kỳ, góp phần đưa Việt Nam thành điểm đến văn hóa hấp dẫn trong khu vực".