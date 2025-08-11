Người đàn ông bị đấm gục khi đang bế cháu gái tại sảnh quán karaoke

Sáng 11/8, Thượng tá Phan Mạnh Hùng, Trưởng Công an xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị đã vào cuộc điều tra vụ việc người đàn ông bị hành hung tại sảnh quán karaoke trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, chiều 10/8, anh N.V.T. (SN 1995, trú tại xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh) đi hát tại quán karaoke tại xã Hương Khê với em gái ruột là chị N.T.Q. cùng với một số người khác, trong đó có cháu N.N.T.L. (SN 2024) là con của chị Q..

Cảnh anh T. bị hành hung khi đang bế cháu gái (Ảnh: Thúy Quỳnh).

Gần 16h cùng ngày, anh T. bế cháu gái đứng trước sảnh quán, có một nhóm người đàn ông tới. Hai bên lời qua tiếng lại, một người đàn ông mặc áo trắng bất ngờ tranh bế cháu bé rồi đấm, đá vào người anh T..

Nạn nhân gục tại chỗ, còn người đàn ông kia bế cháu bé rời đi. Bé gái lúc này khóc thét, hoảng loạn.

Phát hiện vụ việc, chị Q. chạy ra bế con mình, còn anh T. được người dân đưa đi cấp cứu.

Thượng tá Phan Mạnh Hùng cho hay đơn vị đã triệu tập những người có liên quan đến trụ sở làm việc.